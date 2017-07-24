مذكرات الحاج خليل الإستربادي رئيس بلدية كربلاء 1930م – 1958م ت 1970م – 11

رئيس الوزراء منزعج من إعتراضاتي والملك يشيد ببصيرتي وحكمتي

عادل عبد الصالح الكليدار آل طعمة

نقحها وقوم لغتها

التعريف باسرة الاستربادي في الكاظمية

للأستاذ عبد علي الخزرجي

ولد الحاج خليل عيسى مهدي الاستربادي طالب هذه المذكرات في مدينة الكاظمية، سنة 1294 هجرية وانحدر من اسرة عريقة تمتهن التجارة معروفة في الاوساط الراقية بالبذخ والترف، محبوبة عند الجميع، لاخلاقها وسخاء ايديها وحبها لاعمال الخير. هنا ينبغي ان يطلع القارئ على نبذة من تاريخ هذه العائلة ونحن نبسطه بسطا اجماليا.

الجواب: من يكونون هم حتى يعادونني، جنابك تعرفهم، وإني أعرفهم أحسن منك، إني ولا …. عنهم، ولا أعطي أيّ عضو..!. قال: زين اعطيني عضوا واحدا اعط الى عثمان، الجواب ” إذا أنصلب ما أعطي عضو ..!. يحلف يمين: إني لا أحب أن تتألم، لمّا رأى ان لا جدوى من الحاحه قال: أخاف أن يعادوك، الجواب: إني ما أعرف الله خالقهم او النجار ناجرهم، عندك عظماء ..!. قال: ما دمت لن تقبل، فإني لا أحب أن تتألم، نادى على محمد الخليل، وقال له: أخبر الجماعة، اذا أحد منهم يتتحرك بحركة، آني أوقفه، والسلام .

28

قضية سوء الحظ

الحاج رئيسي، من أهالي المحمرة، يأتي الى كربلاء مرة في السنة، وينزل في بيتي، ويقيم اثنا عشر يوماً، لأجل الزيارة وهو صاحب عقيدة واخلاص أكثر من غيره، كان مجيئه هذه المرة من طهران، وبصحبته قائد الجيش في المحمرة، وهو الذي أتى بالشيخ خزعل الى طهران، وكان في ضيافتي ايضاً، بعد ثلاثة ايام من إقامته، سمعت إنه قد إستأجر بيتاً، ليتحول إليه .

إني تألمت لذلك، وقلت في نفسي، لعلي قمت بتصرف أزعجه، أو صدر مني كلام آذاه ..!!، جئت الى الحاج رئيسي، قلت له: اخبرني أحدهم، ان القائد قد اخذ داراً ليتحول اليها، قال: نعم، قلت: ماهي الاسباب التي دعته الى ذلك؟، قال: هو يقول: الضيف يبقى الى ثلاثة ايام، غير ممكن بقائي اكثر من هذا .

ثم ياخليل إني اعرفه، هو ليس بهذه الدرجة، وهو كثير خيّر، واخلاقه فاضلة، وفيه شهامة، وإني متحيّرة من هذا الوضع، كيف تسنى له ان يصبح قائداً للجيش؟، والبهلوي شاه ايران يعتمد عليه كثيراً ويحبه، سمعت من البهلوي، قال: اتمنى ان يكون لي – في كل ايران – اربعة مثل هذا الرجل ..!!.

ثم أن خزعل قدّم له هدية، بعد أن سُفر البهلوي، أخذ الهدية وقسمها على الجيش، عرف خزعل بذلك، فجاء اليه معتذراً، وقال: إني أقدمّ لك هدية ثانية، أجابه: إذا تقدم لي مليون تومان، إني سأقسمها ايضاً على الجيش، إني الى هذا التاريخ لم أأخذ من أحد هدية، حتى عندما كنت محتاجاً، واني بحمد الله، اليوم حالتي المادية جيدة كثيراً .

