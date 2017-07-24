صراع درع الدوري تحت أضواء الصحافة

النفط يتحدى الضغوط ويتطلع للقب والشرطة تطارده بقوة

الناصرية – باسم الركابي

متوقع ان يتصاعد الصراع بقوة في اخر مباريات الجولات الاربع المتبقية من مسابقة الدوري الممتاز بكرة القدم المقرر ان يستانف نهاية الاسبوع الحالي عندما تقام مباريات الدور الخامس والثلاثين في ظل التداخل في مواقع السلم الفرقي وظهور فارق النقطة والنقطتين بين فرق المقدمة التي تتطلع الى احراز اللقب وهي تقف على بعد امتار قليلة

ومنها بقيت لها ثلاث مباريات او اربع باستثناء الجوية وله خمس ما يجعل من الصراع مستمرا للجولة الاخيرة وربما قبل الاخيرة اذا ما نجح الجوية في مبارياته التالية التي تظهر سهلة اذا ما اخذنا مثيلاتها المتبقية للمتصدر النفط الذي كان قد توقف في مواقعه بعدما تقبل الخسارة من القوة الجوية التي اثرت كثيرا على موقفه لانه لو تجاوزها لارتفعت حظوظه وزادت لابل يكون الاقرب للحصول على اللقب الذي لازالت اماله قائمة لكن ليس كما كان الحال عليه قبل اللقاء المذكور الذي لخبط من حسابات حسن احمد في المرور بشكل اسهل وافضل من الوضع الذي عليه الان امام التقدم الذي حققه الجوية والاهم النتيجة التي قربته اكثر من تحقيق اللقب

جهود كبيرة

لاعبو النفط لازالوا يبذلون جهود كبيرة انطلقوا فيها من الجولة الاولى واستمروا في حصد النقاط التي اخذت الفريق للموقع الاول والبقاء به منذ اكثر من عشرين دور ولازال لكنه اليوم في حال مختلف لابل يظهر مهدد في ترك الصدارة في ظل فارق المباريات مع صاحب الموقع الثالث الجوية

كما ظهر النفط اكثر حيوية من بقية الفرق عندما فرض نفسه منافسا قويا عبر جهود عناصره التي اختيرت بدقة وكان لها تاثير وتواجد في تجاوز المباريات مع مختلف الفرق وواصل التحدي في وضع لم يشهده منذ مشاركاته الطويلة في الدوري فبل ان يظهر المنافس الذي يشار له من قبل وسائل الاعلام والمراقبين ومن الفرق المنافسة التي تحاول من عرقلة تقدمه وسحب الصدارة منه

الفريق المتكامل

ظهر النفط منذ البداية الفريق المتكامل والمتجانس ما سهل من عملية المرور دون توقف وهذا يعود لجملة اسباب منها اختيار اللاعبين واكثرهم اذا لم يكونوا اغلبهم من الشباب الواعد حتى منهم من فرض نفسه في اللعب ضمن منتخبات الفئات العمرية ما شكل اضافة للفريق الذي كان يعتمد على الاسماء التي عجزت من تقديمه كما يجري الحال عليه اليوم عندما يتواجد في الواجهة ويلزم وسائل الاعلام ان تسلط عليه الاضواء لو سار الدوري من دون تأجيلات لربما تمكن من حسم الامور والخروج باللقب ومؤكد اثرت المباريات المؤجلة وهنا تظهر اهمية تنظيم الدوري بصورة انسيابية بعيدا عن التأجيل الذي اضر بفريق او اكثر ويخدم اخر كما يحصل الان عندما استفاد الجوية من مجموع مبارياته المؤجلة التي قربته من الحصول على اللقب وهو ما رفضه اكثر من مدرب حيث ناظم شاكر الذي احتج على التأجيل والحال لمدرب النفط والوسط هاتف شمران

تواجد المدرب

استمرار المدرب من الموسم الماضي مع نفس الفريق يمثل حالة متقدمة بعدما بقيت ادارته تنتدب بعض المواسم ثلاثة مدربين ما اعطى الفرصة في الابقاء على نفس اللاعبين وتعزيز صفوفه بعدد اخر تم الاستعانة بهم الموسم الحالي ما عزز من العلاقة بين الاثنين وانعكس على المشاركة التي تعد للان الافضل في مسيرة النفط الذي يبحث عن اللقب الاول عبر جهود عناصره وما ينتظره من خدمة من الفرق التي تواجه الجوية لكي يحقق ما يبحث عنه في موسم لفت اليه الانظار امام تطلعات الفريق في الحصول على لقب الموسم.

