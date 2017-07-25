التربية تشمل المتفوقين في الإبتدائية بمدارس المتميزين

التعليم يوفّر منحاً دراسية تركية لنيل الماجستير والدكتوراه

بغداد – تمارا عبد الرزاق

قررت وزارة التربية شمول الطلبة المتفوقين والاوائل في السادس الابتدائي بالتقديم لمدارس المتميزين، فيما حددت امتحانات الدور الثاني لطلبة السادس الابتدائي في شهر اب المقبل.

وقال بيان امس ان (الوزير محمد اقبال قرر شمول طلبة السادس ابتدائي الحائزين على معدل 93 بالمئة فاكثر بالتقديم لمدارس المتميزين), واضاف البيان ان (اللجنة الدائمة للامتحانات في الوزارة حددت الثاني عشر من شهر اب المقبل موعدا لاداء الامتحانات النهائية لطلبة السادس الابتدائي الدور الثاني وهذا الموعد سيشمل الدراسة الابتدائية العربية والتركمانية والكردية والتعليم المسرع والحرص على نشر المواعيد الخاصة بالامتحانات مبكرا لاعطاء الفرصة كافية للطالب لتنظيم وقته من اجل دراسته), وتابع ان (تربية محافظة نينوى باشرت بتوزيع رواتب منتسبيها داخل الموصل والتوزيع يكون في اعدادية الزهور للبنين في الساعة الخامسة عصرا).

داعية (المشمولين حصرا لتسلم الرواتب والذي يشمل جميع المدارس الثانوية داخل وخارج تربية تلعفر ثانوي وابتدائي وتلكيف ثانوي وابتدائي بالاضافة الى الحمدانية ومحو الامية).

الى ذلك باشرت وزارة الزراعة بصرف رواتب موظفيها في محافظة نينوى بعد اكمال اجراء التدقيق الامني على قوائم الاسماء. وقال بيان امس انه (تم استئناف صرف رواتب موظفي الوزارة في المحافظة الذين تم تدقيقهم وفق الالية المقررة ولم يرد بشأنهم اي مؤشر سلبي والتوزيع سيكون وفق قرار مجلس الوزراء رقم 195 لسنة 2017).

تأجيل التحاق

وعلى صعيد اخر اعلنت عضو مجلس النواب فيان دخيل عن تاجيل التحاق طلبة جامعة الموصل من ابناء الاقليات كالايزيديين والمسيحيين والشبك بكلياتهم في مدينة الموصل الى اشعار اخر.وقالت دخيل بعد لقائها وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الرزاق العيسى (انها تباحثت معه اوضاع الطلبة من ابناء الاقليات من طلبة جامعة الموصل الذين يداومون منذ 3 سنوات في جامعات اقليم كردستان وفي محافظة كركوك او الموقع البديل ), واضافت ان (الوضع الامني بمدينة الموصل لا يمكن التنبوء به حاليا كما لا يمكن التعويل عليه، والوقت مازال مبكرا عن التحاق هؤلاء الطلبة بكلياتهم بجامعة الموصل، للحفاظ على ارواحهم من اية مخاطر محتملة),

واوضحت دخيل ان (العيسى وافق على تاجيل التحاق الطلبة بجامعة الموصل للعام الدراسي 2017 ـ 2018 وبامكانهم المواظبة على الدوام بمواقعهم الحالية اينما كانوا في جامعات اقليم كردستان او الموقع البديل او في كركوك، على ان يعاد النظر بهذه المسالة عقب انتهاء العام الدراسي المقبل ). وأعلنت الوزارة عن توفر 12 منحة دراسية من جامعة اسطنبول – كمر بركاز- لغير الموظفين لنيل شهادتي الماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات العلمية والإنسانية، موضحة أن آخر موعد للتقديم الحادي والثلاثين من تموز الجاري .

زمالات دراسية

وقال المتحدث الرسمي للوزارة حيدر العبودي في بيان تلقته (الزمان ) أمس إن (الزمالات الدراسية الـ 12 توزعت بواقع 7 للماجستير، و5 للدكتوراه، وان التخصصات المشمولة لنيل الماجستير هي انظمة المعلومات، وهندسة كهربائية وحاسبات، وهندسة صناعية، وهندسة ميكانيكية، وادارة اعمال، واستراتيجيات التسوق وادارة العلاقات التجارية، وسياسة وعلاقات دولية),

واضاف ان (التخصصات المشمولة لدراسة الدكتوراه هي ادارة الاعمال، وهندسة كهربائية وحاسبات، وعلاقات دولية، وصيدلة، وعلى الراغبين بالتقديم ملء الاستمارة الموجودة في الموقع الالكتروني للجامعة وكذلك التقديم عبر الرابط الرسمي الخاص بدائرة البعثات والعلاقات الثقافية).واشار العبودي الى ان (الشروط المطلوبة للمتقدم الاّ يكون منتسبا للدراسات العليا داخل العراق، فضلا عن ضرورة خضوعه لشروط الدولة المانحة)، وتابع أن (المستمسكات المطلوبة للتقديم هي، وثيقة البكالوريوس مترجمة ومصدقة بحسب الاصول لدراسة الماجستير، ووثيقتي البكالوريوس والماجستير مترجمتين ومصدقتين بحسب الاصول، ومقترح بحث ماجستير لنيل شهادة الماجستير، ومشروع اطروحة دكتوراه لنيل شهادة الدكتوراه، فضلا عن توصيات عدد 3 باللغة الانكليزية من أساتذة معروفين في الاختصاص نفسه).