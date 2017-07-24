تأمين الرواتب ومناقلة أموال إلى الحشد وإعمار الكرادة

البرلمان يرجئ التصويت على حرية التعبير وصحة عضوية بعض نوابه

بغداد – تمارا عبد الرزاق

رفع مجلس النواب جلسته الى الثلاثاء من الاسبوع المقبل بعد ارجاء التصويت على قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي وايضا تأجيل النظر في صحة عضوية بعض النواب. وقالت النائبة عن التحالف الكردستاني نجيبة نجيب لـ (الزمان) امس ان (البرلمان صوت برئاسة سليم الجبوري على قانون الموازنة المعدلة لسد النقص في الرواتب وضمان تسديد المكافات التقاعدية وتامين احتياجات النازحين وصرف مستحقات المقاولين وكذلك مستحقات المزارعين فضلا عن تأمين احتياجات وزارات الكهرباء والنفط والصحة)، مشيرة الى ان (الجلسة شهدت ارجاء التصويت على قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي بالاضافة الى النظـــر فـي صحة عضويــة بعض النــواب لحاجته الى ثلثي الاعضاء)، واوضحت نجيب ان (البرلمان انهى القراءة الاولى لتعديل قانون العفو العام رقم 27 للعام المنصرم)، مؤكدة انه (تم التصويت ايضا على تصديق وثائق مؤتمر بوخارست لعام 2004 الملحقة بالاتفاقية البريدية العالمية وكذلك مناقشة قانون انضمام العراق الى الاتفاقية المتعلقة بالضمانات الدولية على المعدات المنقولة والبروتوكول الملحق بها)، لافتة الى (انهاء القراءة الاولى لقانون تخليد تضحيات شهداء الحرب ضد داعش وتسريع انجاز معاملاتهم والعناية الفائقة بجرحاهم)، وتابعت نجيب انه (تقرر رفع الجلسة الى الثلاثاء من الاسبوع المقبل). من جانبه اكد الجبوري اضافة ملياري دينار في تعديل الموازنة الى وزارة الموارد المائية لمعالجة الاشكالات المائية المتعلقة بازمة المياه في محافظة بابل. وقال الجبوري خلال الجلسة ان (البرلمان اضاف ملياري دينارفي تعديل الموازنة الى الوزارة لمعالجة الاشكالات المائية المتعلقة بازمة المياه في المحافظة)، داعيا الى (انضاج قانون حرية التعبير لغرض التصويت عليه في الجلسة المقبلة).

وتابع الجبوري في بيان تلقته (الزمان) امس ان (الموازنة المعدلة ضمان لتأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين وايضا لبت متطلبات الجهات الامنية وستسهم في تأمين احتياجات وزارتي الكهرباء والنفط والنقل ومشاريع الماء والمجاري والاكساء لوزارة الاعمار والاسكان والبلديات وكذلك لإمانة بغداد )، مشيرا الى ان (انجاز الموازنة يأتي انسجاما مع خطة الاصلاح المالي وضمان تأمين دفع الرواتب وتلبية احتياجات النازحين وصرف مستحقات المزارعين وشراء المحاصيل). من جهته اكد عضو اللجنة المالية النائب هيثم الجبوري ان تعديل الموازنة تضمن مناقلة 30 مليارا الى رواتب الحشد وإعمار الكرادة.

وقال الجبوري في تصريح امس ان (تعديل الموازنة تضمن مناقلة مبلغ 30 مليار دينار من تخصيصات مجلس النواب الى رواتب منتسبي الحشد الشعبي)، وتابع ان (خمسة مليارات من تلك الاموال ستخصص لامانة بغداد من اجل اعمار منطقة الكرادة). على صعيد متصل قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أنه لا يحق للبرلمان التعدي على حرية الرأي والتعبير اللذين كفلهما الدستور. وقال في بيان تلقته (الزمان) امس ان (حرية الرأي والتعبير مكفولة بالدستور ولا يحق للبرلمان التعدي على حقوق الشعب)، داعيا الشعب الى (منع وتكميم الاصوات الناعقة التي تريد تأخير عجلة الاصلاح). من جهة اخرى نفت النائبة عالية نصيف صدور امر قبض بحقها. وقالت نصيف في تصريح امس (لن اتنازل عن حقي في استجواب وزير التجارة وكالة سلمان الجميلي ولا تهمني تهديدات النائب السابق حيدر الملا بأن التواقيع مزورة وسيذهب بها الى القضاء) على حد قولها. وكان الملا قد اعلن صدور امر قبض بحق نصيف بتهم التزوير والقذف والتشهير. الى ذلك صادق رئيس الجمهورية فؤاد معصوم على قانون مجلس الدولة. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان ( معصوم صادق على القانون للعام الجاري الذي ستنقل له التزامات وحقوق مجلس شورى الدولة وكذلك محاكمه وادارته ومنتسبوه وامواله كما وتسجل بأسمه جميع الموجودات من العقارات والمنقولات المخصصة للمجلس).