لا توفروا الحماية للأطباء

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فاتح عبد السلام

باتت عمليات اغتيال الاطباء في بغداد ظاهرة ، حتى لو تم اغتيال طبيب واحد ،بهدف الاغتيال من جهة مجهولة ،فهي ظاهرة . هناك مَن يغمض عينيه ويمضي من أمام هذه الاغتيالات على اعتبار انها جزء عادي من حياة العراقيين التي عرفت أنواعاً مختلفة من الموت ، وهذا لايلغي ان الاغتيال مهما كان عدد الضحايا هو ظاهرة شاذة تتقاطع مع الحياة العادية التي تتمتع بها اية عاصمة في العالم ، ومن المفترض ان بغداد تنتمي لهذا العالم ، ولم تعد شاذة في حياتها السياسية والامنية والاجتماعية ليحصل فيها كل ما لا يحصل في مكان آخر ، وسط صمت من الاجهزة المسؤولة .

اليوم، سمعت نائباً يطلب من الحكومة حماية الاطباء . وسبق ان طلب آخرون حماية الحكومة لقطاعات اخرى من دون ان تتمكن من فعل شيء ، وانا لا اقصد هذه الحكومة الحالية تحديداً ، وانّما الحكومات العراقية المتعاقبة بعد الحاكم الامريكي بول بريمر .

لاحل ، والحكومة لا تستطيع فعل شيء على النحو الفردي ، ولا يمكنها توفير شرطي حراسة امام باب كل طبيب وآخر يحمي بيته ليلاً ، وهنا على الحكومة ان تضع شرطياً أمام بيت الاعلامي وشرطياً قرب بيت الفنان وشرطياً عند باب مدير المدرسة واستاذ الجامعة والمهندس والقاضي ، والسلسلة لا تنتهي . وحتى لو فعلت الحكومة ذلك فإن الاغتيالات ستسير على وفق جدولها ومخططها من دون تأخير .

لماذا لا تفعل حكومات الدول الاخرى ذلك وأمنها مستتب وناسها آمنون إلا من الجرائم العادية. هذا السؤال الذي يجب أن تشتغل عليه الطبقة السياسية واجهزتها الامنية اذا كانوا جميعا يبحثون عن حلول جذرية . لأن الظاهرة قد تختفي من القطاع الطبي لتظهر في القطاع الهندسي او التعليمي أو الأمني أو النفطي أو الفني ، وعندها يتعقد المشهد فوق تعقيده الحالي .

هناك مَن يقول أنّ المخطط هو تفريغ البلد من الكفاءات ليتحول الى قرية رخوة كبيرة تحتاج الى الجوار في الكبيرة والصغيرة ، لكنني اصطدم بصوت رجل قريب مني يقول : ألم يفرغ بعد؟ وماذا حصل في أكثر من عقد من الزمن؟ ، وصوت آخر يقول ،نعم فرغ ومن ثم عاد ليمتليء ،لذلك يراد له أن يبقى فارغاً .

نسمع كلاماً كثيراً ،وكلّه ،مهما اختلفنا معه ينطبق بدرجات مختلفة على الحال العراقي .

لا حل إلاّ في ايجاد نظام قانوني غير قابل للاغتيال. وهو نظام مرادف لنظام سياسي محصن ضد الاغتيال من الداخل أو الخارج . وتعال قل لي أي واحد معني بتحقيق ذلك؟

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لندن