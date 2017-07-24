اكتشاف أضرحة رمزية من تخلو من الموتى في تركيا

أوشاق- الأناضول :عثر عمّال خلال شق طريق جديد في ولاية «أوشاق» غربي تركيا، صدفة على مقبرة رومانية، يُعتقد أنها رمزية نظرًا لخلو معظمها من رفات الموتى. وقال وكيل مدير متحف أوشاق، شريف سويلر، للأناضول، إن عمر المقبرة يقدر بألفي عام، وجُل قبورها خالية من رفات الموتى. ولفت إلى أن الراجح أن تكون الأضرحة رمزية أقامها الأهالي تخليدا لذكرى ذويهم الذين قضوا في الحروب البعيدة، ولم تعد جثثهم للمنطقة.وأوضح سويلر أن سكان المنطقة في تلك الحقبة كانوا يقيمون مراسم عند القبور من أجل موتاهم؛ ما يدفع للاعتقاد أنه تم بناء الأضرحة الرمزية لذلك الغرض.وأشار إلى أن الحفريات في المنطقة مستمرة؛ إذ تم اكتشاف 33 قبرًا حتى اليوم.