الوسط يواجه الهلال السعودي وشمران يحضر المؤتمر الفني

الاسكندرية – ميثم الحسني

عدسة محمد العزاوي

يخوض فريق نادي نفط الوسط مباراته الثانية في بطولة الاندية العربية الجارية احداثها في مدينتي القاهرة والاسكندرية المصريتين يوم الخميس المقبل امام فريق الهلال السعودي في ثاني ادوار المجموعة الثالثة التي تضم الى جانبهما الترجي التونسي والمريخ السوداني.

ندعم الفريق

رئيس الهيئة الادارية الاستاذ خالد عبد الوهاب وصل امس الاول الى مقر اقامة الوفد في فندق ريدسون بلو قادما من العاصمة بغداد لدعم الفريق ومساندته برحلته العربية.

وقال عبد الوهاب يحتم علينا الوقوف بجانب اللاعبين والتواجد معهم في ارض الملعب من اجل رفع معنوياتهم وشد من ازرهم لتقديم افضل مالديهم ، نعم ان الادارة كانت تخطط لمشاركة افضل من حيث الاستقطابات واضافة لاعبين جدد لكت احلامنا تبخرت بعد اعلان الاتحاد استمرارية الدوري وعدم فتح باب الانتقالات، مع ذلك ثقتنا كبيرة لتقدم افضل مالديهم امام فريق الهلال السعودي. واشار الى ان المشاركة في البطولة العربية تضيف لنا كنادي مسؤولية مضاعفة لاننا سنمثل العرق باكمله وليس نفط الوسط فحسب.

المؤتمران الصحفي والفني

ويقام صباح يوم غد الاربعاء المؤتمران الصحفي والفني في فندق ريدسون بلو حيث يستقر الوفد العراقي ، وسيحضر عن الفريق المدرب هاتف شمران واحد اللاعبين للاجابة عن اسئلة الصحفيين ، وكذلك تحديد زي الفريقين في المباراة.

وقد اشادت اللجنة المنظمة بالتزام فريق نفط الوسط العراقي لالتزامه باوقات المؤتمرات الفنية والصحفية وتهيئة كل التجهيزات اللازمة لعرضها في المؤتمر الفني.

اشادة عربية

اشاد عضو لجنة المسابقات بالاتحاد العربي عبد العزيز علي قنبر من دولة البحرين بالتزام بعثة نفط الوسط العراقي وتعاونها في ترتيب اوقات التدريبات والوصول الى الملعب وكذلك في المؤتمرات الفنية والصحفية وانضباط الوفد والتزامه بشكل تام يسهل علينا مهامنا.

واشار الى ان الاتحاد العربي اليوم امام تحدي لانجاح البطولة وساعين لتوفير كل مستلزمات النجاح ليكون الاختبار الاول للاتحاد العربي بتشكيلته الجديدة ناجح تماما ، وهذا يتطلب تعاون جميع الوفود والتزام اللاعبين بالتوجيهات لان نجاح هذه البطولة هو نجاح جميع الاندية المشاركة .

وتمنى علي قنبر لفريق نفط الوسط التوفيق في مبارياته المتبقية من البطولة خصوصا بعد ان اظهرت البعثة التزام وانضباط عاليين وكانوا متعاونين جدا مع لجان الاتحاد العربي.

تاخر عطوان

تاخر لاعب المنتخب الاولمبي امجد عطوان للالتحاق بالفريق في مقر اقامته بالاسكندرية بعد انتهاء مشوار المنتخب الاولمبي بنجاح وتاهله الى نهائيات اسيا، حيث اتفقت ادارة النادي بوقت سابق مع اتحاد الكرة على تنظيم التحاق اللاعب بالنادي. ولم يتمكن امجد عطوان من الوصول بوقت مبكر مما فوت على المدرب زجه في مباراة الترجي ، وحمل المدرب اتحاد الكرة مسؤولية تاخر اللاعب حيث من المفترض ان يتم حجز تذكرة سفر لامجد عطوان بعد المباراة او صباح اليوم التالي ، لكن الاتحاد لم يلتزم بالاتفاق الذي تم بينه وبين النادي.

نحترم المنافس

اللاعب ابراهيم بايش اكد ان البطولة العربية قوية جدا وجميع الاندية استعدت بشكل مثالي والهلال كان في معسكر خارجي بالنمسا عكس فريقنا الذي مازال في منافسة الدوري وضغطت مبارياته بشكل يجهد اللاعبين ، لكن الحمد لله تمكنا بجهد من الادارة والملاك التدريبي والتزام اللاعبين من التحضير نسبيا للبطولة. واشار الى انفريق الهلال محترم بمن حضر وتاريخه مطرز بالانجازات وبالتالي نحترم المنافس بشكل كبير ، لكننا عازمون على المضي في البطولة وتحقيق نتائج طيبة ، فاليوم نفط الوسط ممثل للكرة العراقية ولابد ان نكون بحجم المسؤولية.