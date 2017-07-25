الصدريون يباركون تأسيس تيار الحكمة ويبدون الإستعداد لتقديم الدعم المطلوب

المجلس الأعلى في طهران: الشورى المركزية ورغبة القيادات بدور أكبر وراء مغادرة الحكيم

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

ذي قار – باسم الركابي

عزا مسؤول رفيع في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي يترأس مكتبه في طهران إنشقاق رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم عن المجلس الاعلى وتأسيسه حزبًا جديدًا يحمل اسم تيار الحكمة الوطني الى اختلاف الآراء بشأن حجم صلاحيات الشورى المركزية في ادارة المجلس مع مطالبة القادة القدماء للمجلس الاعلى والشخصيات المؤثرة فيه بدور كبير في تسيير الامور، فضلاً عن الاختلاف بشأن النظرة السياسية لعدد من القضايا في العراق ومدى الافادة من طاقات الشباب وباقي الطبقات، فضلاً عن الرغبة في اتاحة الفرصة للقيادات ورجال الدين الراغبين في قيادة المجلس بتولي الأمر من خلال مغادرة الحكيم.

ونقلت وكالة تسنيم الايرانية للانباء عن رئيس مكتب المجلس في طهران ماجد غماس قوله ان هذه الخلافات ادت الى طرح رؤية جديدة قائمة على ان نسمح لباقي القادة التصرف على طريقتهم في ادارة المجلس وان يؤسس الحكيم تشكيلا جديدا ليكون له نشاط في العراق عقب الانتخابات في اطار العملية السياسية الموحدة في العراق، وقد ادت هذه القضية ادت الى تشكيل تيار الحكمة الوطني.وأوضح ان الشورى المركزية في عهد الشهيد محمد باقر الحكيم والراحل عبد العزيز الحكيم تم تغييرها الى المكتب السياسي بموافقة الهيئة العامة للمجلس الاعلى، وقد طالب القادة القدماء للمجلس الاعلى والشخصيات المؤثرة فيه بدور كبير في تسيير الامور لاعتقادهم ان الشورى المركزية يجب ان تتدخل في الامور، الامر الذي كان مصدر الخلاف.

إدارة مجلس

ولفت الى ان بعض رجال الدين كانوا يسعون لادارة المجلس فمهد الحكيم الارضية لهؤلاء عبر مغادرته من المجلس.وكان الحكيم قد اعلن مساء اول امس عن تأسيس حزب جديد يحمل اسنم تيار الحكمة الوطني مؤكدًا خروجه من المجلس الاسلامي الاعلى وقال ان تياره الجديد (سيكون معتصماً بالوسطية والاعتدال ومنطلقاً للبناء، ويعمل مع العراقيين الشرفاء الاحرار على صيانة وادامة وحدة العراق وسيعمل مع كل أبناء العراق على خوض الانتخابات الديمقراطية بعناوين جامعة).ونوه غماس الى ان الشرخ بين الاحزاب الشيعية لايصب في مصلحة التيار ابدا لكن يمكن الافادة من هذه الفرصة في بعض القضايا، اذ يمكن لهذا التشكيل ان يتسع الى كامل العراق وسيفتح المجال امام الجميع للدخول الى هذا الحزب وسيكون لديه ايضا شروط خاصة.كما افاد بأن الارضية ممهدة للتفاهم سواء قبل الانتخابات او بعدها.ورداً على سؤال ما اذا كان هناك محادثات مع مسؤولين ايرانيين من اجل تأسيس الحزب الجديد، رد انه كان هناك زيارات لمرجعية النجف الاشرف ولكن لم يكن لديها رأي خاص وفوضت القرار الى الحكيم، ونظرا لمكانة ايران ودورها الايجابي ومكانة قائد الثورة الاسلامية،فكان من الضروري ان تكون المشاورات مع ايران في الاولوية.وأضاف كما نستفيد من المستشارين العسكريين الايرانيين في الحرب نستفيد من المستشارين السياسيين الايرانيين ايضا، كما ان المسؤولين الايرانيين كانوا يؤكدون ضرورة الحفاظ على وحدة قوى شهيد المحراب، كما يؤكدون وحدة كامل العراق.وبشأن امكانية مشاركة تيارات مختلفة في الحزب الجديد، قال، ان الحكيم وجه خطابه في البيان الى كامل العراق، لكن هناك قيودًا في طبيعة الحال، كما انه لم يتم حتى الآن تقديم دستور للحزب وهو في قيد الدراسة.وعن انضمامه الى الحزب الجديد، قال غماس (انني افضل رأي السيد عمار الحكيم، انه قام بإعمال كثيرة ونشاطات المجلس الاعلى في عهده تطورت كثيرا). اعلنت كتلة المواطن في النجف الاشرف انضمامها لتيار الحكمة الوطني ووجهت كتابا لرئيس اعضاء مجلس المحافظة لتغيير اسمها الى كتلة الحكمة، وتم اعمام تلك التسمية على جميع دوائر المحافظة. واعلنت خلال اليومين الماضيين العديد من القوى التابعة لكتلة المواطن الانضمام الى تيار الحكمة. واعلن رئيس كتلة المواطن في النجف خالد الجشعمي عن تأييد الكتلة بكامل اعضائها الحكيم وانضمامها لتيار الحكمة الوطني.واضاف (نعلن لكل القوى السياسية والشخصيات المستقلة ان تيار الحكمة الوطني وكتلة المواطن تمد ايديها للجميع لتحقيق مصالح هذا الشعب العظيم ومصالح محافظتنا الغالية).

