مذكرات الحاج خليل الإستربادي رئيس بلدية كربلاء 1930م – 1958م ت 1970م -12

إجتماعات في بيت السويدي والباجه جي لمناقشة منح الشيعة 3 وزارات

عادل عبد الصالح الكليدار آل طعمة

نقحها وقوم لغتها

التعريف باسرة الاستربادي في الكاظمية

للأستاذ عبد علي الخزرجي

ولد الحاج خليل عيسى مهدي الاستربادي طالب هذه المذكرات في مدينة الكاظمية، سنة 1294 هجرية وانحدر من اسرة عريقة تمتهن التجارة معروفة في الاوساط الراقية بالبذخ والترف، محبوبة عند الجميع، لاخلاقها وسخاء ايديها وحبها لاعمال الخير. هنا ينبغي ان يطلع القارئ على نبذة من تاريخ هذه العائلة ونحن نبسطه بسطا اجماليا.

جاء العديد من رجال الشيعة الى بغداد، كان احدهم: كاظم الدجيلي، وكان يحثهم فوق العادة، ويتحمس، ومن الجملة: الحاج محسن شلاش، كان في الكاظمية، جاء على حساب الوزارة (1) .الذين كانوا حاضرين هم: السيد جعفر عطيفة والشيخ علي الكليدار، والحاج عبد الحسين جلبي، والحاج محمود الاستربادي، وبحضوري، فقد كنت آتياً من كربلاء بلغوني: إذا سالك سيدنا، فقل له: في كربلاء إشاعة بأن سيدنا يفكر بأن يُعين من الشيعة ثلاثة، وجماعة السنة طالبين من سيدنا وزير واحد .

وفي الصباح صار الاجتماع في ديوان الاستربادي، الحاج محسن شلاش اعتذر عن الذهاب معنا الى الملك،لأنه مرشح للوزارة، وكذلك الحاج عبد الحسين الجلبي نفس العذر، اما السيد جعفر، قال: إني سألت من مكان، بلغوني لا تدّاخل،صار معلوما، إنه سأل المس بل، الجماعة انتقدوه لذلك كثيراً.

بقينا ثلاثة، توجهنا الى البلاط، لما دخلنا رأينا كتلا، كل خمسة أو أكثر في مكان يتذاكرون، وصارت انظارهم علينا، بشكل غير عادي، أخذنا رخصا، سيدنا أمر بالدخول، فتح موضوع (الجلوخان) الواقع في باب صحن الكاظم، مع الكليدار الشيخ علي، حيث يطالب الأخير ببعض الاشياء الى الصحن .

إني رأيت الوقت ضيّقاً، لأن على سيدنا أن يقابل غيرنا من الشيعة والسنة، فأعترضت على الشيخ علي، بأن سيدنا لديه مقابلات اخرى، تكلم في الموضوع الذي جئنا لأجله، الحاج محمود قال: قضية بسيطة، قال الملك: ماهي؟ رايتهم ساكتين، فقلت: اعرض بخدمة سيدنا، باعطاء ثلاث وزارات الى الشيعة، وجماعات السنة متأثرين، قبل ثلاث ليال، كانوا مجتمعين في بيت السويدي، معهم رئيس الوزراء، وليلة أخرى في بيت مزاحم الباججي، واليوم بالحديقة، هناك جماعات متكتلة، وجماعات الشيعة في النجف وكربلاء، وفي غيرهما، يجتمعون، وليس لديهم حديث الا هذا الموضوع، واردفت: ياسيدي إستقلّ العراق بسيوفهم، وضحوّا لأجل ذلك بالمئات من رجالهم، ولم تستقل بكراسي الافندية من اهل بغداد. قال الملك: يا ولدي خليل، اراك تتحمس كثيراً وجماعتك ساكتين؟ قلت: ياسيدي إني رأيت في مناطقنا غير وضع الكاظمية، قال: حقك، ثم اردف خليل تعلم في جماعة الشيعة حقوقيين؟ قلت: كل حقوقي لايفيد، في كل وزارة مستشار بعد توقيع المستشار، يوقّع الوزير، والكلونيل وايسر يوقع ثم سيدنا يوقع، فجأة ضحك الملك من اعماقه، وربت على كتفي، قال: أيّ وزير حكى لك ذلك؟، أقسمت له اليمين، وقلت: حتى سوق (القندرجية)، يعلمون ذلك . ثم اخذ الملك التلفون وطلب السفارة البريطانية، تكلم مع رئيسي الوزراء، جعفر باشا، قال له: لا تعملوا أيّ شيء، تأتي لمقابلتي . قبل أن نخرج، قال: خليل، أبو المحاسن، ماهو عمله؟، قلت له:هو من الروحانيين وشاعر واديب، ورجل وقور، يعجبكم، سلمنا عليه وخرجنا .

