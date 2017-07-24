للعراق – شامل حمدالله

1/ كل مايقوله اعلام كيانات سياسية بعينها” على وزن طائفة بذاتها” هو كذب محض، يجري تأليفه فقط لزيادة الغش في القول، فواحد من اهم غرف البيت الشيعي تعاني نزاعا على مفتاح الباب، فليس الاخوان المسلمين تنظيم

سني لا شبيه له عند الشيعة، ومن لايصدق فليراجع شهادات التاريخ الحزبي وسيجد ان للبعث ولغيره نظائر موجودة وتعمل.

2/ عجيبة تصريحات بعض النواب، لا هي احكام فقهية ولا هي درر تخط بحروف ولو من سخام، هذا يهدد وذاك يتوعد واخرى تشتم، هناك مرض اسمه السكر النيابي ربما يجب ان يبحث فيه.

3/ هل صحيح ان بعض الاخوة الغربيين يقودون الامور بشكل ما خلف ستار ما للحفاظ على ما ضيعته نخب من صناع القرار؟ ماشاء الله على القرار وصناعه.

4/ بعض الاحزاب استعانت بأوسخ العناصر لتمثيلها، من الداخل اختارت الوسخ ومن الفار بحجة المعارضة اختارت الاوسخ.

5/ لومات صانع قرار الان، من سيحل محله وكم يبقى؟

6/ شخصيا قاتلت ضمن قوة البيشمركة ضد داعش، وكثيرون من شتامي السياسة كانوا يكيلون لنا التهم وهم في احضان ليست احضان زوجاتهم، بل كانوا هم في احضان كما النساء في احضان الرجال، ومنهم من كان يتجول برفقة صاحبه بعاصمة عربية حيث قضايا خلوة تبادلوا فيها ادوارا مخزية للسمعة فيما رجالنا يغلفهم التراب والبارود.

اربيل