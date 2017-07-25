مقياس الذكاء 140

صلاح الحسن

كثير من ابناء الشعب العراقي يتذكر المواطن العراقي عادل شعلان عندما ظهر في برنامج العلم للجميع الذي يعده ويقدمه الراحل كامل الدباغ وكثير منا يتذكر هذا العبقري الموهوب والامكانيات الرياضية والموهبه التي يتمتع بها بحيث في لحظات يجمع ويطرح عشرات الارقام وكان ذلك قبل معرفة الحاسوب الجديد ومنذ ذلك التاريخ وانا ابحث وادقق عن معاير الذكاء واسس وكيفية اكتشاف المواهب واخيرا” عثرت على ان هناك مؤسسة اسمها جمعية (منسا) الدولية التي انشاءت عام 1946 هي اقدم مؤسسة تقبل في عضويتها الافراد ذوو النسبة العالية من الذكاء وان هذه المؤسسه لها فروع في 80 دولة وتضم في عضويتها اكثر من مئة الف شخص وان هذه الجمعية تشرف وتصادق على اخــــــتبارات الذكاء …

ان المتتبع لعباقرة واذكياء العالم (البرت انشتاين) الالماني الجنسية و (ستيفن هوكنك ) البريطاني الجنسية حيث حدد درجة الذكاء والمعيار في هذه الجمعية بمقياس 140 درجة وهذا هو المعيار لقياس درجة الذكاء …

الا ان الملفت للنظر والمذهل لمعايير القياس وخاصة” الحدث البريطاني البالغ من العمر 11 عاما” وهو من اصول هندية واسمه ( ارناف شارما) وهذه الحدث شارك في اختبار الذكاء حيث حصل على 162 درجة وتفوق بذلك على عالم الفيزياء النظرية انشتاين وعلى عالم الفلك البريطاني الشهير ستيفن هوكنك وهو من مدينة ريدن البريطانية وان هذا الاخــــتبار المعروف بصعوبته دون تحضير مسبق ودون ان يدرك الكيــــــــفية التي سيكون عليها الامتحان قبل الجــــــــلوس لابدائه وبين هذا الحديث بدقته العالية للاختبار الذي نضمته جمعية (منسا) الدولية وحيث ان الاسئلة التي توضع في الاختبار الكثيرون من المشاركـــــين يجدون الصعوبة في اجتيازه .

وهذا الاختبار الذي استغرق نحو ساعتين ونصف الساعة وجلس معه ثمانية اشخاص وكان بينهم طفلان والبقية من البالغين واكد هذا الحدث المنحدر من اصول هندية انه لم يكن قلقا” قبل جلوسه في الامتحان وقال انه لم يقم باي تحضير ابدا” ولم اكن متوترا” وعائلتي فؤجئت بهذه النتيجة رغم ثقتهم بامكانياته الكبيرة ولما عندما سؤال عن هواياته الشخصيه اجاب (هي برمجة الحاسوب وممارسة الرياضة (تنس الريشة) والعزف على البيانو والسباحه والمطالعة وانه يتمتع بدراية غير عادية الاماكن الجغرافية فهو يعرف اسماء كل عواصم العالم كما انه يصير على برمجية الحاسوب ان ممارسة برمــــــجية الحاسوب التي انــــــتشرت مؤخرا” بين الاطفال والاحداث بل حتى البالغين والكبار لان الموبايل الحديث هو حاسوب صغير فيه فوائد كثيرة.

اقول على الكبار ورب العائلة عدم مضايقة افراد العائلة في حالة تمتعهم بالموبايل والحاسوب لانه هذا الجهاز له فوائد كثيرة فانه ينمي القابلية الفكرية للاحداث والشباب كما انه يعيد الكبار من حيث تحفيز النــــشاط الفكري لدى الكبار لان استعماله يمكن ان يصلك بان تصل وتواصل مع مختلف دور العلم والثقافة والاخبار والانواء الجوية بل وحتى معرفة موقـــــــــع اي شخــــص ومكانه في ذات الدقيقة. ان هذا الحدث الذي حصل على (162) درجة ذكاء زاد على ماحصل عليه الالماني انشتاين والبريطاني هوكنك , ولماذا لان الحاسوب نمى قابليته الفكرية اضافة الى الموهبة التي منحها له رب العباد .