تيار الحكمة

الى ذلك، اعلنت كتلة المواطن في مجلس محافظة ذي قار انسحابها من المجلس الاعلى الاسلامي العراقي وانضمامها الى تيار الحكمة.ونقل البيان عن رئيس الكتلة في المجلس رجاح مطرود قوله ان (الكتلة وبجميع اعضائها في السلطتين التشريعية والتنفيذية في المحافظة تعلن انضمامها الى تيار الحكمة الوطني بزعامة الحكيم)، واضاف ان (قرار الانضمام جاء انسجاما مع تطلعاتهم و ثقتهم العالية بقيادة الحكيم) .واشار البيان الى ان (الحكيم قد اعلن انسحابه من زعامة المجلس الاعلى وتشكيل تيار الحكمة الوطني منهيا بذلك خلافات داخلية عصفت بالمجلس). وأكد القيادي في تيار الحكمة بليغ أبو كلل بأن تيار الحكمة سيخلق فرصة لجيل جديد يواكب الحداثة وما يواجه العراق.وقال في تصريح متلفز ان(تيار الحكمة الوطني لا يقتصر على فئة عمرية محددة، لكنه سيبرز قيادات شابة امام قيادات مخضرمة)، مشيرا الى ا ن(ماحصل اليوم هو حدث تاريخي في العراق فخروج السيد عمار الحكيم لتيار الحكمة هو عملية خلق فرصة لجيل جديد). ورأى ان التحالف الوطني سيضيف كيانًا كبيرًا وجديدًا تحت راية الحكيم وسنرى أشياء جديدة تأتي تباعا من جانب القوى السياسية، بحسب قوله.

عمل سياسي

وبارك التيار الصدري تأسيس تيار الحكمة.وقال بيان صادر عن الهيئة السياسية للتيار الصدري (تابعنا عن كثب و باهتمام بالغ التطورات الأخيرة التي حصلت على صعيد العمل السياسي و بالتحديد في ما يتعلق بانبثاق تيار وطني جديد وإنفصاله عن المجلس الأعلى الاسلامي الذي خضنا معه ومع رجالاته غمار العمل السياسي وتقاسمنا الآلام والآمال واتفقنا واختلفنا في مساحات و ميادين هدفها الأول رضا الله تعالى وخدمة الشعب و المصلحة العامة”.وأضاف البيان).واضاف إننا في الوقت الذي كنّا نتمنى فيه أن يبقى المجلس الأعلى الاسلامي موحداً متماسكا، نتفهم جيدا متطلبات المرحلة ودواعي التغيير والتحولات التي تمثل علامات صحة وتعافٍ في العمل السياسي برمته، فأننا نبارك للحكيم و تياره الوليد هذا التأسيس .وتابع أن هذا التيار الوليد سيحمل هموم الوطن وآمال المستضعفين بين حدقاته، حينها سيجدون في إخوتهم في كتلة الأحرار خير الداعمين وخير المناصرين.وأضاف كما ونحيي الأخوة في المجلس الأعلى الاسلامي، و نؤكد لهم أن نهج إخوتهم في كتلة الأحرار كان ومازال مستنيرا بتوجيهات زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في لم الشمل ورص الصفوف .