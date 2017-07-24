رانيا إبنة وحش الشاشة ذهبت للطبيب النفسي مرتين

القاهرة – الزمان
قالت الفنانة المصرية رانيا ابنة وحش الشاشة المصرية الراحل فريد شوقي أنها تعيش حياة مستقرة مع زوجها تامر الصراف الذي وصفته بأنه رجل محترم ومحب للفن.
و قالت رانيا التي امتهنت التمثيل في حياة ابيها ،إنها تعتبر زوجها هدية من الله، وأنها تطلب رأيه في أي عمل تتقدم له، ولكنه يحترم فنها ولا يفرض عليها أي شيء.
الفنانة المصرية قالت إنها تحب ان تعطي حياتها الاسرية وقتاً كبيراً، ولذلك تقضي أغلب الوقت في بيتها، وتحب أن تدخل المطبخ باستمرار وتتفنن في صنع الوجبات اللذيذة مثل المكرونة.
و قالت رانيا ايضا ، إن علاقتها بابن زوجها آدم جيدة جدا وتعتبره بمثابة ابنها، مشيرة إلى أنها واجهت أزمة بعد طلاقها من والد ابنتيها وذهبت لطبيب نفسي حتى تستطيع أن تتعامل مع الأزمة.
رانيا قالت إنها ذهبت لطبيب نفسي مرة ثانية عندما مرت ابنتيها بفترة المراهقة ولم تستطع أن تتعامل معهن، وبالفعل حصلت على المساعدة.
رانيا شاركت مؤخرا في الجزء الرابع من مسلسل «سلسال الدم»، مع الفنانة عبلة كامل ورياض الخولي.