مستوى الاداء

حفاظ الفريق على مستوى الاداء والنتائج بشكل واضح عندما تفوق على عموم الفرق بتحقيق 20 فوزا وهو الاكثر ما يدل على توازنه واستخدام سلاح الهجوم بقوة الذي ظهر بشكل فاعل في مبارياته بعدما تمكن من تسجيل 56 هدفا كثاني افضل هجوم بعد الزوراء وهو مؤشر على تطور الفريق الذي يلعب بصفوف متكاملة عندما يظهر الدفاع الافضل مع الجوية بتلقى 16 هدفا بعد ان لعب 33 مباراة منحته الصدارة التي لليوم بعهدته وينتظر مساعدة الفرق التي تلاعب الجوية في وقت ان النفط سيخرج الى كربلاء في الدور السابع عشر في مهمة لا تبدو سهله لان كربلاء بات يلعب بشكل افضل في ملعبه من مباريات الذهاب وشكل عقبة امام الضيوف واخرها تعادله مع الزوراء والميناء والامانة ولم يخسر اي مباراة منذ فوزه على الشرطة في المرحلة الاولى وتشكل المهمة تحد كبير امام النفط المؤكد سيلعب اللقاء بحذر شديد لان اي تعثر سيزيد من تعقيد الامور التي يدرك المدرب طبيعتها ومدى تاثير النتائج الاخيرة على مسار الامور ويستقبل في الدور ما قبل الاخير نفط الجنوب الذي اكثر ما يظهر مهزوزا في مباريات الذهاب التي نزف العديد من نقاطها واخرها من الشرطة وقبلها من الجوية

اخر المباريات

ويختتم الفريق مبارياته عندما ينتقل الى ملعب الامانة في مهمة هي الاخرى ممكن ان تؤثر على الوضع الذي عليه الامانة في الجولات الاخيرة لكن بالمقبل يظهر الجوية في وضع افضل وهو من يحدد ملامح البطل امام خمس مباريات سهلة كل الدلائل تعطي الفريق التفوق وهو المرشح الساخن لأحراز اللقب

ويقول الزميل حسين البصري لايمكن التقليل من شان الفريق الذي لازال المرشح القوي للصراع على لقب الدوري بعدما قدم ولازال مباريات مهمة قبل ان تظهر عناصره مؤثرة في اللعب مع المنتخبات الوطنية المختلفة واخرها مع الاولمبي ومهم ان يظهر فريق من غير الجماهيرية يلعب بهذه الروحية والاندفاع ويقف فوقها منذ وقت طويل.

كما يعكس جدارة وقدرة في اللعب والنتائج التي تقدم فيها بشكل واضح واستمر من خلال عطاء اللاعبين في جميع فترات الدوري والظهور الواضح والمستقر ما مكنه من تحقيق النتائج التي منحته الصدارة بكل جداره وثقة عاليتين ووسع الفارق في بعض المرات مع ملاحقيه وما قدمه النفط يستحق الثناء لان المهم ان يظهر بين الحين والاخر فريق من خارج الجماهيرية التي فرضت سيطرتها على الالقاب وهذا يأتي من مصلحة اللعب في ان تتقدم عبر المنافسة التي باتت تخرج من اطارها التقليدي بعد صراع استمر بين الفرق الجماهيرية وهي تتبادل الادوار قبل ان ياتي الدور على هذا الفريق الذي يقدم مجموعة لاعبين اثبتت قدراتها العالية في الاداء والتصرف والتفوق في النتائج

