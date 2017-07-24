 تعرض المهاجم الدولي الاسباني بدرو لكسور متعددة في وجهه

سنغافورة,-(أ ف ب) – أعلن الايطالي انطونيو كونتي مدرب تشلسي بطل الدوري الانكليزي لكرة القدم امس ان مهاجمه الدولي الاسباني بدرو رودريغيز تعرض لـ «كسور متعددة» في وجهه بسبب اصطدامه بحارس مرمى أرسنال الدولي الكولومبي دافيد أوسبينا خلال مباراة ودية. وأصيب بدرو (29 عاما) بعد حوالى نصف ساعة على انطلاق مباراة الجارين (فاز تشلسي 3-صفر) السبت ضمن كأس الابطال الدولية في الصين، اثر اصطدام مع أوسبينا الذي كان يحاول ابعاد الكرة داخل المنطقة، وتلقى العلاج على أرض الملعب حيث كانت الدماء تسيل من أنفه وأذنه وشفته قبلان يتم نقله الى المستشفى.

وأمضى بدرو الليل في مستشفى بكين وعاد الى لندن في اليوم التالي.

وقال كونتي فى حديثه لوسائل الاعلام في سنغافورة عشية المباراة الودية مع بايرن ميونيخ الالماني «كان الوضع اكثر خطورة لانني كنت اتمنى ان يكون مجرد ارتجاج فقط». أضاف «تبين أنه يعاني من كسور متعددة وأعتقد انه بوضعه لقناع بعد 10 أيام، يمكن أن يعود إلى العمل معنا». واوضح كونتي أنه لا يكن أي شعور سيء تجاه أوسبينا «لأنني كنت لاعبا، أعرف أن هذه الحوادث (الالتحامات) يمكن أن تحدث»، مشددا على ان أوسبينا كان يحاول التقاط الكرة فقط. وعشية مواجهة بايرن ميونيخ، اكد كونتي ان المهاجم الاسباني الفارو موراتا الوافد حديثا من ريال مدريد الاسباني قد يخوض مباراته الاولى مع النادي اللندني غدا، مشيرا الى ان «خطتي تتضمن منحه إمكانية لعب جزء من المباراة ضد بايرن ميونيخ».

ووقع موراتا الاسبوع الماضي عقدا مع تشلسي لمدة 5 اعوام مقابل 80 مليون يورو (92 مليون دولار). ولم يعلق كونتي على سؤال بخصوص المهاجم الدولي الاسباني دييغو كوستا الذي يرجح ان مواطنه موراتا سيحل مكانه، كما رفض الحديث عن لاعب الوسط الصربي نيمانيا ماتيتش الذي ربطته تقارير صحافية بالانضمام الى مانشستر يونايتد. وقال كونتي «أنا لا أحب أن أتحدث عن لاعبين لا يزالون هنا معنا». ولم تكن العلاقة جيدة بين كونتي وكوستا. وبعدما أبلغ كونتي لاعبه انه لا يشكل جزءا من خططه للموسم المقبل، رجحت تقارير عدة انتقال الدولي الاسباني الى الدوري الصيني، أو العودة الى ناديه السابق الاسباني أتلتيكو مدريد على رغم ان الأخير لا يمكنه ضم أي لاعب جديد حتى كانون الثاني/يناير 2017 بسبب عقوبة مفروضة عليه من الاتحاد الدولي (فيفا) لمخالفته لوائح التعاقد مع اللاعبين القاصرين.