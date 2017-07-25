مكوّنات كركوك تختلف على صيغة التمثيل في الإنتخابات

الجبوري يدعو إلى ترتيب أوضاع المحافظة لإنهاء المشكلات

بغداد – شيماء عادل

ايد رئيس البرلمان سليم الجبوري اجراء الانتخابات في محافظة كركوك بما يضمن حقوق المكونات من اجل ترتيب الاوضاع وانهاء المشكلات السياسية. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الجبوري بحث مع وفد من النواب اوضاع المحافظة وواقعها السياسي والخدمي وسبل دعمها من اجل ترسيخ الاستقرار وتجاوز المشكلات السياسية), ودعا الجبوري الى (الاسراع في تحرير ما تبقى من مناطق المحافظة من قبضة داعش واعادة النازحين اليها), مؤكدا انه (داعم لاجراء الانتخابات في المحافظة على النحو الذي يضمن حقوق المكونات كافة ويفضي الى نجاح العملية الانتخابية).

مشيرا الى ان (حل المشكلات السياسية جدير بترتيب الاوضاع وانهاء الازمات كافة). من جانبهم شدد النواب على (ايجاد بيئة مناسبة لاجراء الانتخابات بما يسهم في حفظ حقوق المكونات ويدعم الاستقرار وتوفير الخدمات). فيما اكد النائب عن المحافظة شاخوان عبدالله عدم الاتفاق على صيغة بشأن المادة 37 من قانون انتخابات مجالس المحافظات . وقال عبدالله في تصريح امس ان (الاجتماع مع الجبوري لم يتم التوصل فيه الى نتائج فعلية بشان المادة 37 من قانون الانتخابات نتيجة تمسك كل طرف بمطالبه).

لافتا الى ان (مخاوف المكونين التركماني والعربي على توزيع المناصب , ونحن ابلغناهم بامكانية اضافة مادة في القانون تشير الى اعادة توزيع المناصب بحسب الاستحقاقات الانتخابية).

عقد اجتماع

واضاف عبدالله ان (الاجتماع لم يفض الى نتائج وتم الاتفاق على عقد اجتماع في المحافظة لممثلي المكونات بمجلس النواب بشأن الموضوع), مؤكدا ان (الجبوري قدم مقترحا للتصويت على مواد القانون باستثناء المادة 37 لحين التوافق عليها، لكن هذا المطلب تم رفضه من قبل النواب العرب والتركمان). من جهة اخرى قررت محكمة المحافظة تأجيل جلسة محاكمة رئيس مجلس كركوك وكالة ريبوار فائق الطالباني الى الشهر المقبل . وقال مصدر في تصريح امس إن (فريق الدفاع عن الطالباني قدم لائحة للمحكمة على القضية المقدمة من قبل اعضاء المكون التركماني في مجلس المحافظة على قرار رفع علم اقليم كردستان الى جانب العلم العراقي في الابنية الحكومية في المحافظة), واضاف ان (المحكمة قررت تأجيل الدعوى الى الشهر المقبل).

على صعيد اخر وعد المحافظ نجم الدين كريم بأدخال 10 مدارس حديثة ومتطورة خلال العام الدراسي الجديد .

وقال كريم في بيان امس بيان امس ان (المحافظة ستشهد مطلع العام الدراسي الجديد ادخال 10 مدارس حديثة ومتطورة هي الأولى من نوعها بالمحافظة التي جاءت ضمن مشروع شمل انجاز 35 مدرسة الى جانب اكمال مشروع الطريق الحولي الشهر المقبل واكمال مبنى المحافظة والمجلس نهاية العام الجاري ومشاريع اخرى في مجال الكهرباء والخدمات الأساسية), وبشأن سيطرة داعش على بعض مناطق المحافظة اكد كريم ان (قضاء الحويجة مأوى لداعش الذين بدأت مساحات سيطرتهم تتقلص يوما بعد اخر), مشيرا الى (اهمية سرعة إطلاق خطة تحرير القضاء والنواحي التابعة له في ظل تفاقم معاناة المدنيين العزل), داعيا الى (عودة النازحين للمناطق المحررة من اجل اعادة الحياة والخدمات فيها).