قوات روسية لمراقبة تخفيض التصعيد في سوريا

حزب الله يعلن قرب انتهاء معركته ضد مجموعات سورية مسلحة

موسكو – بيروت – الزمان

اعلن الجيش الروسي الاثنين نشر قوات من الشرطة العسكرية الروسية على طول منطقتين يشملهما خفض التصعيد في سوريا في جنوب غرب البلاد وفي الغوطة الشرقية قرب دمشق لمراقبة التزام الهدنة. وقال الجنرال سيرغي رودسكوي من هيئة الاركان في مؤتمر صحافي في موسكو ان «الشرطة العسكرية الروسية اقامت» مركزي تدقيق وعشرة مراكز مراقبة على طول حدود منطقة خفض التصعيد في جنوب غرب سوريا، اضافة الى مركزي تدقيق واربعة مراكز مراقبة في الغوطة الشرقية. و اعلن حزب الله اللبناني عبر وسائل اعلامه الاثنين ان معركته ضد مجموعات سورية مسلحة تتحصن قرب بلدة حدودية مع سوريا «شارفت على نهايتها» داعيا مقاتليها الى تسليم انفسهم. ويخوض حزب الله منذ الجمعة معارك في جرود بلدة عرسال في شرق لبنان ضد مجموعات سورية مسلحة أبرزها جبهة «فتح الشام» (النصرة سابقة)، وتمكن من السيطرة على مواقع عدة كانت تحت سيطرتها، بدعم من الطائرات السورية التي تستهدف مواقع المسلحين. وافاد حزب الله في خبر نقله «الاعلام الحربي» التابع له أن «المعركة مع جبهة النصرة اصبحت على مشارف نهايتها» داعياً «جميع المسلحين في ما تبقى من جرود عرسال الى ان يحقنوا دماءهم بإلقائهم السلاح وتسليم انفسهم مع ضمان سلامتهم». وتقتصر المعلومات حول سير المعارك على ما يبثه الاعلام الحربي التابع لحزب الله او وسائل الاعلام القريبة منه، فيما تُمنع وسائل الاعلام المحلية من دخول البلدة وتغطية المعارك. وبدأ حزب الله الهجوم من محورين، احدهما من الجانب السوري والثاني من داخل الاراضي اللبنانية.

وأفادت الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية في لبنان الاحد أن غارات سورية «عنيفة ومكثفة» استهدفت منطقة في جرود عرسال.

وشيع حزب الله اللبناني منذ الجمعة 18 من مقاتليه قضوا في المعارك.

ولا يشارك الجيش اللبناني مباشرة في هذه المعركة، ويقتصر دوره على التصدي لهجمات تشنها المجموعات المسلحة بالقرب من مواقعه الموجودة على أطراف الجرود من جهة عرسال.

ونقلت الوكالة الوطنية الاثنين ان الجيش عمل بالتعاون مع الصليب الاحمر اللبناني على تسهيل انتقال 79 نازحا من نساء وأطفال من مخيمات موجودة في جرود عرسال الى داخل البلدة.