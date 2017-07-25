الأنواء تتوقّع طقساً صحواً والحرارة مستقرّة

بغداد – تمارا عبد الرزاق

توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل أن تتجاوز درجات الحرارة في اليومين المقبلين معدل 47 درجة مئوية وطقس اليوم الأربعاء، سيكون في المناطق كافة صحواً مع بعض الغيوم، ودرجة الحرارة العظــــــــمى المتوقعة في مدينة بغداد 47. وأكدت الهيــــــــــئة في بيان تلقته ( الزمان ) أمس (أستمرار تأثير المنخفض الجوي الحراري الموسمي على اجواء العراق ليكون طقس الايام المقبلة صحوا ودرجة الحرارة تتجاوز 47مئوية في العاصمة بغـــــــداد مع بعض الغيوم). واضاف ان (درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق والعظمى المتوقعة في مدينة بغداد 47درجة وحركة الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة 10-20 كيلو مترا تنشط خلال النهارفي المنطقتين الوسطى والجنوبية الى 30-40كيلو مترا وتشتد الى اكثر من 50 كيلو متـرا في الاقسام الشـــرقية من المنطقة الجنوبية وان مــــــدى الرؤية 8-10كيلومترات ). واوضح البيان ان (تأثير المنخفض الجوي الحراري الموسمي يستمر على اجواء العراق ليكون الطقس ليوم غد الخميس في المناطق كافة صحوا وحارا ودرجات الحرارة ترتفع قليلا في المنطقتين الوسطى والشمالية وتكون مقاربة في المنطقة الجنوبية عن اليوم السابق).

وتابع انه (لايتوقع حدوث تغير في الحالة الجوية الجمعة المقبلة عن اليوم السابق فيما يستمر تأثير المنخفض الجوي الحراري الموسمي السبت المقبل ليكون الطقس في المناطق كافة صحوا حارا و درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق وحركة الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة 10-20كيلو مترا تنشط خلال النهارفي المنطقتين الوسطى والجنوبية الى 30-40 كيلو مترا).اشارة الهيئة في بيانها ان سرعة الرياح سوف تنشط خلال اليومين المقبلين في بعض المناطق الى اكثر من خمسين كيلو مترا في الساعة .

عواصف ترابية

ويؤكد خــــــــبراء الرصاد الجوية ان ( الأعاصير هي عواصف هوائية دوارة حلزونية عنيفة، تتشكل من مجموعة من العواصف وتمثل أكبر أنواع العواصف المدارية أو الاستوائية، وتسمى العاصفة إعصارا عندما تزيد سرعة الرياح عن 119 كيلو مترا في الساعة وتنشأ الأعاصير فوق المياه الدافئة لمحيطات المناطق المدارية الأطلسي والهادي والهندي التي تقع بين خطي عرض 5 و20 شمال خط الاستواء وجنوبه، خاصة في فصلي الصيف والخريف.

وتعرف باسم الأعاصير الاستوائية أو المدارية أو الأعاصير الحلزونية لأن الهواء البارد ذا الضــــــــــغط المرتفع، يدور فيـــــــــــها حول مركز ساكن من الهواء الدافئ ذي الضغط المنخفض)،

واضافوا أن ( الأعاصير في نصف الكرة الشمالي عكس اتجاه عقارب الساعة. وتدور في نصفها الجنوبي مع عقارب الساعة وتتكون عندما يسخن الماء في البحار الاستوائية إلى درجة حرارة تتراوح بين 27 -30 درجة مئوية فإنه يعمل على تسخين طبقة الهواء الملاصقة له وبتسخينها يخف ضغــــــــــط الهواء فيتمدد ويرتفع إلى أعلى، ويكون منطقة ضغط منخفض).

واضخ الخــــــــبراء ان ( الرياح تنجذب إلى منطقة الضغط المنخفض ذات الحرارة المرتفعة من مناطق الضــــــــــغط المرتفع المحيطة ذوات الحـــــــرارة المنخفـــــــــــضة وان هــــــــذا الانجذاب يؤدي إلى تبخر الماء بكثرة، وارتفاع هذا البـــــــــخار الخفيف إلى أعلى وسط الهــــــــواء البارد في عمـــــــــــلية ركم مستمرة تؤدي إلى زيــــادة رفعه إلى أعلى، وزيـــــادة شحنه بمــــــزيد من بخار الماء).