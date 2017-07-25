خطة من المنح الأوربية لإعادة إعمار المناطق المحرّرة

التخطيط لـ (الزمان): إطلاق ستراتيجية لتخفيف الفقر مطلع العام المقبل

بغداد- شيماء عادل

اعلنت وزارة التخطيط عن ارتفاع معدلات الفقر في المحافظات الى 23 بالمئة , مؤكدة استعدادها لاطلاق ستراتيجية وطنية لتخفيف الفقر مطلع العام المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي لـ (الزمان) امس ان (محافظة المثنى احتلت المرتبة الاولى في معدلات الفقر حيث تصل الى 52 بالمئة وفي بعض الاقضية تصل الى 70 بالمئة), واضاف ان (محافظات نينوى والانبار وصلاح الدين ارتفعت فيها نسبة الفقر بعد عام 2014 الى 41 بالمئة بسبب سيطرة داعش على بعض المناطق اما في محافظات الجنوب فقد بلغت نسبة الفقر 31 بالمئة والوسط 17 بالمئة و بغداد 13 بالمئة واقليم كردستان 13 بالمئة بالاضافة الى محافظتي كركوك وديالى فلقد بلغت النسبة 17 بالمئة), مؤكدا ان (نسبة الفقر بشكل عام في المحافظات ووفق اخر مسح تم اجراؤه عام 2015 بلغت 23 بالمئة), واوضح الهنداوي ان (الوزارة تعتزم اطلاق ستراتيجية وطنية للتقليل من نسبة الفقر في العراق للاعوام المقبلة بعد الانتهاء من الستراتيجية الاولى التي اطلقت في عام 2010 وانتهى العمل بها خلال العام الجاري), لافتا الى ان (الستراتيجية المقبلة تتضمن محاور عدة تتركز على تحسين مستوى المعيشة والصحة والتعليم والسكن للفقراء فضلا عن الاهتمام بملف النازحين وكذلك سيتم انشاء الصندوق الاجتماعي الذي سيكون مختصا بتمويل المشاريع الخاصة بالفقر في البلاد).

دعم دولي

اما فيما يتعلق بالمناطق المحررة والتي كانت تحت سيطرة داعش اكد الهنداوي ان (الوزارة اعدت خطة عشرية لاعادة الاعمار في هذه المناطق تركز على تنمية اجتماعية واقتصادية وبنى تحتية ونتوقع احتياج العراق الى 100 مليار دولار لاعادة اعمار المناطق المحررة على مدى الـ10 سنوات المقبلة وهذا المبلغ سيتم تأمينه من خلال المنح من الدول الاوربية), وتابع الهنداوي (وجود دعم من البنك الدولي الذي قدم قرضا للعراق بقيمة 50 مليون دولار و سيخصص لتنفيذ مشاريع في المحافظات خلال السنوات المقبلة اما فيما يتعلق في اعادة اعمار المناطق ننتظر انعقاد مؤتمر دولي في الكويت في نهاية العام الجاري ونامل الحصول على دعم دولي لتنفيذ خطط الاعمار), وكان مجلس محافظة المثنى قد انتقد الحكومة المركزية لعدم تقديم اي دعم مالي للمحافظة خلال المدة الماضية، مؤكداً ان المحافظة تحتاج الى التخصيصات للنهوض بواقعها الخدمي والعمراني. وقال رئيس المجلس حاكم الياسري في تصريح امس ان (الحكومة المركزية لم تبد اي تعاون مع الحكومة المحلية ولم تسعفها بالأموال المخصصة), مبيناً ان (المحافظة تحتل الصدارة في معدلات الفقر والبطالة حيث تحتاج الى الدعم المالي للنهوض بقطاعاتها الخدمية والعمرانية), مشيرا الى ان (اغلب المحافظات لديها موارد خاصة يمكنها سد حاجتها لحين اجتياز الازمة المالية وإدارة شؤونها الامر الذي يدعو الحكومة للتعامل بعدالة في مسالة توزيع التخصيصات) على حد تعبيره.