توتنهام يواصل نجاحاته في كأس الأبطال الدولية

الولايات المتحدة تثأر من كوستاريكا وتبلغ نهائي الكأس الذهبية

{ مدن – وكالات: ثأر المنتخب الامريكي لكرة القدم من نظيره الكوستاريكي عندما تغلب عليه 2- صفر في أرلينغتون (تكساس) في الدور نصف النهائي للكأس الذهبية الخاصة بمنطقة الكونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي)، وبلغ المباراة النهائية يوم غد الاربعاء. وتدين الولايات المتحدة بتأهلها الى نجمها المخضرم مهاجم سياتل ساوندرز كلينت ديمبسي الذي صنع الهدف الاول لجوزيه ألتيدور (72) وسجل الهدف الثاني (82). وردت الولايات المتحدة الاعتبار لخسارتها المذلة قبل 8 أشهر وبرباعية نظيفة امام كوستاريكا في سان خوسيه في تصفيات الكونكاكاف المؤهلة الى مونديال 2018 في روسيا والتي ادت الى اقالة مدربه الالماني يورغن كلينسمان. وهي المرة العاشرة التي تبلغ فيها الولايات المتحدة المباراة النهائية للمسابقة منذ عام 1991. وحافظ المنتخب الامريكي على سجله خاليا من الخسارة في المباراة الثالثة عشرة على التوالي وهي اطول سلسلة دون هزيمة له منذ عام 2005. وعانى المنتخب الامريكي الامرين للفوز على ضيفه الكوستاريكي والذي سيضيفه هذا الخريف في ختام التصفيات المؤهلة الى المونديال الروسي. وانتظر اصحاب الارض الربع الاخير من المباراة لتسجيل الهدفين. وكاد رجال المدرب بروس ارينا يفتتحون التسجيل بعد 17 ثانية فقط اثر تسديدة قوية لجوردان موريس بيد ان كرته ردها القائم الايمن. وفرضت الولايات المتحدة افضليتها وخلقت العديد من الفرص بيد انها عابتها اللمسة الاخيرة على غرار محاولة دارلينغتون ناغبي اثر تمريرة من موريس (14) وكيلين اكوستا اثر تمريرة عرضية لالتيدور. وكادت كوستاريكا التي خاضت المباراة في غياب هدافها جويل كامبل، ان تفاجىء أصحاب الارض اثر تمريرة رائعة من براين رويز الى ماركو اورينا الذي انفرد بحارس المرمى السابق بمانشستر يونايتد وايفرتون الانكليزيين تيم هاوارد بيد ان الاخير أنقذ مرماه من هدف محقق (37). ودفع ارينا بديمبسي في الدقيقة 60 فازدادت السيطرة الامريكية دون جدوى في ظل تألق الحارس باتريك بيمبرتون خصوصا في التصدي لمحاولتي التيدور (65) وكيلين اكوستا (70). وكانت كوستاريكا التي فاجأت الجميع ببلوغها ربع نهائي كأس العالم الاخيرة في البرازيل، قاب قوسين او ادنى من افتتاح التسجيل اثر تسديدة قوية لاورينا ابعدها هاوارد باطراف اصابعه (71). وارتدت الولايات المتحدة بقيادة ديمبسي الذي هيأ كرة على طبق من ذهب الى التيدور خلف الدفاع فنجح في ايداعها داخل المرمى (72).

