إغتيالات منظمة تشغل الرأي العام والداخلية تعتقل قاتلاً وثماني عصابات للخطف

الصحة لـ (الزمان): مفاتحة مجلس الوزراء لتفعيل قانون حماية الأطباء

بغداد – تمارا عبد الرزاق

اجتاحت عدد من المحافظات وقفات احتجاجية لدوائر ومستشفيات وزارة الصحة والبيئة بسبب تكرار الاعتداءات وخطف الملاكات الطبية والصحية بصورة ممنهجة من قبل عصابات الجريمة المنظمة التي اعلنت وزارة الداخلية عن اعتقال قاتل طبيبة وثماني عصابات متورطة بعمليات خطف الاطباء .وقال المتحدث باسم الوزارة سيف مطلك لـ (الزمان) امس ان (الوزيرة عديلة حمود ستناقش خلال جلسة مجلس الوزراء موضوع حماية الاطباء وضرورة تفعيل قانون حمايتهم من قبل الجهات المعنية)، مشيرا الى ان (الاطباء يتعرضون يوميا الى الاعتداءات وبصورة متكررة بسبب غياب الاجراءات الرادعة التي قد تحد من الاعتداءات المستمرة). وناشدت مؤسسات دائرة صحة بغداد الكرخ وعدد من المحافظات الجهات الامنية بالتدخل وحماية الملاكات الطبية من الاعتداء. وقال مدير عام دائرة الكرخ جاسب الحجامي في بيان تلقته (الزمان) امس ان (هذه الوقفة و الاحتجاج جاءت للتضامن مع الاطباء بسبب تصاعدت وتيرة الاعتداءات على الملاكات الطبية نتيجة عدم وجود قوانين رادعة ضد المتجاوزين)، مطالبا الجهات الحكومية ورجال الدين و منظمات المجتمع المدني (باخذ دورهم في المجتمع و اتخاذ الاجراءات المناسبة للرد على تلك الحالات المتكررة).

وقفات إحتجاجية

وشهدت محافظات النجف والديوانية والمثنى وكركوك وكذلك قضاء سامراء وقفات احتجاجية غاضبة على خلفية ما يتعرض له الاطباء من قتل وخطف. وقال مدير عام صحة المثنى محمد راضي في تصريح امس ان (تكرار تلك الممارسات تجبر أصحاب الاختصاص إلى الهجرة للحفاظ على حياتهم). وفي النجف قال مدير مستشفى الصدر التعليمي عبد العال الغزالي في تصريح امس (نستنكر الاعتداءات المتكررة على الاطباء ومطالبنا هي تطبيق النظام والقانون وانهاء ظاهرة التهديدات والحفاظ على الكفاءات الطبية). كما نظمت دائرة صحة الديوانية ونقابة الأطباء اعتصاما داخل مستشفى المحافظة التعليمي وباقي المؤسسات الصحية والمطالبة بعقد اجتماع طارئ يضم القيادة النقابية مع القيادات الأمنية في البلاد لتشكيل قوة استخبارية متخصصة ضد الاعتداءات على الاطباء. فيما اعلن مستشار وزير الداخلية وهاب الطائي عن اعتقال قاتل طبيبة وثماني عصابات متورطة بعمليات خطف الاطباء في بغداد. وقال الطائي في بيان امس ان (القوات الامنية القت القبض على متهم اعترف بحادث قتل صاحبة مختبر ندى حاتم وكذلك عصابة خطفت الدكتور سعد عبد الحر حسين في منطقة بغداد الجديدة)، واضاف انه (تم ايضا القبض على عصابة سطو مسلح قاموا بسرقة مصوغات ذهبية ومبالغ مادية من دار الدكتورة سعاد جدوع فاضل في منطقة زيونة فضلا عن اعتقال عصابة قامت بخطف الدكتور فاضل العامري في منطقة الشعب)، موضحا انه (تم ضبط عصابة قامت بالسطو المسلح على دار معاون مدير مستشفى الكاظمية مؤيد جاسم دهام والمكونة من 12 متهما).

سطو مسلح

مبينا ان (القوات تمكنت من القبض على عصابة قامت بالسطو المسلح على دار الدكتور علي كاظم محيميد الجوراني في منطقة الغزالية فضلا عن اعتقال 7 متهمين قاموا بخطف نجل مدير عام في وزارة الصحة هاشم جبار خلف بالاضافة الى اعتقال عصابة مكونة من 9 اشخاص قاموا بالسطو على منزل الدكتور طالب هاشم محسن دهل الخفاجي في منطقة الغزالية وسرقة مبلغ 40 الف دولار)، وهدد الطائي (باتخاذ الاجراءات الرادعة لمنع كل من يحاول الاخلال بالامن العام من خلال معلومات كاذبة ومتعمدة عن حالات قتل وهمية لغرض الشهرة وماشابه ذلك. وكشفت قيادة شرطة بغداد عن معلومات جديدة لجريمة قتل طبيبة الاسنان شذى فالح في منطقة الاسكان في بغداد . وقال بيان امس انه (من خلال التحقيقات وافاد الشهود بجريمة قتل فالح اتضح قيام اولاد شقيقها بطعنها بواسطة سكين ادخلت على اثرها صالات العمليات وفارقت الحياة). الى ذلك شهدت ناحية الإمام القائم التابعة لمحافظة البصرة تظاهرتين منفصلتين للمطالبة بتحسين واقع التيار الكهربائي. وقال رئيس لجنة الطاقة في المجلس البلدي للناحية علي كامل ان (500 مواطن خرجوا بتظاهرتين نتيجة لتذبذب التيار الكهربائي)، وأضاف ان (المتظاهرين اقدموا على حرق الاطارات على الطريق الرابط بين محافظتي بصرة n ميسان و أمهلوا الحكومة يومين لمناقشة تردي الكهرباء). كما تظاهر العشرات من ابناء قضاء الزبير امام بوابة البرجسية النفطية للمطالبة بتشغيل العاطلين عن العمل ووقف التلوث البيئي. من جهة اخرى صوت مجلس محافظة واسط بحصر التعيينات في الحقول النفطية لابناء المحافظة.