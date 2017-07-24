رانيا إبنة وحش الشاشة ذهبت للطبيب النفسي مرتين

القاهرة – الزمان

‎قالت الفنانة المصرية رانيا ابنة وحش الشاشة المصرية الراحل فريد شوقي أنها تعيش حياة مستقرة مع زوجها تامر الصراف الذي وصفته بأنه رجل محترم ومحب للفن.

‎و قالت رانيا التي امتهنت التمثيل في حياة ابيها ،إنها تعتبر زوجها هدية من الله، وأنها تطلب رأيه في أي عمل تتقدم له، ولكنه يحترم فنها ولا يفرض عليها أي شيء.

‎الفنانة المصرية قالت إنها تحب ان تعطي حياتها الاسرية وقتاً كبيراً، ولذلك تقضي أغلب الوقت في بيتها، وتحب أن تدخل المطبخ باستمرار وتتفنن في صنع الوجبات اللذيذة مثل المكرونة.

‎و قالت رانيا ايضا ، إن علاقتها بابن زوجها آدم جيدة جدا وتعتبره بمثابة ابنها، مشيرة إلى أنها واجهت أزمة بعد طلاقها من والد ابنتيها وذهبت لطبيب نفسي حتى تستطيع أن تتعامل مع الأزمة.

‎رانيا قالت إنها ذهبت لطبيب نفسي مرة ثانية عندما مرت ابنتيها بفترة المراهقة ولم تستطع أن تتعامل معهن، وبالفعل حصلت على المساعدة.

‎رانيا شاركت مؤخرا في الجزء الرابع من مسلسل «سلسال الدم»، مع الفنانة عبلة كامل ورياض الخولي.