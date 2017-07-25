طهران تحذر من تداعيات إستفتاء كردستان على أمن البلاد والحيالي: لن نسمح لأي جهة سياسية السعي إلى تقسيم العراق

طهران – الزمان

أثار مسؤولان ايرانيان رفيعان امس خلال لقائهما وزير الدفاع عرفان الحيالي قضية عزم اقليم كردستان تنظيم استفتاء لتقرير المصير في ايلول المقبل، محذرين من مخططات التقسيم، فيما اكد الحيالي الذي يزور طهران حالياً العزم على عدم السماح لأي جهة سياسية في ان تقود الى تقسيم العراق.

وقال أمين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي شمخاني خلال استقباله وزير الدفاع عرفان الحيالي امس أن (التوجهات الانفصالية قد تمهد الارضية لتوسع اطماع اعداء العراق وتمهيد الارضية بالتالي لزعزعة الامن والاستقرار في هذا البلد مستقبلاً. وهي تعد نافذة قد يستغلها أعداء العراق والطامعون في خيراته).

مشيرًا الى أن (وحدة التراب العراقي وتلاحمه الوطني ضمانة للاستقرار والامن وحماية مصالح جميع القوميات والطوائف العراقية) .

واكدان (الجمهورية الاسلامية الايرانية – حكومة وشعبا – ستواصل دعمها للقوات المسلحة العراقية كما في السابق وستبذل تعاونها على صعيد ارساء دعائم الاستقرار والامن الكامل في العراق وازالة كل التهديدات الارهابية في المجالات كافة وكذلك اعادة الاعمار وتطوير المدن).

صمود بطولي

واشاد شمخاني بـ(الصمود البطـولي للشعب والجيش والحشد الشعبي العراقي في مواجهة تهديدات الجماعات الارهابية).

مشيرا الى ان (إرساء التعاون الوثيق بين البلدان، التي هي ضحية الارهاب في المنطقة، بهدف التصدي العسكري والامني والثقافي للارهاب، ضرورة ملحة وعنصر ردع للحيلولة دون ظهور الارهاب من جديد والتدخل العسكري الاجنبي بذريعة التصدي للارهابيين).

مضيفًا انه (في الوقت الذي كان يدعي ساسة امريكا وتحالفها لمواجهة الارهاب ، ان اسعادة المناطق المحتلة من داعش تستلزم حربا تطول سبع سنوات تمكنت الحكومة والجيش والحشد الشعبي العراقي وبدعم من المرجعية الدينية وبالاعتماد على الطاقات والقدرات الوطنية من تحرير الاراضي المحتلة في مدة قصيرة والحاق هزيمة نكراء بالارهابيين التكفيريين).

وبحث المسؤولان خلال اللقاء آخر تطورات المنطقة والعلاقات الدفاعية بين البلدين.

وفي لقاء آخر، أكد الحيالي العزم على عدم السماح لاي جهة سياسية في ان تقود الى تقسيم العراق.

وقال خلال لقائه رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني ان (ذاكرة العراق – حكومة وشعباً – لن تنسى أبداً من دعم العراق في حربه وتحقيق هذه الانتصارات كما ان العراق لن ينسى من ارسلوا داعش الى داخل البلاد).

تقسيم العراق

وتابع (اننا لن نسمح لاية جهة سياسية ان تقود الى تقسيم العراق لاننا مدينون في هذا الانتصار لدماء الشهداء ولن نسمح بأن تذهب دماؤهم هدرا لأنهم قدموا دماءهم لكي يعززوا الوحدة في صفوفنا وسوف نستثمر تجارب الماضي لبناء غد افضل)، في اشارة الى نية اقليم كردستان اجراء استفتاء للاستقلال عن العراق في ايلول المقبل .

وبشأن الحشد الشعبي وقدراته قال ان (الحشد تشكل بفتوى المرجعية العليا وان هذه الفتوى قيمة بالنسبة اليهم وليس لاحد ان يزيح الحشد الشعبي لانه عمل وفقا للقانون وجرت المصادقة على نشاطه من البرلمان وادى دورا بطوليا في المعارك).واعرب الحيالي عن شكره للتعاون الوثيق والاخوي لايران، ودعا الى تطوير العلاقات بين البلدين.

من جانبه ، دعا لاريجاني الحكومة العراقية الى (الذود عن كامل اراضيها لنشهد في المستقبل عراقا قويا وآمنا وديمقراطيا بالمنطقة ولا يتاتى ذلك الا عبر صون وحدة البلاد سياسيا).

وأضــــــاف ان (العــــراق استطاع من خلال استبسال القوات المسلحة والحشد الشعبي تحقيق انتصــار كبير وينبغي الوقوف على قيمة هذا الانجاز جيدا وحمايته).

مكانة قيمة

واوضح ان (العراق استطاع بقدرته وتدبيره ان يبرهن مكانته القيمة في المنطقة لأنه يملك نفوسا كبيرا وامكانيات ومصادر واسعة ومن الجدير ان يستثمر هذه الثروات القيمة).

ولفت الى ان (قضية داعش ساهمت في الكشف عن الثغرات القائمة).

مشيرا الى ان (هذه الحرب ورغم نفقاتها الباهضة لكنها اعطت العراق تجربة عميقة ومنحته المناعة ازاء الحوادث المستقبلية) ، مضيفًا (كما ساهم تلاحم وتآزر الشعب والقوات المسلحة في تحقيق هذا الانجاز الكبير فإن بقاء هذا التلاحم سيوفر مناخًا متميزًا للعراق لأن بعض الدول تحاول زرع الفرقة في الداخل عبر اثارة قضية تقسيم العراق ومن المؤكد ان هذه البلدان ليست صديقة للعراق).

وافاد (بان تحقيق هذا النصر لن يقودكم الى الاستقرار الكامل وهنـــــاك مخاوف في هذا المجال لأن الكيان الاسرائيلي لا يريد ان يعود الاستــــــقرار للمنطقة ويحاول دوما وضع سيناريوهات جديدة).

وفي ختام اللقاء اعرب لاريجاني عن امله في تعزيز العلاقات البرلمانية قائلاً ان (مستوى العلاقات البرلمانية والاقتصادية بين البلدين جيد حاليا لكنه ليس بالمستوى المطلوب ويستلزم تعزيز المشاورات في ظل الظروف الراهنة للمنطقة).