تحدي الضغوط

واضاف ان النفط لازال يتحدى الضغوط بعد خسارته الاخيرة من الجوية لأنه في وضع فني عالي ويمتلك قوة هجومية كانت وراء تحقيقه للنتائج المتقدمة وله القدرة في العودة الى سكة الانتصارات امام مبارياته الاخيرة على يأمل ان تسدي له الفرق التي ستلاعب الجوية الخدمة المنتظرة من اجل الاستمرار في التقدم للنهاية التي يريدها السلطان واحمد في مشوار يقدمه الفريق بأفضل صورة وواصل تقديم الاداء الجيد من خلال جهود اللاعبين على مدار المباريات ومرحلتي الدوري الذي استمر به في الواجهة وما يميز النفط هو تحسن مستواه من جولة لأخرى والحال للأداء المرتفع ولعب مبارياته بثقة سواء في مواقعه وخارجها عندما تلقى فقط ثلاث خسارات واحدة من الميناء واثنين منها من الجوية والاخيرة سبتت الالام للفريق وسيطرت على تفكير المدرب الذي كان عليه ان يصبر ويتعامل مع النتائج السلبية كما في حالة الفوز الذي تصدر به جميع الفرق ومهم ان يتدارك المدرب الخسارة المذكورة

اسباب التطور

واشار البصري الى العوامل التي جعلت من الفريق ان يتقدم منها مهارات اللاعبين وقدراتهم الفنية وحالة الانسجام فيما بينهم ووجود المدرب الذي يفضل العمل مع اللاعبين الشباب على غيرهم كما قام بذلك مع الفرق التي اشرف عليها لكنه يقدم اليوم فريقا متكاملا بكل معنى الكلمة ويسرني ان احييه لاننا بحاجة اليوم الى لاعبين واعدين لدعم الكرة التي تحتاج الى دوري منظم يسير بالية مواضحة وكم تمنينا ان يظهر هذا الامر في الموسم الحالي قبل ان تفسد الامور بعدما تعثر وبشكل غير متوقع ونامل ان تستفيد لجنة المسابقات من الاخطاء المتراكمة التي صاحبت الدوري المهم ان يرتق الى المستوى المطلوب وان يقنع الفرق والجمهور وان يقام في وقت محدد وابعاده عن الاجواء الحارة التي اظهرت الملل في نفوس الجميع الذين لا يختلفون على ان الدوري دخل في حسابات صعبة ومعقدة وافتقد للمتعة التي حضرت في المرحلة الاولى فقط والاهم ان تناقش الامور بين الاتحاد واصحاب الاختصاص

