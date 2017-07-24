الكشف عن هوية حسناء داعش بعد 12 يوماً من الإعتقال في الموصل

الحشد يستغرب تأخير تحرير الحويجة ويؤكد تهديدها لست مناطق أخرى

بغداد – محمد الصالحي

أكدت قيادة الحشد الشعبي أن تأخير تحرير قضاء الحويجة بمحافظة كركوك يهدد ست مناطق مجاورة، مشيرة ان معركة تحرير القضاء تأخرت أكثر من اللازم، فيما كشف تقرير صحفي دولي عن هوية الداعشية مجهولة الهوية التي عثر عليها في ايمن الموصل.

وقال القيادي في الحشد الشعبي محور الشمال علي الحسيني في تصريح أمس ان (المخاوف من تأخر تحرير الحويجة لا تؤثر فقط على المحتجزين من المدنيين داخل القضاء، انما تمثل خطرا دائما على مناطق كثيرة منها آمرلي وطوز خرماتو، ومناطق شرق محافظة صلاح الدين وايمن الشرقاط والعظيم وسد العظيم ومطيبيجة وكذلك شمال ديالى).وأضاف ان (الإرهابيين في الحويجة يتنقلون دون عائق بين مناطق مختلفة، فالطرق أمامهم مفتوحة، ويستطيعون الوصول إلى مكحول وعلاس وحمرين، مما يساعدهم في الحصول على دعم). مستغربا من (تأخر انطلاق عمليات تحرير القضاء أكثر من اللازم). الى ذلك ذكرت مجلة دير شبيغل الألمانية في تقرير امس ان (أربع سيدات ألمانيات انضممن للتنظيم في الأعوام الماضية، بينهن الفتاة ليندا البالغة من العمر 16 عاماً، من بلدة بولسنيتس الصغيرة قرب مدينة دريسدن بشرقي ألمانيا).

مساعدة قنصلية

وأضافت أنهن (محتجزات في سجن عراقي ويتلقين مساعدة قنصلية). وأكد لورينز هازيه من الادعاء العام في مدينة دريسدن، أن(المراهقة ليندا جرى تحديد مكانها ومعرفة هويتها في العراق لكنه رفض الحديث عن وضعها بصورة محددة).وقال محررون من محطتي (إن.دي.آر) و(في.دي.آر) وصحيفة زودويتشه تسايتونغ الألمانية، إنهم أجروا مقابلة مع الفتاة في مستوصف بمجمع عسكري في بغداد، وقالت لهم إنها تريد المغادرة.ويعد هذا أول تصريح لـ ليندا عقب اعتقالها في الموصل.ونقلت وسائل الإعلام عنها قولها(كل ما أريده هو الابتعاد من هذا المكان، أريد أن أبتعد عن الحرب وعن تلك الأسلحة الكثيرة وعن الضوضاء، أريد فقط العودة إلى منزلي، إلى أسرتي).وأضافوا أن (المراهقة قالت لهم إنها نادمة على انضمامها للتنظيم، وتريد تسليمها لألمانيا، وإنها ستتعاون مع السلطات، وقالوا أيضاً إن الفتاة أصيبت بطلق ناري في فخذها اليسرى، ولديها إصابة أخرى في ركبتها اليمنى.وذكرت المراهقة أنها أصيبت خلال هجوم بطائرة هليكوبتر، وقالت أنا في حالة جيدة .

دعم داعش

وقال مدعون ألمان، إنهم يتحرون تقارير عن التحقيق مع فتاة تبلغ من العمر 16 عاماً بتهمة دعم داعش ضمن خمس نساء اعتقلن في مدينة الموصل.وتُحقق السلطات الألمانية في اختفاء فتاة مراهقة من بولسنيتس، الصيف الماضي، للاشتباه بتواصلها مع التنظيم للتحضير لهجوم إرهابي محتمل.ومنذ سنة، فرَّت ليندا من منزل والديها ببلدة بولسنيتز بمدينة دريسدن، علماً أن والديها كانا في السابق يخشيان من انضمام ابنتهما إلى تنظيم داعش، بعد أن كانت اعتنقت الإسلام وبدأت تصطحب المصحف معها إلى المدرسة. كانت الأجهزة الأمنية قد اقتفت آثار هذه الفتاة التي غادرت مدينة دريسدن في اتجاه مدينة فرانكفورت، في مطلع تموز، من سنة 2016، لتسافر إلى مدينة إسطنبول. وإثر ذلك، توارت ليندا عن الأنظار، ووصلت سوريا، ثم منها انتقلت إلى الموصل، بحسب ما ذكرته صحيفة “بيلد” الألمانية في وقت سابق. ومؤخراً، راجت على مواقع التواصل الاجتماعي صور توثق لحظة اعتقال الفتاة التي أصبح يطلق عليها حسناء الموصل من قبل القوات في مدينة الموصل. وتعددت الروايات في وسائل الإعلام العالمية حولها، وأفادت بعض المصادر أن هذه الفتاة شيشانية أو معتقلة إيزيدية. كما أفادت مواقع إخبارية أنه تم اعتقال فتاة ألمانية. وفي تلعفر قال مصدر أمس ان (عصابات داعش بررت عبر نقاطها الإعلامية في مدينة تلعفر ان انكسارها وخسارتها في معركة الموصل كان بسبب تخاذل وخيانة بعض عناصرهم وتعاونهم مع القوات الامنية).مبينا ان (التنظيم اطلق تسمية أرض الخذلان والمعصية على الموصل بعد ان كانت تطلق عليها ارض التمكين والطاعة).اضاف ان (داعش يحاول اقناع أهالي تلعفر انهم لم يخسروا الموصل بل انهم انسحبوا منها بعد ان ادركت قياداتهم حجم الاختراق الأمني الذي حصل داخل صفوفهم وتعاون عناصرهم مع الأجهزة الأمنية). وقال مصدر امس ان (تنظيم داعش وعبر ماكنته الاعلامية اعلن عن اعدام ابو يوسف المصري ابرز اطباء التنظيم في تلعفر والذي جاء قبل نحو عامين من سوريا مع عائلته ليستقر فيها وينشئ مراكز لمعالجة جرحى داعش).واضاف ان (المصري اختفى في ظروف غامضة قبل اسبوع قبل ان تعلن بشكل مفاجئ ماكنة داعش عن اعدامه دون ذكر الاسباب).واشار المصدر الى ان (داعش اقتحم منزل المصري واعتقل جميع افراد اسرته ونقلهم الى جهة مجهولة). مبينا ان (حملة الاعدامات الداخلية في التنظيم ارتفعت وتيرتها في الاسابيع الماضية وسط حالة من الارباك واضح في قيادات التنظيم داخل تلعفر).