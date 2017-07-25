المارينز حموا السعوديين من نيران حمد بمعركة الخفجي

الغارديان: أمير قطر السابق قاد كتيبة قاتلت العراقيين في حرب الخليج

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

واشنطن – مرسي ابو طوق

قالت صحيفة الغارديان ان الحصار الذي تفرضه السعودية وحليفاتها على قطر منذ 6 أسابيع يخفي وراءه صراعات عائلية طويلة، كاشفة عن ان حمد والد أمير قطر الحالي كان قد خاض أول معركة في السعودية، على رأس كتيبة من القطريين ضد الجيش العراقي في حرب الخليج منذ 27 عاما وان المارينز حموا القوات السعودية من النيران القطرية الصديقة.

وقال كاتب المقال التحليلي رانديب رامش إن (ما يظهر للناس في أزمة قطر أن الأمر يتعلق بخلافات سياسية بين دول الخليج العربية، ولكن الحصار الذي تفرضه السعودية وحليفاتها على قطر منذ 6 أسابيع يخفي وراءه صراعات عائلية طويلة).

ويضيف أن (الاسرتين الحاكمتين في السعودية والإمارات تربطها علاقات عائلية قوية، وهذا يعني ان القضايا السياسية هي في الواقع قضايا عائلية أيضا).

ولفت الى أن أمير قطر الحالي، تميم بن حمد آل ثاني تسلم الحكم من والده حمد، عام 2013 ولكن هناك من يرى أن حمد هو الذي يحرك الخيوط من وراء الستار.

وكان حمد هو مؤسس الهوية القطرية الجديدة، وخاض أول معركة في السعودية، على رأس كتيبة من القطريين ضد قوات صدام حسين، في حرب الخليج منذ 27 عاما.ويذكر أن جنود كتيبة حمد كانوا من بين الكتائب التي اشتبكت مع القوات العراقية في معركة الخفجي عام 1991 وعندما التحقت القوات السعودية حماها جنود المارينز الأمريكيين من النيران القطرية الصديقة التي كانت تسقط عليهم.

ويعتقد الكثيرون، بحسب الكاتب، أن الأزمة الراهنة تعود جذورها إلى خلافات قديمة.

نفوذ واسع

وتفيد مصادر بأن السعوديين والإماراتيين طالبوا تميم بأن يخضع والده إليهم.

ويعرف أن عائلة آل سعود لها نفوذ واسع وروابط عائلية في قطر أهمها عائلة العطية. والأمير حمد لم ينشأ في عائلة والده آل ثاني وإنما في عائلة أخواله العطية.

ولكنه لم يتزوج من عائلة العطية وإنما من عائلة آل ثاني. وأكبر مساعديه، حمد بن جاسم بن جبر ليس من العطية وإنما من آل ثاني، الذي فكر في ربط علاقات من تيار الإسلام السياسي الصاعد سيضمن الاستقرار لبلده الصغير.وتنبع أصول آل ثاني وآل سعود من نجد التي نشأ في فيها التيار الوهابي، وكل عائلة تتبنى صيغتها من الوهابية.

على صعيد آخر قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعيين سارة هاكابي ساندرز متحدثة باسم البيت الأبيض بدلاً من المستقيل شون سبايسر الذي يغادر منصبه نهاية آب.وقدم سبايسر استقالته على خلفية خلافات مع ترامب في مسائل تتعلق بالملاك الوظيفي.وأصبح سبايسر شخصية عامة في البيت الأبيض منذ وصول ترامب لدفة الحكم، حيث ظهر كثيرا على شاشات الأخبار العالمية من خلال تصريحاته الصحفية.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز ان سبايسر استقال بعد أن قام ترامب بتعيين أنتوني سكاراموتشي بمنصب مدير الاتصالات بالبيت الأبيض.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع قوله أن (ترامب طلب من سبايسر البقاء في منصبه، إلا أن الأخير أصر على موقفه ، عادا أن تعيين سكاراموتشي في هذا المنصب خطأ كبير).

وسكاراموتشي خبير مالي في وول ستريت ومؤيد لترامب منذ مدة طويلة. على صعيد آخر، اكد مسؤول امريكي رفيع المستوى ان بلاده لا تمتلك دليلا على مقتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي. وقال مدير مركز مكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة نيكولاس راسموسن ان (واشنطن لا تملك دليلا على مقتل البغدادي).

واضاف (لم أر شيئا يقودني للاعتقاد بأن زعيم داعش قد أقصي من ساحة القتال).

واضاف اننا (نعرف الكثير، فقط ليست لدينا معلومات تؤكد وفاته).