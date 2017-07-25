العلاقات مع روسيا دون أوربا وأمريكا خطأ – علي محمد الجيزاني

يحكي لي احد الموظفين ان له صديقا خريج اعدادية الصناعة، ارسلته الحكومة العراقية الى موسكو بداية عام 1980 لغرض الدراسة مهندس ميكانيك آلات زراعية، اربعة اعوام وتخرج وجاء للعراق وتم استقباله من قبل اقربائه وكان الصديق معهم ومجموعه من المستقبلين يقول لما نزل من المطار وتمت مصافحته لنا واذا بيديه ترتعشان. مصاب برعشة قوية، بعد يومين، اتضحت الحكاية ان هذه الدراسه اربع سنوات اصبح فيها مدمنا على شراب (الفودكا الروسية)،ويحكي مغامراته ان المدرسات رواتبهن قليلة وهن جميلات ويتقبلن الرشوة، ويشربن الفودكا وينامن بالشقة الخاصة معه ويبدأ الشرب والفساد مع المسؤولات المدرسات عن الامتحان،وايضا مسؤولات عن وضع الدرجات للطلبة بخصوص النجاح والفشل وفي النتيجة جلب شهادة مهندس ميكانيك وهو ليس مؤهلا، وهذه لم تحصل في اوربا وامريكا.

دائما الحكام العراقيون يتعاونون مع روسيا الفاشلة، لبقاء الشعب متخلفا، ولتحقيق مآربهم الدنيئة.

ولفائدة الحكام في صفقات الاستيراد من الأسلحة والمعدات العسكرية وبقية التجارة لان نصف الاستيراد يصاحبه رشا للمسؤولين اي حاكم جاء بعد الحكومة الملكية والى الان يفتحون القنوات الدبلوماسية والثقافية والتجارية والتعليمية والصناعية مع الاتحاد السوفياتي. لهذه النية السيئة مثلا حكومة البعث وصدام، اقرباؤه كانوا متخمين والشعب جائع، من خلال الرشا بصفقات السلاح وهذه الحكومة اعتقد تنتهج نفس الأسلوب لغرض السرقة وليس لخدمة العراق.

صح لديهم قوة عسكرية وسلاح قوي كفانا الله شر الحروب،لكن الى متى حروب خلصت ارواحنا من الحروب من الله يخلص أرواح السياسين الذين يحبون الحروب، ويتحججون بالدفاع عن مصالح البلد لكنهم رعاع همج مصالحهم فوق الجميع.

تحياتنا لكم ياحكام الخليج انتم العقلاء انتم الطيبون . انتم الذين تخدمون مصالح شعوبكم وعمرتهم مدنكم منذ ثمانين عاما، حكمتكم بريطانيا . استخرجت لكم النفط . وباعت النفط وأسست لكم دولة قوية ومهابة بين شعوب العالم .، اولادكم تدرس في الجامعات البريطانية . ومن ثم زحفتوا على امريكا القوية هي تحمي دياركم، وانا اسمع واشاهد رجالكم ونساءكم، يحملون الشهادات البريطانية، والأمريكية مثلا الجد يحمل شهادة، والأب يحمل شهادة والام تحمل شهادة والكل مثقفون صح يحملون الفكرالوهابي الاسلام المتطرف يدرس في المدارس الابتدائية، وهذا التعصب المذهبي موجود بحيث الولد يقتل امة، او يقتل والدة،اذا كان لم يذهب للصلاة، يعتبر مرتدا، ولهذه الأسباب تتسرب منهم الشباب المتزمتين الارهابيين لخلق تفجيرات وقتل في الدول العربية، واروبا، وربما هناك جهود من قبل الحكومات الخليجية للقضاء على هذه الحالة الشاذة التى انتشرت بالعالم وأنتجت القاعدة وداعش والعالم حملهم المسؤولية،

لكن العجيب نحن بالعراق، اباؤنا وأمهاتنا ماتوا، أميين بلا شهادة وكذلك اخواننا الكبار واخواتنا . وكان السبب الحكام الاشرار والقسم من رجال الدين، والان هذه الحكومات بتوجيهات رجال الدين ايضا زحفت على المعسكرالاشتراكي من اجل بقاء الشعب العراقي جائعا ومتخلفا وبلا شهادة والمدارس في العراق تقلصت وتهدمت وسرقت موادها والمستشفيات ترجع الى الخلف لقلة الأدوية. ومن الصعوبة السيطرة على الأدوية لانها تسرق من قبل العاملين،والنفايات مبعثرة بالمستشفيات، فلابد ان يكون إصلاح من قبل الحكومة لهذه الأخطاء.

ديالى