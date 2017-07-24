طهران تتهم واشنطن بوضع ايرانيين مدانين بالتجسس في سجون مريعة

طهران – واشنطن – الزمان

اتهم رئيس السلطة القضائية الإيرانية صادق لاريجاني الإثنين الولايات المتحدة باعتقال إيرانيين في «سجون مريعة»، مطالبا بالإفراج عنهم فورا، مع استمرار التوتر بين البلدين.ونقلت الإذاعة ومحطة التلفزيون التابعتان للحكومة كلام لاريجاني الذي قال «انكم تعتقلون أبرياء في سجون مريعة وهذا يتناقض مع القانون والمعايير الدولية»، مضيفا «عليكم الإفراج فورا عن المواطنين الإيرانيين المعتقلين في السجون الأميركية».وجاءت مطالبته بعد ثلاثة أيام من موقف للبيت الأبيض حض فيه ايران على إعادة مواطنين اميركيين معتقلين لدى الجمهورية الإسلامية الى بلادهم، تحت طائلة فرض عقوبات جديدة عليها.وقالت الإدارة الأميركية في بيان الجمعة إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب «مستعد لفرض عقوبات جديدة وجدية على ايران اذا لم تفرج عن المواطنين الأميركيين المسجونين ظلما وتعدهم الى بلادهم».ورفضت وزارة الخارجية الإيرانية السبت المطالب الأميركية وأشارت الى أن السلطات السياسية لا تتدخل بعمل القضاء. وأصدر القضاء الإيراني في 17 تموز/يوليو حكما على مواطن أميركي بالسجن عشر سنوات بتهمة «تسريب معلومات».وفي تشرين الأول/أكتوبر 2016، حكم على مواطنين يحملان الجنسيتين الإيرانية والأميركية هما رجل الأعمال سياماك نامازي ووالده محمد باقر نامازي بالإضافة الى 4 آخرين، بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة «التجسس» لصالح واشنطن. وقد طالبت الولايات المتحدة مرات عدة بالإفراج عن الرجلين. وتطلب واشنطن ايضا تعاون طهران في قضية الضابط السابق في مكتب التحقيقات الفدرالي روبرت ليفنسون المفقود منذ 2007 في ايران. وتؤكد طهران أنها لا تملك أي معلومات عن مصيره.