الشرطة الملاحق

ويظهر الشرطة الملاحق القوي للمتصدر بفارق نقطة واحدة بعدما نجح في اخر مبارياته وتقدم وسمح لنفسه المنافسة على لقب الدوري في مهمة تعد الأصعب امام الفريق الذي يضم مجموعة لاعبين تحسن اداءها في المرحلة الثانية ونجحت مع الفريق في تحقيق النتائج المطلوبة لتي دعمت المهمة حتى تمكن الفريق من التصدر ولو لفترة قصيرة لكنها تظهر معنوية امام مهمة الشرطة مع المدرب الثاني الذي واصل حملة تحقيق النتائج عبر تشكيلة متجانسة اخذت تظهر في الاوقات المهمة وصححت من مسار الفريق بعد الخروج المر من بطولة الكاس التي كانت وراء تغير المدرب الاول قبل ان يتولى المهمة ناظم شاكر ولن نجح في ادارة الامور بشكل واضح ووطد من العلاقة مع الانصار الذين يأملون ان يتمكن الفريق من خطف لقب الدوري في ظل المنافسة الحامية مع الثلاثي المتواجد في المقدمة والكل يراهن على جهود عناصره امام المباريات المتبقية التي هي من تحسم الامور بعدما لعب الفريق 33 مباراة للان حقق الانتصار في 19وتعادل في 12وخسر مباراتين كما تظهر قدرة اللاعبين الهجومية بعدما تمكن الفريق من تسجيل 51 هدفا وتلقي 23 وجمع 69 نقطة ويتطلع الى اخر مبارياته الثلاث التي لا تظهر سهلة عندما يخرج لمواجهة الامانة الاخر الذي يأمل في الاستفادة من هذه النتيجة ولو معنويا لانه في الموقع السابع وبرصيد 57 نقطة ويقف خلف الميناء ومهم ان يبحث احمد خلف عن نتيجة الفوز في هذه المبارأة التي يسعى الشرطة الى تجاوزها لانه لايريد التفريط باي نقطة لتعزيز نتائجه والمرور للأمام على امل ان يتعثر المتصدر والجوية وهو ما يقوم به جهازه الفني الذي يسابق الوقت من اجل مزيد من النقاط التي تتطلب منه الفوز والحال عندما يستقبل النجف في وضع متأخر عليه الضيوف في ظل التأخر الذي لازمهم في الجولات الاخيرة ما ابقاهم في مكانهم الثامن لكن تبقى الاهمية بالنتيجة لان التغلب على الشرطة في قلب العاصمة سيكون مختلف عن بقية النتائج التي حققها بقيادة عماد محمد المتطلع للعودة الى سكة الانتصارات في مهمة يحرص الشرطة تحويل نقاطها لنفسة ومواصلة لشير دون توقف حتى خوض المباراة الاخيرة عندما ينتقل الى البصرة لمواجهة الميناء التي هي من تحدد مصير الفريق في مسيرة هي الاخرى واجهت الضغوط كما هو الحال مع النفط حيث انتقاد المدرب الى حالة التأجيلات التي رافقت المبـــــــــاريات وما تركته من اثار سلبية على نتيجة الفرق امام الفائدة التي انفرد فيها الجوية وهنا يظهر الصراع بين الغريمين.

وكانت قد واجهت الشرطة تحديات كثيرة منها عدم استقرار العمل الاداري بعد تغير الادارة والمشاكل القائمة لليوم وضغط النتائج في بعض فترات المسابقة التي اطاحت بالمدرب المصري واناطت المهمة بالمدرب ناظم شاكر الذي قاد الفريق بقوة وشكل واضح من خلال ما حقق من نتائج في اصعب فترات الدوري عندما نجد اكثر من فريق ينافس على اللقب حيث الشرطة الذي يأمل ان يخرج باللقب لان المباريات المقبلة للفرق المنافسة على اللقب تختلف في الكثير من التفاصيل لأهميتها الاستثنائية في تحديد مصير الدوري المتوقع ان يشهد في اخر ايامه صراع من نوع خاص ليس على مستوى القمة بل عند فرق المؤخرة والعمل على بذل ما في وسعها لتدارك الامور وتحقيق فرصة البقاء التي تبقى تبحث عنها للأخير لان النزول يعني الفشل والابتعاد عن الواجهة والذهاب الى دوري المظاليم وربما لايمكنها من العودة بعد امام الصعوبات التي تواجه تلك الفرق كما شاهدناه في الدور التأهيليالاهم هنا ان نشهد مباريات مـــــــــــختلفة رغم ظروف اللعب الصعبة حيث الاجواء الحارة لا بل القاسية التــــــــي جــــــــرت فيها تلك المباريات فضلا عن طول فترة المنافسة التي يأمـــــــــــل الكل ان تخضع لألية تنظيم عالية ن من خلال فرز السلبيات التي رافقت بطولتي الموسم الحالي قبل ان تهمل بطولة الكاس وكذلك مباراة السوبر بين الزوراء والجوية التي تأخرت كثيرا .

وكان مهم ان تجري في وقت سابق وفي اول يوم من الموسم الاهم هنا ان يستعيد الاتحاد مع المختصين بشؤون الكرة المحلية مسار بطولاته من اجل تحديد ملامحها بشكل افضل لانه لايمكن ان تبقى الامور تسير على هذه الشاكلة.