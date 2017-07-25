الجعفري في الهند لتوسيع التعاون وتشجيع الإستثمار

معصوم يحضر مراسم أداء اليمين لروحاني

بغداد – قصي منذر

تسلم رئيس الجمهورية فؤاد معصوم دعوة رسمية لزيارة طهران لحضور مراسم اداء اليمين للرئيس حسن روحاني. وقام مساعد وزير الخارجية الايرانية حسين جابري انصاري الذي وصل الى بغداد أمس بتسليم الدعوة الى معصوم.

وبحسب بيان رئاسي فقد بحث الجانبان (مستجدات الساحة الاقليمية والدولية والسبل الكفيلة بتعزيز العلاقات الثنائية).

ونقل انصاري لمعصوم تهنئة روحاني بتحرير الموصل. كما قدم تقريراً لمعصوم بشأن اجتماع اللجنة السياسية المشتركة بين ايران والعراق وكذلك اجتماع اللجنة القانونية والفنية بشأن الحدود المشتركة ومتابعة تنفيذ معاهدة الجزائر الخاصة بترسيم الحدود.

زيارة الهند

في غضون ذلك، بدأ وزير الخارجية إبراهيم الجعفري زيارة رسمية إلى الهند الاثنين تستغرق بضعة أيام.وبحسب بيان للخارجية فإن برنامج الزيارة يتضمن اجراء الجعفري لقاءات عدة مع عدد من المسؤولين الهنود في إطار تعزيز العلاقات الثنائية وفتح مجالات أوسع للتعاون المشترك، والافادة من خبرات الشركات الهندية، وتعزيز الاستثمار، والمساهمة في إعادة إعمار البنى التحتـية للمدن العراقـية.وكان الجعفري قد ألتقى الاسبوع الماضي بسفير الهند لدى بغداد براديم سينغ راجبور روهيت ، وناقشا الملفات المقرر بحثها خلال الزيارة.

وكشف روهيت في حينه عن رغبة العديد من الشركات الهندية في الاستثمار في العراق. وكان الجعفري قد تلقى قبيل زيارته للهند اتصالين هاتفيين ورسالة من ثلاثة وزراء خارجية عرب قدموا التهاني للعراق بمناسبة تحرير الموصل، كما وجه دعوة الى نظيره الصربي لزيارة بغداد.

وقال بيان لمكتبه ان الجعفري تلقى امس اتصالا من نظيره الأردني أيمن الصفدي، جرى خلاله الاتصال بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، بالاضافة الى أبرز القضايا الإقليمية والدولية، والتطورات الأخيرة التي تشهدها القدس، وأهمية تضافر الجهود العربية، والإسلامية والدولية لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية. كما تلقى أيضا اتصالاً مماثلاً من نظيره الجزائري عبد القادر مساهل، بحثا خلاله أبرز القضايا التي تهم البلدين ، ومجمل الأوضاع على الساحتين العربية والدولية. الى ذلك، تسلم الجعفري رسالة من وزير خارجية سلطنة عُمان يوسف بن علوي حملها سفير عُمان لدى بغداد خميس بن فارس الفارسي، تضمنت تهنئة السلطنة بمناسبة النصر على داعش وتأكيد حرص مسقط على إقامة أفضل العلاقات مع بغداد، ودعم أمن واستقرار ووحدة العراق.

تبادل زيارات

بدوره، اجرى الجعفري اتصالًا هاتفياً بنظيره الصربي ايفيتسا داجيج أكد خلاله (ضرورة تبادل الزيارات الرسمية عالية المستوى بين البلدين، وتطوير العلاقات الاقتصادية).

وتقدم داجيج بالتهاني للشعب العراقي بالنصر على داعش وتحرير الموصل. كما اًكد (استمرار دعم بلاده للعراق في المجالات كافة خصوصاً محاربة الإرهاب).

وتلقى داجيج خلال الاتصال دعوة من الجعفري لزيارة العراق. وفي نشاط آخر، تسلّم الجعفري نسخة من أوراق اعتماد سفير لاتفيا الجديد غير المقيم في بغداد بتريس إلفرتس.

وأعرب الجعفري خلال اللقاء عن تطلع العراق لـ(تحقيق حضور متميِز في العلاقات مع لاتفيا، والعمل على تطوير العلاقات الثنائية في المجالات ذات الاهتمام المشترك).

من جهته، هنأ إلفرتس العراق بمناسبة تحرير الموصل، وعبر عن استعداد بلاده للوقوف إلى جانب العراق، معرباً عن تطلُّعه لإقامة أفضل العلاقات مع العراق، وحرص بلاده على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى طموح الشعبين الصديقين.