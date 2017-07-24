روتين وزخم غير مسبوقين وخارجية البرلمان تعزو السبب إلى التعامل بالمثل

مراجعون لـ (الزمان): السفارة الهندية تضع العراقيل أمام منح التأشيرات والمعاناة لا توصف

بغداد – الزمان

شكا مواطنون من مواجهتهم مصاعب ومعاناة لدى مراجعتهم السفارة الهندية في بغداد للحصول على تأشيرة دخول وفرض السفارة رسومًا كبيرة مقابل روتين وبطء في الانجاز، فيما عزت لجنة الشؤون الخارجية النيابية هذه الاجراءات الروتينية عند منح تأشيرة الدخول للمواطنين العراقيين الى مبدأ التعامل بالمثل الذي تعتمده الدول ، موضحًا ان السفارات العراقية في الخارج بدورها تضع العراقيل امام منح الفيزا للاجانب الراغبين بالدخول الى العراق ، وقال مراجعون لـ(الزمان) امس ان (السفارة الهندية تشهد زخمًا غير مسبوق من المراجعين الراغبين في انجاز معاملاتهم ولاسيما الراغبين بالدخول الى الهند لمختلف الاسباب وخاصة لغرض العلاج)، مشيرين الى ان (المراجعين في العادة اما مرضى او مرافقوهم وهذا يعني انهم يواجهون مصاعب جمة جراء الانتظار الطويل ). ولفتوا الى ان (السفارة لم تهيء الخدمات اللازمة للمراجعين الذين يضطرون الى تحمل الصعاب وسط هذا الصيف الساخن على امل اسعاف طلباتهم)، موضحين ان (المراجع يضطر الى المجيء للسفارة لأكثر من مرة لأن دوام الموظفين الفعلي يقتصر على ساعتين فقط ،إذ يبدأ العمل في التاسعة صباحًا وينتهي في الحادية عشرة). وبحسب المراجعين فإن (الموظفين العراقيين المكلفين بترويج المعاملات في السفارة هم في العادة بطيئو الانجاز مع انهم يواجهون عددًا هائلا من المراجعين)، مؤكدين ان (على المراجع ان يقصد كاتب العرائض للشروع بمعاملته مقابل 35 ألف دينار ثم عليه ان يدفع 80 دولارًا من اجل انجاز معاملته داخل السفارة).وتابعوا ان (التعقيدات لاتقف عند هذا الحد بل ان السفارة تلزم المراجع الذي يرغب بإستحصال تأشيرة دخول لغرض العلاج بجلب كتاب تأييد من طبيب هندي)، مضيفين ان (السفارة لاتقبل بتأشيرة دخول سابقة سارية تمتد لاشهر كما ان الموظفين يتحججون بشأن الصور الشخصية للمراجعين بكونها غير متطابقة مع صورتهم الملصقة بجواز السفر).من جانبه، قال عضو لجنة الشؤون الخارجية النيابية مثال الالوسي لـ(الزمان) امس ان (الاجراءات الروتينية وبطء العمل في السفارة الهندية او السفارات الاخرى يعود الى كثرة عدد العراقيين الراغبين بالحصول على فيزا سواء لاغراض العلاج او لاحتياجات اخرى وقلة عدد موظفي السفارات، الامر الذي يؤدي الى بطء الاجراءات)، مضيفًا ان (السبب الآخر الذي يؤدي الى بطء اجراءات منح الفيزا يعود الى ان الحكومة العراقية متشددة الى ابعد الحدود في منح التأشيرة للاجانب سواء أكانوا فنيين ام اعلاميين ام خبراء ام تجار أو من اية فئة اخرى، وبالتالي يقابل العراقيون بالتشدد نفسه فيدفع المواطن ثمن هذه السياسة الخاطئة ). وتساءل (عن سبب تردد الحكومة في منح الصحفيين او المنظمات المدنية والخبراء التأشيرة مع ان العراق بحاجة اليهم عند عودتهم الى بلدانهم حتى وان وجهوا انتقادات لوضعنا الداخلي )، داعيا الحكومة والجهات المسؤولة الى (اتخاذ قرار سياسي وان لايكون الامر بيد الموظفين الصغار من الذين يعتقدون انهم يقومون بواجبهم الوطني عندما يعرقلون اجراءات منح الفيزا للاجانب وهذا عمل خاطئ وبالتالي علينا ان نسهل عملية منح التأشيرة لمواطنين وخبراء العالم ولاسيما ان الملايين من العراقيين خارج البلاد ). ورأى الآلوسي ان (السفارة الهندية تبذل كل جهدها من اجل تقديم الخدمة المطلوبة للمواطنين ولكن طاقم السفارة اقل بكثير من تحمل العدد الكبير من المواطنين طالبي الفيزا للهند ودول اخرى اضافة الى اننا نحتاج الى تفعيل دور وزارة الصحة كون اغلب المواطنين الذين يرغبون في الحصول على فيزا الى الهند يحتاجونها لاغراض العلاج )، مشيراً الى ان (العراق بحاجة الى ملحقية صحية ترعى هؤلاء المواطنين والنظر في حالاتهم). وخلص الى القول ان (هذا الموضوع ، في الحقيقة ، يعد ملفًا شائكًا وأحد مشاكله هو انعدام الخدمات وتاثير الوضع الامني على الاطباء العراقيين الذي تسبب في هجرتهم الى الخارج ما ادى الى افتقار البلد الى ملاكات جيدة)، موضحًا بأن (هذا الامر دفع اغلب المواطنين الى اللجوء للحصول على تأشيرة دخول للدول الاخرى من اجل العلاج).