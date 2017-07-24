النفط يكّرم 350 أسرة من ذوي شهداء الحشد الشعبي

بغداد – شيماء عادل

اكد وزير النفط جبار علي اللعيبي انه بفضل دماء الابطال استعاد الوطن عافيته وحقق الانتصارات على عصابات داعش الإرهابية. وقال في بيان تلقته (الزمان) امس في كلمته خلال حفل تكريم عوائل شهداء الحشد الشعبي نظمته لجنة دعم الحشد في الوزارة (تتشرف الوزارة بتكريم 350 عائلة من عوائل شهداء الوطن والغيرة والشرف وهي دفعة جديدة تضاف الى سلسلة من النشاطات والفعاليات التي بها تقوم اللجنة بالتنسيق مع هيئة الحشد)، واضاف ان (هذا التكريم يأتي تقديرا وتثمينا لهذه العوائل التي قدمت ابناءها واحباءها قرابين للوطن وان اللجنة دأبت من خلال العديد من الفعاليات والنشاطات التي تهدف الى تكريم عوائل شهداء وجرحى الحشد الشعبي فضلا عن تقديم الدعم اللوجستي والمادي لقوات الحشد ولمقاتلينا الأبطال). ونقل البيان عن وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج ورئيس لجنة الحشد كريم حطاب القول ان (تكريم عوائل الشهداء ما هو الا استذكار لتضحيات وبطولات مقاتلي الحشد والقوات المسلحة كما انه تقليد اعتمدته الوزارة لمساندة ودعم عوائل الشهداء لتعزيز الجانب الانساني وبث روح التعاون).

دعم شريحة

واضاف ان (اللجنة ماضية في فعالياتها وانشطتها لدعم هذه الشريحة المجاهدة، وعلى جميع الجهات المعنية الوقوف معها وتقديم كل مايمكن تقديمه تكريما ووفاء للدماء التي نزفت في المعركة من اجل تحقيق النصر المؤزر على عصابات داعش الإرهابية). وقال المتحدث الرسمي بأسم الوزارة عاصم جهاد ان (مجموع عوائل الشهداء الذين تم تكريمهم من قبل الوزارة بلغ 3500 عائلة موزعة بين المحافظات كما تم تسيير اكثر من 210 حملة دعم لوجستي من مواد غذائية وملابس وخيم واحتياجات اخرى لقواطع العمليات العسكرية)، واضاف (فضلا عن مساعدة بعض منتسبي الحشد الجرحى ايضا وتأمين نفقات ايفاد الحالات الحرجة الى خارج البلاد لتلقي العلاج اللازم كما تم توفير اجهزة – سكوتر- للمقاتلين الجرحى فضلا عن تأهيل عدد من المراكز الصحية المخصصة لمعالجة جرحى الحشد في محافظات البصرة وصلاح الدين و نينوى بالاضافة الى توزيع اكثر من تسعة الاف سلة غذائية للعوائل النازحة في مدن الموصل والنجف وكربلاء و بغداد).