ولنرجع الآن الى ما إنقطع من حديثنا، ذهبت عليه في الحجرة (التي يقيم فيها في بيت خليل)، أردت الدخول عليه، قال الخادم: إنه يصلي، قلت للخادم: إنه كان في الحضرة وصلى الجماعة هناك قال:إنه يصلي كل يوم مئة ركعة، هذه عادته،في الحقيقة تعجبت من ذلك

بعد أن انتهى من الصلاة، أمر خادمه أن يحضر الشاي، فأتيت عنده، تكلمت معه كثيراً حول الموضوع، قال: الضيف يوم او ثلاثة، من بعد اليوم الثالث يأكل صدقة..!! ثم قلت له: حلفت يمين للحاج رئيسي، الغذاء والعشاء لايزيّد ولا ينقّص، والحاج رئيسي غذائه (فروجه) وفي الليل يأكل (بقصم) وكوب حليب، فأنت وغيرتك، سوف تفشلني -بخروجك من داري – وتألمني، وحلفته بالحسين، ان لا يخرج، قال: لا تخجلني أكثر من هذا..!. ثم إنه بعد يومين، قال: خليل أحب أخدمك وأعطيك اراضي من خيرة اراضي (الناصرية)، مع دار جديدة، تخرج من دارك، تسير في اراضيك، العرض على الشط الى مسافة كيلو مترين، الصدور البزايز من غير حساب، أنت وهمّتك..!!. إني تعجبت، قلت كم مبلغ الايجار؟ قال: أعطيك الاراضي (لزمة)، اراضي أميرية، الصدور بحاجة الى مضخات لمسافة الفين متر، والباقي (سيح)، الحاج رئسي قال: والله إذا ما كنت الاحظ، إني كنت آخذها ..!!، سالته: لم هذه الملاحظة؟ قال: عيب عليّ، إني محسوب على خزعل، وآخذ الاراضي التي كانت بيده .

وإني قلت: سيأتي خزعل غداً ويطردني..! الجواب: من المستحيل يرجع، وإذا رجع لازم المحمرة تستقل وتنفصل عن إيران .

ثم إني عراقي، فكيف يعطوني اراضي ..؟قال: الحاج رئيسي: تأخذ باسبورت إيراني تستعمله عند دخولك لايران، قلت له: هذه المسائل عيب وخيانة قال: صار معلوم، انت ليس لك نصيب في الدنيا..!!، في شهر رمضان كنت في بغداد، وكانت جماعات كثيرة يذهبون ويسلمون على سيدنا ملك فيصل،

الددة قال: خليل أحب نتشرف عند الملك، نباركله، والحّ كثيراً على الذهاب، قلت له: في الليل، واظن إن السيد فخري الحكيم كان مع السيد عبد الحسين الددة . ذهبنا معاً الى البلاط، راينا جمال بابان والايوبي في غرفة الانتظار، جلسنا معهم، جماعة خرجوا وقالوا لنا: تفضلوا مع الجماعة، دخلنا على سيدنا وباركنا له، بعض الناس فتحوا حديث النفاق ..!، واحد من الجماعة قال: سيّد اليوم عندما كنّا مارين بالطريق راينا مكائن عجيبة وغريبة، قسم تحصد، ومكائن تحفر،ومكائن على النهر تسحب الماء، تعجبنا كثيراً، والمهندسين يشتغلون وجماعة يباشرون الاراضي، في الحقيقة (فرجه) عظيمة، وسررنا كثيراً من هذا الوضع .

وتكلم آخر، قال: الى هذا التاريخ لم نر مثل هذه المكائن، سيدي لقد قدمت خدمة للعراق بجلبك لهذه المكائن، ليتعلم الملاكين ويكونون اصحاب ثروة ..!، وآخر يقول: سيدي المكائن تحفر أنهارا، قال: وسواق و(مروز)،بخط مستقيم . رأيت سيدنا قد إستّر كثيراً، لهذا الاطراء ..!، إلتفت إليّ وقال: خليل، اما رايت في طريقك المكائن؟ قلت: نعم، قال: لابد أهل كربلاء يجلبون مثلها، الجواب: سيدي، هذه المكائن ستكون جيدة إذا راعينا الامور التالية، اولاً: ان تكون رخيصة، والسائقين مهرة ومخلصين في العمل لا يراوغون .

