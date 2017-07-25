حفيدي يحب الكلب – عبد المحسن عباس الوائلي

مصطفى .. حفيدي المحبب لنفسي وكذلك أخوته ولمصطفى ميزة خاصة لأنه الاكبر فهو المولود الأول وبدأ بمرافقتي منذ أن كان يحبو وصدقت المقولة (ما أعز من الولد إلا ولد الولد) فأن هذا الطفل يحب الحيوانات حباً لا يمكن وصفه ليته يحب الدراسة نصف هذا الحب وأنا أحبه اكثر مما يحب الكلب ولكن لا هو ولا أنا نستطيع الوفاء الصادق كما يفعل الكلب الكريم ففي القرآن الكريم في سورة الكهف ان الكلب لم يفارق أصحابه فبقى باسطاً ذراعيه في الوصيد وأهم المميزات الحسنة فيه الوفاء الصادق لهذا الحيوان الذي عجز الانسان ان يكون وفيا ً هكذا ولا تسألني عن نجاسته فلا علم لي ولا أعرف لماذا هو نجس والقط لا مع أنهم نفس الفصيلة فلهذا احله ولكنني اريد ان ادون بعض مواقف الوفاء للكلاب بعد كلب اهل الكهف ووفائه وصبره مع اصحابه فحدثني ابي رحمه الله ان احداً من الفلاحين كان يسكن في كوخ وكان رغم بلوغه التسعين عاما ًمن عمره يقطع عدة كيلو مترات كل يوم سيراً على الاقدام بين المزارع والتلول المجاورة يتبعه على الدوام كلبه الامين وقد كان يعيش وحيدا في ذلك الكوخ ويخرج في الصباح مبكرا ً فلا يعود حتى قبيل الغروب وقد لاحظ الجيران اخيرا ً عدم وجود حركة في الكوخ ولم يروا هذا الرجل العجوز ولم يسمعوا نباح الكلب امام الكوخ من حين الى حين جريا على عادته فدخلوا الكوخ فوجدوا الرجل العجوز جثة هامدة وكلبه الامين يحرسه وهو يلهث من العطش وقد أعياه الجوع القلق على سيده وتبين ان الرجل العجوز مات موتا مفاجئا ومضت على وفاته اربعة ايام فليست هذه المرة الاولى التي اظهر فيها ها الحيوان الاعجم تفانيه في الاخلاص والحب والولاء لسيده وليست هذه المرة الاولى التي فند فيها هذا الصديق القديم للانسان تلك النظرية القائلة ان الحيوان لا ذاكرة له فقد حدث قبل سنوات ان كلبا سار مع المشيعين الى حيث ووري سيده التراب فظل يذهب الى قبره كل صباح ولا يعود الا في المساء وكم من مرة اهل البيت حاولوا ان يثنوه عن قطع تلك المسافة الطويلة فلم يفلحوا واعتقد ان القراء يذكرون قصة الكلب الذي كان ينتظر سيده كل مساء على محطة السكة الحديدية عند قدومه من عمله يوميا ً فلما مات الرجل ودفن قرب مكان عمله ظل الكلب اعواماً ينتظر سيده على المحطة من منا يملك هذا الوفاء الصادق لأقرب الناس اليه مع كل ما نملك من انواع الثقافات؟ فالدين اخلاق وكم يحثنا على الصدق والوفاء والاخلاص وكل الاديان وكل النظريات توصي بذلك والكل أما قرأها او سمعها وعدا الكلب لم يقرأ ولم يكتب ولم يتلق تعاليمه من احد ما أجمل الصدق يا جدو مصطفى ليتك تكون وفيا صادقا صدق ووفاء هذا الكلب الذي نحبه.

بغداد