وكالة الفضاء اليابانية تكشف عن الصور الأولى للروبوت الكروي

أنقرة – الأناضول : كشفت وكالة الفضاء اليابانية «جاكسا» الثلاثاء، عن الصور الأولى التي التقطتها كاميرا الروبوت الكروي على محطة الفضاء الدولية.ووصل الروبوت الكروي «Int-Ball» إلى محطة الفضاء الدولية في 4 يونيو / حزيران الماضي، ويمكن السيطرة عليه من الأرض لجمع الصور ومقاطع الفيديو في محيطه في بيئة الفضاء، ومن كافة الاتجاهات.وبحسب شبكة «بي بي سي» البريطانية، فإن الروبوت الكروي مزود بتكنولوجيا الطائرات من دون طيار، وأجهزة استشعار مصغرة.ومن أهم مهام الروبوت الكروي توثيق التجارب والأعمال التي يقوم بها رواد الفضاء عبر الصور التي يلتقطها.