ثم إن البذور غالية الثمن، فعملية لا تكون مربحة، فالوارد لايسد، فهناك اجور المهندسين والوكلاء والسوّاق، إضافة الى مصاريف الزيت والبانزين ومضخات المياه، والسرقات..!!

سيدي لازم في نهاية السنة تضيف من جيبك مرتين بقدر الوارد، حتى تسد المصاريف ..!! المنافقين، كل واحد منهم يلومني بطريقته، والدده (يدكرني) بيده لأسكت، ورايت سيدنا ممتعض من حديثي. خرجنا بعض الجماعة (اكلوا قلبي)، ولاموني، بقولهم: انت تعارض سيدنا في اعماله، إنك لم تحسن القول ..!!، إني تألمت لذلك.

بصيرة وحكمة

بعد شهرين او ثلاثة من تلك المقابلة تشرّف الحاج محمود الاستربادي عند سيدنا، فساله عني ؟ قال: في كربلاء، قال سيدنا: غذا جاء من كربلاء، لابدّ أن يأتي اليّ .

ثم إن السيد محمد الصدر، قال لي عندما رآني: يا خليل، ما (تجوز) من اعتراضاتك ..!، الجماعة كلهم يحمدون، وانت تعارضهم ؟ نعرف ان سيدنا لم يستسغ اعتراضاتك..!، إني تأثرت لذلك. بعد مضي شهرين او ثلاثة، قال الملك: ياسيد محمد، هل رأى خليل مكائن كراب وحصاد قبل هذا الوقت ؟ قال: لا أعلم، قال الملك: كلما تكلم به خليل، كان عن بصيرة وحكمة، وله اطلاع، عندها تذكرت كلام خليل، واستحسنته، ثم ان الحاج محمود الاستربادي كتب لي رسالة، يخبرني بضرورة مجيئي الى بغداد لأن الملك سال عنك. غادرت كربلاء متوجهاً الى بغداد، ذهبت الى زيارة سيد محمد الصدر، قال: خليل، سبق وان اخبرتك ان سيدنا لا يحبذ اعتراضاتك، وقبل اسبوعين سال عنك، وقال، إني ممتن له كثيراً للمعلومات عن الزراعة، والمصاريف والواردات، يظهر إن له خبرة بشؤون الزراعة.

ذهبت الى الكاظمية، الحاج محمود الاستربادي، قال: يجب ان تذهب بخدمة سيدنا، لانه سال عنك، قلت له: إني جئت لهذا الغرض، في اليوم الثاني، اخبروني بأن الملك ذهب الى قصر كاظم باشا، لقضاء بضعة ايام هناك . أخذنا سيارة الى القصر، عند باب القصر رأينا العديد من السيارات هناك، جاء المرافق واخبرهم بأن الملك متعب، ولا يمكنه أن يقابل أحدا، قسم منهم مشى، وبعضهم أخبروا الحاج محمود ليذهب لأن الملك لا يواجه احداً اليوم، قال: نحن على الاصول نذهب الى باب القصر ونخبرهم كي يعلموا بمجيئنا، مشينا، وكم سيارة بقيت تنتظر لترى أندخل ام نرجع ؟.

