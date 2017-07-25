الرئيس الصيني يعزز دعم تسوية سياسية للقضية الفلسطينية

بوتين للمالكي: الأوضاع لا تزال صعبة في العراق والمنطقة

موسكو- الزمان

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتعاون بلاده مع العراق في المجال العسكري، داعيًا إلى مواصلة تعزيز التعاون الاقتصادي. واشار بوتين خلال استقباله نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي الى أن روسيا والعراق كانا قد أطلقا لجنة حكومية مشتركة، وهي تعمل بصورة مكثفة، لكن لا يزال هناك الكثير الذي يجب على الطرفين القيام به لتعزيز التعاون الاقتصادي.وفي الوقت نفسه أشاد بوتين بالتعاون الروسي العراقي في المجال العسكري التقني. وذكر بأن روسيا تعمل بشكل نشط على هذا المسار وتقدم مساعدات للعراق. وفي الشأن العراقي والاقليمي، قال أن موسكو تراقب عن كثب التطورات في الشرق الأوسط ، مشيرا إلى أن الأوضاع لا تزال صعبة في العراق والمنطقة برمتها.بدوره، ثمّن المالكي عاليا مساهمة روسيا في تسوية قضايا الشرق الأوسط ، مشيدا بالدور الروسي في الحيلولة دون عمليات التفكك وتغير خريطة المنطقة بشكل سلبي. وبشكل خاص، أشار المالكي إلى موافقة روسيا علىعلى تسريع وتيرة تقديم بعض أنواع الأسلحة لبغداد لدعم الجيش العراقي في محاربة الإرهاب. الى ذلك أكد نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي اهتمام العراق بتطوير التعاون مع روسيا في المجال العسكري التقني وفي مجال صناعة الطاقة .

ونقلت وكالة انترفاكس عن المالكي قوله في بداية مباحثاته في موسكو امس مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ان(مصلحتنا تكمن في أن تكون روسيا الصديقة موجودة في العراق لأن ذلك سيوفر التوازن هناك ونحن لا نرغب بحدوث اختلال في هذا التوازن على المستوى السياسي لصالح هذه الجهة الخارجية أو تلك. وانما نرغب في دعم هذا التوازن بواسطة التعاون في المجال العسكري الفني والطاقة وفي الناحية السياسية)، مضيفًا ( نحتاج حاليا لمشاركة أكثر نشاطًا وفعالية من جانب روسيا في الوضع العراقي ويمس ذلك بالمقام الأول صناعة الطاقة). وتابع( الآن وبعد أن تخلصنا من داعش بات العراق يحتاج للاستثمارات ويتعلق ذلك بالتجارة والطاقة الكهربائية والنفط، ونحن نرغب في أن تؤدي الشركات الروسية دورا مهمًا في هذه المجالات)، مشيرًا إلى إن (العراق يسعى لتكثيف التعاون مع روسيا في مكافحة الإرهاب ومواجهة التحديات في المنطقة.ونحن نعتقد أن دولتينا تعدان بمثابة هدف للإرهابيين ولمن يقف خلفهم).

مرحلة جديدة

وأكد المالكي ان العراق سيبدأ بتنفيذ مرحلة جديدة لإستعادة الاستقرار في البلاد. واشار الى احتمال تعرض العراق لتحديات جديدة في المجال السياسي ورأى ان هذا يرجع إلى (التدخل الخارجي في شؤون المنطقة، فضلا عن بعض التصرفات والأعمال التي تهدد وحدة العراق وشعبه).من جانبه، قال لافروف إن (روسيا الاتحادية تحاول في هذه الأوقات العصيبة، دعم الجهود التي تبذلها القيادة العراقية لإعادة بناء الاقتصاد، وتحسين القدرة القتالية للقوات الأمنية ).واضاف مخاطبًا المالكي ( ستزيد شركاتنا من فعالية تعاونها مع الشركاء العراقيين وسيتم تطوير التعاون العسكري الفني الذي سيدعم جهودكم في مجال مكافحة التطرف).

كما أكد ( تضامن روسيا مع جهود تتخذها الحكومة العراقية من أجل تطبيع الوضع في البلاد وخاصة في مجال القضاء على التهديد الإرهابي).الى ذلك، زار المالكي السفارة العراقية في موسكو وأكد السعي لتشكيل حكومة اغلبية سياسية في المرحلة المقبلة .وقال بيان لمكتبه أنه استعرض خلال لقائه بملاكات السفارة مستجدات الاوضاع السياسية والامنية في البلاد، والسبل الكفيلة التي من شأنها تفعيل التعاون في مختلف المجالات بين العراق وروسيا .واكد (ضرورة تحقيق الوفاق السياسي وتصحيح النظام السياسي تمهيدا لبدء عملية البناء والإعمار وإعادة النازحين الى المدن المحررة). واضاف ان (المرحلة المقبلة ستشهد الاستعداد لاجراء الاستحقاق الانتخابي في الموعد المحدد، والتأسيس لدولة المواطنة وتشكيل حكومة الاغلبية السياسية)، منتقدا (بعض القوى السياسية التي تعارض حكومة الاغلبية لرغبتها في الاستمرار بالتحكم والتدخل في اجهزة الدولة والعــــــملية السيـــــاسية)، بحسب قوله.

تسوية سياسية

الى ذلك اكد الرئيس الصيني شي جين بينغ أن الصين تدعم تسوية سياسية للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس ان بينغ اجرى محادثات مع الرئيس الفلسطينى محمود عباس ان (الصين تدعم فلسطين فى إقامة دولة مستقلة ذات سيادة كاملة على حدود عام 1967 والقدس الشرقية عاصمتها), وقال ان (قرارات مجلس الأمن الدولى ذات الصلة يتعين تنفيذها بفاعلية كما يتعين وقف كل أنشطة بناء المستوطنات على الأراضى الفلسطينية المحتلة على الفور).

واوضح بينغ انه (ينبغي اتخاذ خطوات من أجل منع العنف بحق المدنيين واستئناف محادثات السلام في أسرع وقت ممكن من أجل الاسراع فى تسوية القضية الفلسطينية), وأشار إلى ان (الصين من أوائل الدول التى تدعم القضية العادلة للشعب الفلسطيني وتعترف بمنظمة التحرير الفلسطينية والدولة الفلسطينية وان الدولتين صديقتان وشريكتان), وتابع ان (الصين ستضيف ندوة بشأن السلام بين فلسطين واسرائيل في وقت لاحق هذا العام لتسهم بالحكمة في تسوية القضية الفلسطينية وان الصين مستعدة للمساهمة فى الجهود الرامية الى تسوية سياسية للقضية الفلسطينية وكذلك دعمها), واضاف بينغ ان(الصين تقترح اطلاق آلية حوار ثلاثية الأطراف مع فلسطين واسرائيل من أجل تطوير المشروعات الكبرى لمساعدة الجانب الفلسطيني), مؤكدا (استعداد الصين المتواصل لدعم القضية العادلة للشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقهم الوطنية المشروعة).

وأشار إلى ان (الصين تقدر التزام فلسطين بسياسة – صين واحدة- وان الصين ستعمل مع فلسطين من أجل تبادل الدعم السياسي بينهما والحفاظ على تبادلات عالية المستوى وتدعيم التعاون في مختلف المجالات).