هداف تاريخي

ووجه ديمبسي الضربة القاضية لكوستاريكا بعد 10 دقائق عندما اضاف الهدف الثاني من ركلة حرة رائعة رافعا رصيده الى 57 هدفا دوليا ويصبح هدافا تاريخيا للمنتخب الامريكي بعدما عادل صاحب الرقم القياسي الوطني لاندون دونوفان. وقال ديمبسي الذي اضطر الى الابتعاد عن كرة القدم لمدة 6 اشهر الموسم الماضي بسبب مشاكل في القلب: الامر المهم على الخصوص هو بلوغ النهائي واحراز اللقب. وتسعى الولايات المتحدة الى الظفر باللقب السادس في تاريخها في المسابقة بعد اعوام 1991 و2002 و2005 و2007 و2013. وتحتكر المكسيك والولايات المتحدة القاب البطولة بفوزهما في 12 لقبا من اصل 13، واللقب الوحيد الذي افلت منهما كان لمصلحة كندا في نسخة عام 2000. وتوجت المكسيك باللقب سبع مرات اعوام 1993 1996 و1998 و2003 و2009 و2011 و2015. يذكر ان مدرب الولايات المتحدة بروس ارينا استدعى كلا من المهاجمين ديمبسي والتيدور، وحارسي المرمى هاورد وجيسي غونزاليز، ولاعبي الوسط مايكل برادلي ودارلينغتون ناغبي، عقب الدور الاول. وبحسب لوائح البطولة، فانه يحق للمنتخبات اجراء ستة تغييرات كحد اقصى بعد منافسات الدور الاول. وكان بروس ارينا استدعى تشكيلة شابة للبطولة لاكساب اللاعبين الخبرة.

فوز توتنهام

قسا توتنهام وصيف بطل الدوري الانكليزي لكرة القدم على نظيره باريس سان جرمان وصيف بطل الدوري الفرنسي عندما تغلب عليه 4-2 في اورلاندو بولاية فلوريدا الامريكية ضمن كأس الابطال الدولية الودية. وسجل الدنماركي كريستيان اريكسن (11) وإريك داير (18) والبلجيكي توبي ألدرفيريلد (82) وهاري كاين (88 من ركلة جزاء) اهداف توتنهام، والاوروغوياني إدينسون كافاني (6) والارجنتيني خافيير باستوري (36) هدفي باريس سان جرمان. وعانى باريس سان جرمان، من مشاكل في خط دفاعه. فعلى الرغم من ضمه المدافع الدولي البرازيلي داني الفيش فان النادي الباريسي ابان عن بعض المشاكل في خط دفاعه خصوصا وانه اكمل المباراة بعشرة لاعبين اثر طرد حارس مرماه الدولي الالماني كيفن تراب مطلع الشوط الثاني. وبدأ باريس سان جرمان المباراة الثانية بين 3 مباريات في جولته الامريكية (فاز على روما الايطالي 5-3 بركلات الترجيح الاربعاء الماضي بعد التعادل 1-1 في الوقت الاصلي) بشكل جيد وافتتح التسجيل في الدقيقة السادسة عبر كافاني اثر تمريرة من ادريان رابيو. ورد توتنهام بعد 5 دقائق بتسديدة قوية لاريكسن بيمناه من 25 مترا ارتطمت بالعارضة وعانقت شباك تراب (11). وارتكب تراب خطأ فادحا في تشتيت كرة اعادها اليه رابيو فسددها في داير وعانقت شباكه (18). وانقذ تراب مرماه من هدف محقق بتصديه لانفراد داير (35)، قبل ان يدرك باستوري التعادل بمجهود فردي رائع داخل المنطقة انهاه بتسديدة قوية رائعة في الزاوية اليسرى البعيدة للحارس الدولي الفرنسي هوغو لوريس (36). ورد القائم الايسر كرة رأسية لداير (39). واستمرت الامسية الكارثية لتراب حيث طرد بعد 20 ثانية من انطلاق الشوط الثاني للمسه الكرة بيده خارج المنطقة، فاضطر مدربه الاسباني اوناي ايمري الى اخراج المهاجم البرتغالي غونزالو غيديش للدفع بحارس المرمى الفونس اريولا. وعانى باريس سان جرمان الذي خاض مباراته الثانية على التوالي في غياب نجم خط وسطه الدولي الايطالي ماركو فيراتي المطلوب في برشلونة، واستقبلت شباكه هدفا ثالثا عبر الدرفيريلد من تسديدة قوية من خارج المنطقة (82) قبل ان يسجل كاين الرابع من ركلة جزاء احتسبها الحكم للمس بليز ماتويدي للكرة بيده، فانبرى لها هداف الفريق اللندني بقوة (88). ويلتقي باريس سان جرمان مع يوفنتوس يوم غد الاربعاء، قبل لقاء موناكو في كأس الابطال الفرنسية في 29 تموز الحالي في مدينة طنجة المغربية.