ثم تذاكرنا فيما بيننا، وتوقعنا إنه سيُعيّن وزيرين، أحدهما: الحاج محسن، والآخر ابو المحاسن . جئنا واخبرنا رفقاءنا بالموضوع، وفي العصر كنّا في قصر الجلبي، جاء الفراش يحمل كتابين، يبلغوهما بالوزارة، بعدما ذهبوا، قال الحاج محسن: الفخر الى خليل، كان حديثه مع الملك مؤثرا، بحيث لو كنا نحن الحضور ما كنا لنتكلم بهذه الصراحة، والسلام .

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ثم عندي قصة في زمن الشيخ مهدي الخالصي، كانت له مكانة، وكانوا يحيطون به بعض الذين لديهم طمع بالكراسي، من الجملة: علي جودت الايوبي ومولود باشا، وجماعة من السنة، وكم واحد من الشيعة .

اني ذهبت لزيارة الشيخ مهدي الخالصي، عند خروجي من بيته، لحقني خادمه، قال: سماحة الشيخ يقول: تأتيني من الصباح الباكر .

ذهبت عليه في الصباح، قال: خليل، إني اسمع بأن الملك فيصل يحبك، سواء كانت محبة حقيقية أم سياسية، إني أحب ان نذهب الى الملك وتبلغه سلامي، وتقول له: لا تترك العرب، واستبقيهم فخراً لك، والانكليز يسايسوك، ليس لهم أمان، إسمع مني نصيحة، إذا لم تقبل نصيحتي سوف تندم وقال لي: عندما ترجع من مقابلته، أخبرني، لا أحب أن يعرف أيّ احد بذلك، حتى ولدي الشيخ محمد .

ذهبت عند سيدنا، وأذن بالدخول، لما جلست، كلما اردت ان افتح الكلام ياخذني الخجل، سيدنا عرف بذلك، فقال: ولدي خليل، لديك شيئ تريد أن تبوح به قل . قلت: سيدي لا اتجاسر أن ابيّن، قال: لا تتوقف، إني أصير ممنون، فبينت له ما ذكره الشيخ رايته قد تأثر كثيراً. قال: ياولدي، أهل العمائم ليس لهم خبرة بالسياسة، وكثير راضين من عقلهم، شيخ مهدي مغرور بعدد من الرجال المحيطين به، ويظهرون له الاخلاص، وهو يصدقهم، ثم إن الشيخ مهدي، يهدد الحكومة بالعرب، ولم يقرأه، ولا سمع بخصائلهم، واردف شيخ مهدي، لم يقرأ تاريخ الحسين بن علي، ثم إن، يزيد بن معاوية من خيرة العرب، لكن ماذا عمل في امارته؟. هذا تاريخ قديم، الم تسمع بقضيتي في العام الماضي، لما كنت في سوريا دخل عليّ رؤساء البدو، وسيوفهم مسلوتة وتكلموا معي بحماسة: نحن ونحن، وقبايلنا فداءً لك ياامير، واما اشراف سوريا جاءوا عندي متحمسين للقتال، وكلهم إخلاص، بعد عدة ايام جاء الفرنساوي واحتل سوريا، فلم نر شيئاً من وعود البدو وأكاذيبهم، كذلك زعماء البلاد، رأيت ان البقاء في سوريا غير صالح، لأن كل من ابعث اليه ليأتيني يتهرب مني، فرأيت ان لا مناص من الخروج من هذه البلاد، في الطريق اردت بانزينا لسيارتي لم يعطوني، هؤلاء هم العرب الذين تأمل فيهم خيراً. وذكر بعض الالفاظ، لا أحب ان اذكرها .

