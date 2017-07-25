أبطال المستطيل الأخضر – نغم التميمي

ان تلعب امام العراق أو امام اللاعب العراقي ليس ذلك بالشئ اليسير

وان تكون مواجهتك للجندي العراقي امام ساحات الوغى هذا يعني الشي الكثير

وهو الامر الذي يشكل الرعب امام الكثيرين خصوصا من جربوا مواجهة البطل العراقي في ساحات المستطيل الأخضر

جهود قيمة وكبيرة بدأها منذ أشهر الكادر الفني لفريق نفط الوسط من اجل المشاركة في البطولة العربية التي انطلقت فعالياتها في القاهرة

جهود ثمينة أضاعها في لحظات سخافة وسذاجة حكام لا يفقهون أصول اللعب

أو ربما كانت مقصودة

هدف صحيح وبرأي الكثير من اصحاب الشأن أضاعه حكم مزاجي اضاع وضيع على العراق فرحة كبيرة كان بحاجة اليها تؤازر فرحتنا بتحرير الموصل

الجهاز الفني العراقي قدم شكوى واعتراضاً الى الاتحاد العربي بسبب الخطأ التحكيمي

وانا اجلس على مدرجات الملعب وأشاهد بأم عيني محاولات الحكم الموريتاني البائسة لارجاع العراق وابعاد فرحة الفوز عنه تذكرت شعار الاتحاد العربي والذي كانت جهوده مشكورة بشخص الامير تركي بن خالد رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم من اجل إرجاع بطولة الأندية العربية والتي غابت لسنوات طويلة

ومحاولاته لم شمل العرب

أقف عند كلمة لم شمل العرب

هذه الكلمات الثلاث بحاجة الى من يفهمها

خطأ الحكم الكارثي والمقصود برأيي هو بعيد كل البعد عن لم الشمل ،بل هي خطوات قطع الوصل وزيادة القطع وهو ما لا نحتاجه الْيَوْمَ

نحتاج الْيَوْمَ الى أناس منصفة بمعنى الكلمة

نظيفة القلب والسريرة

ترفع شعار اللعب النظيف

كرتنا العربية حتى تعود الى سابق عهدها بحاجة الى من يجمع شمل العرب على الالفة والمحبة وهو ما لم يفلح به حكمنا المقصود

قد تكون كلماتي قاسية ، لكن صفارته اقسى وقعا علينا

اعود لاطمأن نفسي مثلما كان ابطالنا في ساحات الوغى بالموصل على قدر المسؤولية

لاعبو نفط الوسط كذلك

كانوا بحق ابطال المستطيل الأخضر إستاد الاسكندرية كان شاهدا على ذلك

وانا أيضا