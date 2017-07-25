مجلس نينوى يدعو للإسراع في تحرير تلعفر

الحشد يطلق عملية عسكرية لتطهير المناطق الشمالية من داعش

بغداد – محمد الصالحي

دعا مجلس محافظة نينوى قيادة العمليات المشتركة الى الاسراع في تحرير قضاء تلعفر لانهاء الخروقات الامنية باربع مناطق مجاورة، فيما اطلقت قيادة الحشد الشعبي عملية امنية واسعة لملاحقة فلول تنظيم داعش في ديالى . وقال نائب رئيس المجلس نور الدين قبلان في تصريح أمس ان (مجموعات داعشية قليلة ومتفرقة اتخذت من مناطق الأرياف في أيمن الموصل مأوى ومخبأ لها بعد طردهم من جميع مناطق الموصل). موضحا ان (عددا من الدواعش المحليين والاجانب يتخفون في البساتين والادغال بعد هزيمتهم الأخيرة).

تحرير تلعفر

وأضاف ان (توجه القوات الأمنية نحو تحرير قضاء تلعفر والمحلبية والعياضية سينهي وجودهم ويقوض تهديدهم للارياف). لافتا إلى ان (القوات الأمنية داهمت الأسبوع الماضية وكرا لهم في أحد الأرياف، وقتلت عددا كبيرا منهم). وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع العميد محمد الخضري قد اعلن عن انطلاق عمليات تحرير قضاء تلعفر من داعش بشكل عملياتي من خلال الضربات الجوية التي ينفذها الطيران العراقي. قال مصدر امس ان (كبيرة عضاضات تنظيم داعش المكناة أم سلمة المهاجرة هربت من احد مقرات التنظيم في حي حسن كوي وسط قضاء تلعفر). مبينا أنها (تحمل الجنسية الاجنبية وكان التنظيم اناط بها مهمة ديوان النساء في الشرطة الاسلامية في ديوان الحسبة في ما يسمى ولاية نينوى).وأضاف أن (أم سلمى كانت كبيرة عضاضات تنظيم داعش واسند اليها عض الكثير من المخالفات لتعاليم التنظيم فترة سيطرة التنظيم على نينوى).واشار المصدر الى أن (ام سلمى تعد احدى اكثر نساء التنظيم الارهابي قسوة حيث قتل على يدها الكثير من نساء الموصل عضاً او خنقاً بسبب عقوبات كان القاضي الشرعي في تنظيم داعش الارهابي يصدرها خاصة لها لما تتمتع به من نفوذ بين التنظيم). وأوضح المصدر أن (العضاضة سرقت كميات كبيرة من الاموال واختفت وبدأ تنظيم داعش حملة واسعة بحثا عنها في تلعفر ولكنها اختفت بشكل نهائي كما باتت ظاهرة اختفاء قادة التنظيم أمرا واضحا بعد تحرير نينوى من داعش). وقال اعلام الحشد الشعبي في بيان تلقته (الزمان) أمس ان (الجهد الهندسي التابع للواء 99 شرّع بعملية واسعة لرفع وإزالة العبوات التي كانت مزروعة في الطريق المؤدي إلى بيجي- موصل).وأضاف أن (فرق الهندسة فككت عشرات العبوات المختلفة، بينها عبوات الكترونية متطورة تم زرعها من قبل مجاميع داعش).

عملية عسكرية

وفي ديالى قال امر لواء 110 في الحشد الشعبي عامر محمود الفيلي في بيان تلقته (الزمان) أمس ان (عملية عسكرية واسعة انطلقت في منطقتي مرجانة والطبج بمشاركة من قوات الجيش والشرطة المحلية). لافتا الى ان (العملية كانت من محاور متعددة).واضاف ان (العملية تهدف الى تعقب خلايا داعش الارهابية وانهاء اي وجود لها والعمل على تمشيط المناطق بشكل كامل متعهدا بانهاء اي وجود للتنظيمات الارهابية والعمل على تعزيز الاستقرار الداخلي).وقالت قيادة شرطة المحافظة في بيان امس ان (دوريات من أقسام شرطة ديالى ومفارز من مكافحة الاجرام اعتقلت عشرة مطلوبين على قضايا جنائية مختلقة ومخالفين للقانون في عدة مناطق من المحافظة).واضاف ان (فوج طوارئ شرطة ديالى الاول ضبط ثلاث عجلات غير مرخصة ولاتحمل أوراقا أصولية قادمة من بغداد باتجاه المنطقة الشمالية في سيطرة كصب عند المدخل الشرقي لقضاء الخالص وتم تسليم العجلات مع السائقين الى الجهات المختصة لأتخاذ ألأجراءات القانونية). وفي الانبار قال مصدر امس ان (قوة من الفرقة الثامنة بالجيش عثرت على عجلة مفخخة نوع كيا بيضاء اللون قرب جسر منطقة الكيلو 35). وأضاف أن (القوة تمكنت من تفجير العجلة المفخخة دون وقوع خسائر تذكر). لافتا الى أن (القوة عثرت على عبوات ناسفة في نفس المنطقة تم تفجيرها أيضا).قال مصدر امس ان (قوة من الجيش بإشراف قائد الفرقة الأولى وضباط الركن باشرت بعمليات تفتيش واسعة في الصحراء شمال غرب الرطبة). وأضاف أن (الهدف من العملية هو الحد من الهجمات الإرهابية لعناصر داعش ضد القوات الأمنية في الرطبة ومحيطها). لافتا الى أن (القوة تمكنت من العثور على مخازن عتاد).