علامات أزمة سياسية بين السودان والعراق

الخرطوم – الزمان

استدعت الخارجية السودانية القائم بالاعمال العراقي احتحاجا علي تعذيب مواطن سوداني بالنار والضرب من قبل عناصر الشرطة العراقية ، حيث تداول السودانيون فيديو بالواقعة على نطاق واسع . وصدر عن خارجية السودان بيانا جاء فيه ،

تم استدعاء القائم بأعمال سفارة جمهورية العراق بالخرطوم السيد، محمد سامر حسن، اليوم ٢٠١٧/٧/٢٤ بمقر وزارة الخارجية،حيث قام السفير أحمد محجوب شاور، مدير عام ادارة الشئون القنصلية بابلاغه رسميا باحتجاج حكومة السودان على ما تعرض له المواطن السوداني موسى البشير، من تعذيب وايذاء جسدي بعد خروجه من مستشفى كان يتلقى فيه العلاج من اصابة بطلق ناري تعرض له خلال مواجهات بين جماعات مسلحة بالقرب من مدينة البصرة.

من جانبه عبر القائم بالأعمال العراقي عن أسفه واعتذاره لهذا الحادث في ظل التفلتات التي تشهدها أجزاء من بلاده وتعهد بأن ينقل هذه الرسالة الى حكومة بلاده لاجراء تحقيق عاجل وتقديم تلك المجموعة للعدالة. وأكد تقدير العراق لأبناء الجالية السودانية.

من جانب آخر نشير إلى أن السفارة السودانية ببغداد تقوم بمتابعة حالة المواطن السوداني والاطمئنان على صحته ونقله إلى منطقة آمنة وذلك بالتنسيق مع الأجهزة العراقية المختصة.