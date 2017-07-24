سيتي يضم دانيلو رسمياً

تشيلسي يعتذر من تعليقات مسيئة للاعبه كينيدي

{ لندن – وكالات: اعتذر نادي تشيلسي بطل الدوري الإنكليزي لكرة القدم اول امس الأحد من الصين حيث يقوم بجولة استعدادية للموسم المقبل، بعد تعليقات مسيئة لها من لاعبه البرازيلي كينيدي عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ونشر النادي بياناً باللغتين الإنكليزية والصينية عبر موقعه الإلكتروني حمل عنوان: اعتذار نادي تشيلسي لكرة القدم من الشعب الصيني على تعليقات مسيئة للاعب عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وأكد النادي أنه حظي باستقبال ودود في ملعب عش الطائر في بكين حيث خاض مباراة ودية ضد غريمه المحلي أرسنال (3- صفر) استعداداً للموسم الكروي الجديد، وأنه فوجئ بتعليقات لاعبه. وكان كينيدي (21 عاماً) نشر عبر حسابه على أنستغرام شريطين مصورين، يقول في أحدهما تبا لك يا صين، ويظهر في الثاني حارساً أمنياً نائماً مرفقاً بعبارة استيقظي أيتها الصين. أيتها الغبية. وشدد النادي على رغبته في تعزيز التبادل الثقافي بين الصين والمملكة المتحدة، وأنه يعتذر عن تعليقات لاعبه. أضاف أفعال كينيدي كانت غلطة سيتعلم الكثير منها. تصرفه لا يمثل كامل الفريق ولا يتوافق مع تطلعات النادي ومتطلباته القاسية من لاعبيه الشبان. لقد تم توبيخه بشكل قوي. وشدد على أن الجميع في نادي تشيلسي يبدي الاحترام الأقصى والاعجاب بالصين ويحب مشجعينا الصينيين. بسبب ذلك، صدمنا وأحزننا الأثر السلبي لما رأيناه على مر اليومين الماضيين، مضيفاً: نعتذر بصدق على الألم الذي تعرض له مشجعونا الصينيون إضافة إلى كل الشعب الصيني. وانضم كينيدي إلى تشيلسي قادماً من فلومينيزي البرازيلي في 2015، وخاض ثلاث مباريات معه في الموسم المنصرم الذي أحرز خلاله النادي لقب الدوري الممتاز للمرة الثانية في ثلاثة مواسم. وأعلن نادي تشيلسي عن تنصيب غاري كاهيل قائداً للفريق. وقال الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لتشيلسي أن كاهيل سيخلف جون تيري في حمل شارة قيادة الفريق، بعد انتقال الأخير إلى صفوف آستون فيلا مؤخراً. وحمل كاهيل شارة قيادة الفريق في فترات كثيرة الموسم الماضي في ظل تراجع مشاركة تيري مع الفريق، لكنه الآن أصبح القائد الأساسي للفريق بشكل رسمي. وقدم كاهيل مسيرة متميزة مع تشيلسي منذ انتقاله إلى ستامفورد بريدج في 2012 قادماً من بولتون. وقال كونتي لصحيفة ايفنينج ستاندارداعتقد أنه من المناسب استمرار كاهيل كقائد، إذا شارك فإنه القائد المناسب. وأضاف هذا بسبب أنه ظل في تشيلسي لأعوام كثيراً وخاض الكثير من المباريات وأظهر قدرته على القيام بهذا الدور.

من جهته أنهى مانشستر سيتي الإنكليزي إجراءات تعاقده مع الظهير الأيمن البرازيلي دانيلو قادماً من بطل أوربا وإسبانيا ريال مدريد. وأكد النادي الإنكليزي على موقعه الالكتروني أن دانيلو (26 عاماً) وقع عقداً لمدة 5 أعوام والتحق بزملائه الجدد في الجولة الإعدادية للنادي في الولايات المتحدة. في المقابل، كتب النادي الملكي أنه يتمنى النجاح الكامل لدانيلو في مرحلته الجديدة. وكان مدرب النادي الملكي الفرنسي زين الدين زيدان أكد السبت رحيل دانيلو الذي انضم إلى ريال مدريد صيف 2015 قادماً من بورتو البرتغالي وفشل في فرض نفسه أساسياً في تشكيلة فريق العاصمة الإسبانية. ولم يكشف الناديان عن قيمة الصفقة، لكن هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي أشارت إلى أنها بلغت 26.5 مليون جنيه إسترليني (29.5 مليون يورو). من جهته، قال دانيلو في بيان للنادي الإنكليزي: أبدت أندية أخرى اهتمامها الكبير بالتعاقد معي لكن كانت لدي دائماً الرغبة في اللعب بإشراف بيب غوارديولا المدرب الإسباني لمانشستر سيتي. ومن المرجح أن يلتحق مدافع موناكو الفرنسي الدولي بنجامان مندي بمانشستر سيتي. وخاض دانيلو 55 مباراة مع ريال مدريد وتوّج معه على الخصوص بلقب دوري أبطال أوربا في الموسمين الأخيرين والدوري الإسباني هذا الموسم. ويلتقي ريال مدريد مع مانشستر سيتي في مباراة ودية ضمن كأس الأبطال الدولية في الولايات المتحدة يوم غد الاربعاء في لوس أنكليس.