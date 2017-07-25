عودة 270 عائلة نازحة من ذي قار إلى الموصل

الهجرة تتواصل في دعم الأسر لتسهيل ظروفهم المعيشية

ذي قار – باسم الركابي

اعلن مدير دائرة الهجرة والمهجرين في محافظة ذي قار علي الحلو عن عودة 70 2عائلة نازحة من المحافظة الى مناطق سكناها في مدينة الموصل ومدن محافظة نينوى بشكل طوعي بعد اعلان تحريريها من سيطرة الدواعش في العاشر من تموز الجاري ليصبح عدد العوائل التي عادت الى الموصل ومدن نينوى 270 عائلة . واضاف في بيان تلقته ( الزمان ) أمس ان (200 عائلة اخرى كانت قد عادت قبل شهرين الى مواقع سكناها السابقة في نفس المحافظة ليرتفع العدد الى 270 عائلة من مجموع 1260 عائلة كانت قد نزحت من الموصل الى مدن المحافظة بعد سيطرة الدواعش على الموصل ومدن نينوى في حزيران من عام 2014 اغلبها عوائل كانت تسكن الساحل الايمن وقضاء تلعفر الذي لم يحرر بعد), واضاف ان ( موجود العوائل النازحة الباقية 800 عائلة موزعة بين مدن ذي قار التي سبق واستقبلت2601 عائلة مهجرة كانت قد نزحت من مدن ديالى والانبار وتكريت وكركوك قبل ان تنتقل منها 400عائلة الى محافظات اخرى بناءا على رغبتها في الوقت الذي عادت 800 عائلة الى مناطق سكناها السابقة بعد تحريرها من الارهابين الدواعش ). وعلى الصعيد نفسه اتفقت وزارة الهجرة والمهجرين مع الادارة المحلية في محافظة صلاح الدين على فتح مراكز تسجيل لعودة الاسر النازحة الى مناطقها المحررة في المحافظة، في وقت اعلنت فيه ادارة جامعة الموصل انها تسلمت مباني الجامعة المحررة . وقال مدير قسم المحافظات الشمالية في دائرة شؤون الفروع بالوزارة مهند صالح، في تصريح سابق ان (اجتماعا موسعا عقد مع رئيس مجلس المحافظة لمناقشة المراحل النهائية لافتتاح مراكز لتسجيل عودة الاسر النازحة الى مناطقها المحررة في المحافظة، اذ تم الاتفاق على عقد اجتماع مع المنظمات الدولية لتنسيق العمل باغاثة الاسر النازحة والعائدة الى المحافظة), واضاف انه (تم توزيع 350 سلة غذائية سريعة و350 سلة غذائية جافة بين العوائل النازحة في مخيمات الشهامة الشمالي وسايلو الحجاج في المحافظة ), واكد مدير قسم المحافظات الوسطى بدائرة شؤون الفروع عامر عباس زغير ان فرق الوزارة في محافظة الانبار وزعت الف حصة من المساعدات الغذائية السريعة بين الاسر النازحة في مخيم الكيلو 18 الواقع غرب قضاء الرمادي), وقال ان ( الفرع ارسل ايضا 1800 حصة من المساعدات لتوزيعها بين الاسر العائدة الى مناطقها المحررة في جزيرة الخالدية).كما تسلمت في وقت سابق ادارة جامعة الموصل مباني الجامعة المحررة من القوات الامنية، بعد ازالة ورفع جميع المتفجرات والمخلفات الحربية.وقال رئيس الجامعة اوبي سعيد الدوبجي انه (تم تسلم مباني الجامعة التي تضم عشرات الكليات والاقسام، بعد ان تم تحريرها مؤخرا من عصابات داعش الارهابية), واضاف ان (اكثر من 7 الاف طالب انتظموا بالدوام بمختلف مراحلهم الدراسية وتخصصاتهم العلمية والانسانية في مبان بديلة بناحية برطلة). وعلى الصعيد نفسه ذكر مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية، علي عبد الكريم الموسوي في بيان سابق ان( الشركة تولي ملف دعم النازحين اولوية قصوى لانه يعد من القضايا الوطنية والإنسانية، ما يستدعي تخفيف أعباء النزوح عليهم وان نشاط الشركة في دعم النازحين يعتمد على تنفيذ جولات اسبوعية، خصوصا المناطق التي تشهد مشكلة بعملية النزوح), مشيرا الى ( استمرار جهود لدعم النازحين واعاد تهم الى بيوتهم وتمكينهم من ممارسة حياتهم الاعتيادية).