وبعد عدة أيام، إنفض الرجال الذين أحاطوا بالشيخ مهدي، من الجملة: الحاج عبد الحسين الجلبي، حيث إنه صار وزيراً، وكذلك مولود باشا والايوبي، وكم واحد (لبسهم كلاو) وتفرقوا، من بعدها، أخذوا الشيخ مهدي وسوقوه الى خارج العراق، ولم يتكلم أيّ أحد، والسلام . ثم إني في كتاباتي ومذكراتي، مقدم ومأخر، فلا يستغرب القارئ تقديمي لبعض القضايا سنة او سنتين أو تأخيرها عن ذلك .

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في زمن المتصرف محمود اديب، صار الهاشمي رئيساً للوزراء، وهو يكرهني بسبب عثمان وعمر وحزبهم، وإني ضمن جماعة ضد حزبهم، وكنا من حزب نوري باشا، وجماعتنا يقدموني ضدهم في كثير من المواقف، ويروني أكثر جرأة (كباحة) عليهم من غيري، وقد أفهموا الهاشمي إني من اعدائه ويقولون إن الهاشمي قد صرّح مرة بأنه إذا شكل الحكومة، اول واحد يعزلة هو رئيس البلدية، ويعيّن عثمان رئيساً للبلدية . بعد شهر من تكليف الهاشمي برئاسة الوزراء، جماعة من حزبهم ذهبوا الى مقر الحزب في بغداد، يداعون الهاشمي بالوعد الذي قطعه من الجملة: عديل محمود أديب، والذي اخبرني ميرزا علي نقي، قال: إني مع الباشا دخلت بالحزب، وجلسنا، من بعدكم دقيقة جاءوا جماعة يداعون الباشا، قال الباشا: اعطوني مهلة إسبوع واحد، وبعد ذلك تسير الامور كما تريدون.

دخول البلاط

ميرزا علي نقي، جاء وأخبرني، وأخبرت محمود أديب بأن عديله، او رجل اخته – احدهم- هو المدعي، رفع محمود أديب سماعة التلفون وطلب عديله في الليل، فقال: بلي، صحيح، لازم يصير عثمان، وكلما أراد أن يثنيه عن عزمه قال له: لايمكن ان نبقيه رئيساً للبلدية، لازم يصير عثمان . قال محمود اديب: خليل سيدنا يحب خاطرك، لازم تذهب الى بغداد، قبل ان يصدر أمر الى عثمان، ولا يبقى لك مجال لتدارك الامر، فأضطرني أن أذهب بخدمة سيدنا . سافرت الى بغداد، دخلت البلاط، قالوا جاء سيدنا، خرجت الى باب الغرفة، عند السيد باقر بلاط، لما توجه سيدنا الى مكتبة، رآني واقفاً بباب الغرفة، بعد أن دخل، طلب السيد باقر، قال له: خليل لديه شغل عندك؟ قال: كلا، اخبرني انه يحب ان يراك، قال له: إذهب ودعه يأتي، جئت وسلمت عليه، قال: إجلس، وأعطاني سيكارة، وامر لي بالقهوة، قال: خليل، لابدّ عندك شغل؟، أجبته : نعم عندي، وحكيت له القضية، قال : يا خليل أتأسف عليك، البلاد بيد الهاشمي؟ يعزل رئيس البلدية الذي أنا عينته، ويعين عثمان. قلت : سيدي، أخاف من التهمة، يرسل مفتش، يسرق المستندات، ويثبّت علي السرقة. قال : يا ولدي، اذا يثبت عليك عشرين سرقة، آني لا اصدّق، ولا تحكي في هذا الموضوع، لديك حاجة اخرى؟ اجبته : كلا، قال المتصرف كيف هو معك؟، اجبته : على خير مايرام، فقال : إذهب الى شغلك، فيصل جالس بالبلاط، والسلام . رجعت الى كربلاء، وأخبرت المتصرف بما جرى، قال: ذهابك كان كثير زين.

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ثم إنه عندي قضية، لازم أذكرها : إني كنت في قصر الحاج رئيسي، المعروف قصره قرب قصر عبد الحسين الجلبي، كانت زوجتي كل يومين تأمر الملكة بالمجيء إليها، وتأتي السيارة تأخذها، سالتها من نفسي، إني كنت عند سيدنا، وكان متألما كثيراً؟، قالت : هناك زعماء في بغداد، الهاشمي وجماعة كثيرين، يهاجمون سيدنا (ويشوشن) أفكار الناس، ومعيّنين رؤساء اضاف، والاسواق مغلقة، والامور غير مستقرة، وسيدنا حائر، قلت : عجباً لايقدر الملك على هذه الجماعة؟، قالت : الملكة تقول، لاينام الليالي من التفكير، لا يعرف ماذا يعمل معهم؟، إني قلقت كثيراً، وجاءتني افكار من افكار شبابي، ورأيت ان اذهب الى السيد الصدر وأبين له أفكاري.

