أينشتاين والحب – ثابت الاعظمي

الكثير يعرف من هو أنيشتاين وأنجازاته

بنظرياته الجنونية الواقعية

سموها انتم كما تشاؤون

هو صاحب تفسير الظاهرة الكهروضوئية

ووضع أسس العلوم للنضرية النسبية الخاصة والنظرية النسبية العامة

التي ساهمت في تفسير الكون والظواهر الفلكية

أما نيوتن ،!؟

أهم انجازاته قانون الجاذبية مروراً بظاهرة انكسار الضوء ونظرية

ألالوان والبصريات

لكن ،، هل فكر أحدهم أن يضع نظرية للحب الاول والحب ألاخير

أو الحب من طرف واحد والحب المستحيل

لم يتقرب احدهم ويفتي بالمشاعر والعواطف لانها تنفرد بخواصها

عن اي قانون في الطبيعة .

الحب بكل بساطة قانون موجود في النفس البشرية

أنها حالة خارج نطاق المحسوس في عالمنا الحقيقي

بمعنى أخر أن كنت في حالة حب وعشق فأنت خارج نطاق

قوانين الطبيعة كلها ، هو قانونك الخاص الذي تتحكم به مشاعرك

وعواطفك في زمن ما ووقت ما .

وتجارب من سبقونا وعاشوا الحب بكل عنفوانه ومنهم من تالم ومنهم

من مات حباً ومنهم من كتب عنه الكثير وهم يصفون

بادق الكلمات مشاعرهم واحاسيسهم

صعب أمر الحب وميل المشاعر ألانسانية في اتجاه تختاره القلوب

والعواطف ،

وألاصعب أن نفكر فيه فقط ، ويكفينا أن نعيش التجربة كي

لانتوقف عن مسيرة الحياة ،

وأان كانت تشكل للكثير منا ألالم والسهاد والوجع

لكنها مازالت وستبقى حالة الحب هي السبب الوحيد الذي

يجعلنا نستمر بالحياة ،

لآن الحياة محـبة وقبل كل شيء ألله سبحانه محبة والناس محبة

والحبيب محبة وألآرض التي نعيش عليها محبة

ولولا الحـــــــــــب لما وقفت النـــــــــحلة فوق الزهور تستشف الرحيق

كي تعطينا بعد أن اتعبت جناحيها الجميلة لتقدم لنا ذلك الشهد

الرائع في المذاق دون مقابل.