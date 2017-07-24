إنكلترا تقترب من ربع نهائي يورو السيدات بثنائية أمام أسبانيا

{ مدن – وكالات: أصبح منتخب إنكلترا على أعتاب التأهل لدور الثمانية لبطولة كأس الأمم الأوربية لكرة القدم للسيدات، بعدما تغلب 2 / صفر على نظيره الإسباني اول امس الأحد في الجولة الثانية بالمجموعة الرابعة لمرحلة المجموعات للبطولة، التي شهدت فوزًا صعبًا لمنتخب البرتغال على المنتخب الأسكتلندي بهدفين مقابل هدف. وانفرد منتخب إنكلترا بصدارة المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى ست نقاط، فيما تجمد رصيد المنتخب الإسباني عند ثلاث نقاط، بفارق هدف أمام منتخب البرتغال، صاحب المركز الثالث، المتساوي معه في نفس الرصيد، في حين ظل منتخب أسكتلندا في قاع الترتيب بلا نقاط. وتقدم المنتخب الإنكليزي بهدف مبكر في الدقيقة الثانية عن طريق فرانسيسكا كيربي، قبل أن تضيف جودي تايلور الهدف الثاني في الدقيقة 85. في المقابل، أبقى منتخب البرتغال على حظوظه في التأهل، بعدما حقق فوزا صعبا 2 / 1، على منتخب أسكتلندا. وتقدم المنتخب البرتغالي بهدف حمل توقيع كارولين مينديش في الدقيقة 27، فيما تعادل المنتخب الأسكتلندي في الدقيقة 68 عن طريق إيلين كوثبيرت. ولم يهنأ المنتخب الأسكتلندي بالتعادل كثيرًا، بعدما أعادت آنا ليتي التقدم لمنتخب البرتغال مرة أخرى، بتسجيلها الهدف الثاني في الدقيقة 72. واستعاد المنتخب البرتغالي بهذا الفوز اتزانه سريعا، عقب خسارته صفر / 2 أمام نظيره الإسباني في الجولة الافتتاحية للمجموعة، فيما تقلصت حظوظ المنتخب الأسكتلندي بشدة في الاستمرار بالمسابقة. ويلتقي منتخب أسكتلندا مع المنتخب الإسباني في الجولة الثالثة (الأخيرة) يوم الخميس المقبل، فيما يواجه منتخب إنكلترا نظيره البرتغالي في اليوم ذاته بنفس الجولة.