زعيم كربلاء

وعند الصباح ذهبت الى السيد الصدر، وبينت له : إني حاضر ان اقتل احد زعمائهم، والباقي يفرون، ( جارت) العراق هذا، جنابك تبيّن ذلك الى سيدنا . اجابني الصدر : لا تتدخل في هذا الوضع، أجبته : ليس لديّ أيّ طمع، والذي يدفعني لهذا، هو حبي واخلاصي إذا وافق لملك، ربما لا اكتفي بواحد، بل اثنين وثلاثة، واذا تضايقت أنتحر، ومن المستحيل أن احكي الى بشر . ثم ان السيد الصدر، قال : ياخليل، هذا غير زمان شبابك، عندك عيال، وجاه لدى الناس، اليوم، أنت زعيم في كربلاء، وعندك اولاد، ارجوك إترك الفكرة، واذهب الى كربلاء، وإني غير قابل اتكلم في هذا الموضوع، هذه الاعمال خطر على اقاربك واولادك، جوابي : سيدنا، اظن إنك تخشى من العواقب، أن تمسك؟، قال : نعم لا استبعد ذلك، إذا واحد من السنة غير شيعي . والسلام.

ثم ثاني يوم صباحاً، ذهبت لزيارة سيدنا في البلاط، جلست عند السيد باقر، وجاء سيدنا فدخلت عليه، أمرني بالجلوس، واعطاني سيكارة لم اقبل، فأمرني بأخذها. ثم إني محرج، كيف افاتحه، قال : جلبي عندك حكاية، احكها؟ أصرّ عليّ، قلت : سيدي، إني لا استطيع تقبل هذا الوضع، ارى سيد البلاد، كم واحد يعارضه، ويسلبون راحته، وإني متأسف لذلك كثيراً، سيدي، اليوم وقبل مئات السنين اذا زعيم او أمير او ملك، اذا كم واحد ما ينقتلون سوف لن يطيع اهل البلاد حكامهم. وسالني الملك : خليل، بحياتي عليك، هل بعثك أحد لتتكلم بهذا المضمون؟ او من نفسك؟، اقسمت له اليمين، إني ومنذ عدة ليال في هذا الفكر، الى ان تجرأت وجئت عليك وانا في حيرة من امري. قبل يومين ذهبت الى السيد محمد الصدر بينت له، لكي يخبركم، لم يقبل، ومنعني عن هذا الكلام، ولا اعرف، إن كان ذلك ناجم عن خوف، او من عقله، الله يعلم؟

سالني : إذا واحد زعيم، كيف تقتله؟ الجواب : اركب سيارة جيب، واغيّر رقم السيارة، واضع لحية مستعارة، واقف في رأس الزقاق، أضربه وأمشي . قال : لا تلاحظ من الشرطة والحكومة؟ أجبته ” أظن هذه المسألة مهمة كثيراً لديكم، وهي عندي تافهة. وغني صار لي أمل، بقبول للفكرة، والآن يريد أن يعرف بأن طريقة يتم القتل. ثم قال: يا عزيز إذا نفر واحد، يهون الامر، كيف وهم سبعة أنفار، و(مهيجين) بغداد. ثم ياخليل، الجماعة اولادي، عجباً إذا الولد يتمرد على والده، لازم ينقتل؟، هذا خلاف العقل والسياسة.

الجواب : سيدي أظن تلاحظ من الجماعة، وقلت : عندي راي آخر، وهو أحسن الآراء، قال : إحك ياولدي، قلت له : إدعو هؤلاء الاقطاب الى وليمة، والاجتماع في البلاط، من بعد الصلاة تجلسون في ( الماطور)، وتلبسون حزام من الفلين، وكذلك السائق، والشط ماؤه عالي، تأمر إ، الوليمة في الحارثية ويمخر الماطور عُباب النهر، ويصعد الماطور فوق (السيم)، وينقلب الماطور، كلهم يغرقون، وتخرج أنت، وتتمارض، وتبقى دائماً في البيت، ويظهر عند الناس، إنها معجزة من الله، وتصبح في راحة .