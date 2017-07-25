المرأة العربية ودورها المهمّش – إيمان عبد الملك

منذ مرّ العصور حتى ايامنا الحاضرة والبحث قائم عن قضية المرأة وحقوقها ، والدعوة الى انصافها وتحريرها من قيود الظلم،حيث أقيمت

الكثير من المؤتمرات والمهرجانات والندوات التي طالبت بمشاركتها الفعّالة في العمليات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية

والعمل على المساواة بينها وبين الرجل .

نظرة المجتمعات العربية للمرأة تختلف من بلد لآخر لنجد بأن هناك صعوبات تعترض طريقها،تجعلها تكافح لنيل حقوقها،وتبذل جهوداً جبارة لتصل الى المشاركة الفعالة وتحقيق الاندماج الكامل في المجتمع، بالرغم من الصراعات والنزاعات التي تؤدي الى زيادة معاناتها خاصة في زمن الحروب والمآسي التي فرضت عليها لتعيدها من جديد الى ابعد العصور وذلك نتيجة انعدام الاستقرار السياسي والتهجير والتشريد للمجتمعات وقسوة العيش والمعاناة من النزوح والحرمان من المنزل الدافئ والالتجاء الى المخيمات وقسوة العيش داخلها مما يزيد من معاناتها النفسية نتيجة العنف الجسدي المتمثل بالاغتصاب والتعذيب وسبي النساء والعمل القسري الذي يهين كرامتها ويسيئ لنفسيتها … في عصر الجاهلية – على سبيل المثال – كانت النظرة للفتاة العربية، دونية بكل معنى الكلمة واستهتار بمقدرتها والتعامل معها كأنها الحلقة الأضعف، حتى كان

يعد الانجاب بأنثى عاراً مجتمعياً لا يدانيه شيء .

هنا يعود بنا التاريخ للموروث الخاطئ،وعدم فهم الذات لدى المرأة والقيام بإصلاح نفسها داخليا وايجاد القوة الكامنة لتحقيق طموحاتها وامكانية تقدير دورها في الانخراط في مجتمعها،مما يتطلب المزيد من الوعي والتحدي ، خاصة في هذا العصر الذي نشهده والمصاعب التي تعوق من تقدمها، رغم نشوء العديد من الجمعيات والمنظمات التي تطالب بحقوق المرأة وتتابع مشاكلها وتسن القوانين لحمايتها نجدها تذهب طي النسيان لعدم، البت بشكل جدي بتطبيقها من قبل الدولة وخاصة في البلدان المتخلفة والمغلقة نضال المرأة في الغرب اقوى وأجرأ،من حيث قادت ” ليستيريا ” مع العديد من النساء في اليونان القديمة اضرابا” عن الجنس ضد الرجال من اجل انهاء الحرب، وخلال الثورة الفرنسية نظمت نساء باريس الداعيات للحرية والمساواة والاخوة “مسيرة الى قصر فرساي” مطالبات بحق المرأة في الاقتراع وانهاء التمييز في العمل ،بينما نجد بأن الدور التي تقوم به المرأة العربية ضعيف وخجول نتيجة الموروث المجتمعي والقوانين المجحفة بحقها ،مما يحد من تقدمها لتحول دون انطلاقها ،عداك عن التشريعات الدينية والموروث الثقافي الخاطئ الذي يحول دون تطبيقها،فهي بتراجع مستمر وسط تقدم

المجتمعات الحديثة من دون ان تحقق أدنى تقدم في قضيتها .

ولا زالت هناك مجتمعات في بلدان عربية تحرم الفتاة من فرصة التعليم وتحثها على الزواج المبكر مما يغرقها بحالة الجهل والامية،ليتفشى من بعدها الفقر ومنظومة التخلف ، بحيث اثبتت الاحصاءات بأن هناك (60%) من الأميين في العالم العربي هم من فئة النساء ،دون الأخذ بالاعتبار بأنها العنصر الأقوى وهي مربية الأجيال الصالحة وبإرادتها واصرارها تحثهم على الدفاع عن أرضهم وحماية وطنهم دون الخوف من النتيجة المؤلمة .

الطموحات التي تسعى لتحقيقها المرأة العربية لا تكفي، عليها اثبات قدراتها بالمـــــــثابرة وايجاد الطريق الصحيح الذي يوصلها الى الوعي والمعرفة في ظل عالم متطور متسارع الخطى والنموذجية التي يفترض عليها ان ترفع الصوت عاليا” لإيـــــــــجاد حل جذري مثبت ببنود وقوانين بنّاءة تحميها من العنف الاسري والمجتمعي وتخلق من بعدها بيئة مثالية قادرة على التعلم والتعليم والبناء والعطاء ..