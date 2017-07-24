إخماد حريقين في بغداد والنجف وتحذيرات من مشروع خبيث لتقويض أمن العاصمة

إعلامية وطبيبة ضحيتان تفاقمان الجرائم المنظمة في بغداد

بغداد – محمد الصالحي

سجلت عمليات الجريمة المنظمة ارتفاعا ملحوظا في بغداد ما ينذر بعواقب امنية في ظل تهديد العصابات حيث عثرت القوات الامنية على جثتي طبيبة واعلامية مقتولتين بطعنات بالسكاكين ، فيما دعت الاوساط السياسية والشعبية الحكومة والاجهزة الامنية الى وضع حد لتلك الخروقات. وقال مصدر أمس ان (قوة امنية عثرت على جثة طبيبة الاسنان (ش. ف.) مقتولة داخل منزلها بالقرب من مستشفى الطفل في منطقة الاسكان). مبينا أن (الجثة بدت عليها اثار طعنات سكين) وقال شهود عيان ان (الجناة سرقوا جميع محتويات منزل الضحية). واضاف المصدر أن (قوة امنية نقلت جثة القتيلة الى دائرة الطب العدلي وفتحت تحقيقا في ملابسات الحادث). فيما أكد مصدر اخر (العثور على جثة اعلامية قتلت بسكاكين داخل شقتها في بغداد). مبينا أن (اثار طعنات سكاكين وجدت على مناطق متفرقة من الجسد).واشار الى أن (المجنى عليها تلقت تهديدات سابقة، لاسباب غير معلومة). لافتا الى أنها (ظهرت كمساعدة مقدم في احدى البرامج التلفزيونية الرمضانية).وتأتي هذه الحادثة، بعد يومين من تشييع كوادر وزارة الصحة جثمان الطبيب سليم عبد الحمزة الذي تعرض لاعتداء داخل عيادته في منطقة المعامل في بغداد قبل يومين، وسط مطالبات بالكشف عن الجناة والإسراع بإجراءات التحقيق.وكانت وزارة الصحة أعلنت عن وفاة طبيب تعرض إلى اعتداء داخل عيادته في منطقة المعامل. الى ذلك قال نائب رئيس الجمهورية اياد علاوي في بيان تلقته ( الزمان) أمس (نحذر من تصاعد عمليات استهداف الاطباء). مؤكدا (وجود اجندات خبيثة لا تريد الخير للعراق، تقف وراء تلك العمليات).واضاف علاوي أنه (مع جميع الجهود التي بُذِلت وتُبذل لأجل سلامة الكفاءات العراقية ورعايتها)، مشيرا الى أن (عصابات الجريمة التي فقدت بصيرتها صعدت من عملياتها باستهداف الأطباء وفق مشروع خبيث لا يريد الخير لهذا البلد). ووصف علاوي ما يتعرض له الأطباء بأنه (نكسة امنية تعكّر اجواء الفرح التي اعقبت انتصارات اهالينا في الموصل ومقاتلينا الابطال) داعيا في الوقت ذاته (الأجهزة الامنية والاستخبارية الى تكثيف جهودها وتحمل مسؤولياتها من خلال خطط امنية عاجلة تكشف ملابسات تلك الحوادث وتردع المجرمين وتسهم بحماية الاطباء وتوفير بيئة امنة تمكنهم من اداء مهامهم على الوجه الامثل).الى ذلك قالت قيادة عمليات بغداد في بيان تلقته ( الزمان) أمس ان (قوة من مقر اللواء 59 تمكنت من تحرير طفل مختطف واعتقال الخاطفة).وأوضح أنه (بعد التحقيق تبين أن الطفل من سكنة محافظة نينوى في الساحل الأيمن، تم قتل جميع افراد عائلته من قبل عصابات داعش).وأضاف ان (زوجة أحد الإرهابيين اختطفت الطفل لتجنيده في العمليات الانتحارية).وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد سعد معن في بيان تلقته ( الزمان) امس ان (مفارز مديرية استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات اعتقلت ارهابيا في جانب الكرخ من بغداد وضبطت بصحبته عجلة بداخلها مواد تفجير موضوعة في مخابىء).واضاف أن (المعتقل اعترف بعد التحقيق معه بوجود مضافة فيها اسلحة وأعتدة شمال بغداد تم ضبطها اصوليا، وتم تنفيذ هذا الواجب على مستوى عال بعد نصب كمائن استمرت لايام تابعت المتهم حتى تمكنت منه) وقال مصدر امس ان (قوة أمنية تمكنت من إلقاء القبض على متهم بجريمة القتل العمد وذلك خلال عملية أمنية نفذتها في منطقة حي النهروان) .وفي كركوك وقال مصدر امس ان (شخصا قام باطلاق النار على شقيقه عندما كان نائما داخل منزلهما في حي بنجا علي جنوب شرقي كركوك). مبينا ان (القاتل يعاني امراضا نفسية). وفي الانبار قال مصدر امس ان (عبوة ناسفة من مخلفات داعش انفجرت على ضابط مفرزة المعالجة في قيادة الفرقة السابعة النقيب معنى السعدون، خلال محاولته تفكيكها في صحراء كبيسة جنوب مدينة هيت ).وفي المثنى اودى انفجار لغم ارضي في محيط ناحية بصية الواقعة في البادية الجنوبية بحياة ثلاثة اطفال اشقاء.وقال مصدر امس ان (الاشقاء الثلاثة لقوا حتفهم اثر انفجار لغم ارضي من المخلفات الحربية التي تعود لحرب الخليج في العام (1991. من جانب اخر اخمدت فرق الدفاع المدني في محافظة النجف حريقا اندلع في احد فنادق المحافظة دون تسجيل اي اصابات بين المدنيين. وقال مصدر امس ان (حريقا اندلع في سطح بناية فندق يقع في شارع بنات الحسن وسط المحافظة). مبينا ان (قوة من الدفاع المدني وصلت الى مكان الحادث وتمكنت من اخماده). واضاف أن (الدفاع المدني اكد عدم وقوع أضرار مادية كبيرةاو تسجيل اصابات). مبينا ان (سبب الحادث نتيجة اعمال اللحيم في اعلى بناية الفندق). وفي بغداد قال مصدر امس ان (الدفاع المدني في حي البساتين بمنطقة الشعب اخمد حريقا كبيرا اندلع داخل مخزن لبيع المكائن). واضاف ان (اسباب اندلاعه لم تعرف حتى الان). يذكر أن بغداد وعددا من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية الكبيرة، وتعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي. واتخذت وزارة الداخلية، اجراءات للتخفيف من معاناة منتسبي مديرية المرور العامة مع ارتفاع درجات الحرارة.وقال العميد عمار وليدمن اعلام مديرية المرور في تصريح امس ان (وزير الداخلية قاسم الاعرجي امر بجعل عمل منتسبي المرور في الشارع على شكل ثلاث وجبات بدلا من وجبتين وذلك للتخفيف من معانتهم اثتاء تادية واجباتهم بسبب ارتفاع درجات الحرارة).واضاف أن (مدة كل وجبة تكون خمس ساعات وطوال شهر اب القادم). لافتا الى ان (ذلك جاء من خلال جولات ومتابعة الوزير لعمل منتسبي المرور في هذه الظروف المناخية الصعبة، وان مديرية المرور تقوم بإتخاذ ما يلزم لتنفيذ الامر).