جاء العبد وقال: ينتظرون، نحن وقفنا، وباقي السيارات مشت، لم يبق أحد، جاء العبد وقال: تفضلوا، لمّا دخلنا راينا الملك بلباس الصيد، وبيده بندقية (مطبكة صيد) قبّلت يده، وجلسنا، وأمر بالشاي، وفتح الحديث، قال: خليل، أرأيت قبل هذا مكائن حصاد وكراب ؟ قلت: كلا لم أرها، قال سمعت بها؟ الجواب: سيدي، سمعت إن هناك أرمني لديه اراض على طريق الفلوجة وله تعلق بالزراعة، حتى إنه ارسل ولديه الى لندن ليدرسوا الزراعة، فلما جاءوا، كان لهم إلمام بعلوم الزراعة، طلبوا مكائن كراب وحصاد، وحفر انهرا وسواقي، وانفق لذلك اموالاً طائلة، والفلاحين لم يكونوا مخلصين و بعد ثلاث سنوات تضرّر الوالد كثيراً بواسطة المكائن، وتألم لذلك، ولتمرد الفلاحين وسرقاتهم، اضطر أن يبيع ثلث المقاطعة على كاظم باشا من غير بدل، من عادة الفلاحين، ان يسرحوا بغنمهم وابقارهم، اول ظهور الزرع، وقت الحصاد يكون نصف المحصول من نصيب حيواناتهم، كاظم باشا جمع المشرفين (السراكر)، واخبرهم عن الوضعية، وقال لهم إتركوا هذه العادات، أطاعوا الاوامر، لكنهم عملوا مثل ما كانوا يعملون، جاء الوكيل، اخبر الباشا، وقال: هذه السنة أذيتهم اكثر من العام الماضي فرهدوا الملاك، كاظم باشا، ارسل عيسى الجيجان مع مئة خيال، وشاهدوا الغنم والابقار تسرح في المزارع، عيسى امر اتباعه بضرب الرصاص على الغنم والابقار والخيل، اصاب وابل الرصاص حيوانات (السركارية) الى القصر، يصحبوهم على بطونهم، وضربوهم بعصي الخيزران، ضرباً مبرحاً وحبسوهم، فصاروا جيدين .

فبعد ان انعم عليهم وكساهم، ولم يجد ذلك نفعاً ولكن ضرب العصي جعلهم آدميين، حكيت ذلك لسيدنا، ثم قال سيدنا: إذن ماذا أعمل كي استفيد؟، عرضت بخدمته: إذا عندي مئة فلاح،سيتسنى لي عمل كل شيئ كحفر الانهار والسواقي، واجعل عليهم (سركار) واحد، يعتمد عليه، لكي يسيّر الاعمال، والذي لايطيع منهم، تؤدبه الشرطة، والملاّك يستفاد، هذه نظريتي، اما السيارات والمهندسين والوكلاء، فاصرف عدداً منهم، لأنه لا فائدة ترجى منهم .

قال الملك: بارك الله فيك ياخليل، إني ممتن كثيراً من معلوماتك وتجاربك . سيدي امرني أن اقابل رستم حيدر، ذهبت إليه، وأمر القوّاص، ان لا يدخل عليه احد، قال: خليل، هذا العام صار كلام على المزارع، جماعة الجالسين كلهم باركوا أعمال سيدنا، بخصوص المكائن، وتقسيم الاراضي .فقط جنابك عارضت، الجالسين تألموا من عندك، بعد شهرين سيدنا طلب حسابات الوارد ومصاريف العمال والمهندسين والسيارات والسوّاق، ومصاريف المكائن، ولا تعرف إن كانت كذباً او صدقاً، من بعد الحساب، الوارد ثلث والمصاريف ثلثين، سيدنا تألم لذلك. وقال لي مع كم واحد ومأمور حسابات:في الحقيقة اعجبني كثيراً حديث خليل الاستربادي، أحسن من كل أحد، ويتكلم بصراحة .

قلت لرستم حيدر: الجالسون كانوا منافقين، فليس لديهم مزارع، ولا مشغلين مكائن قال: سيدنا يودّ أن يجعلك وكيلاً له، على اراضي خانقين، ويخولك سلطة لتعمل بما تراه مناسباً، ولديك وكيل ومهندسين وغيرهم، وعندك قصر وسيارة، ومصاريفك على سيدنا، وأجرة الطباخ على سيدنا، والراتب بما تشاء ولا اعتراض على ذلك .

إني تحيّرت، ماذا اقول، قال رستم حيدر: ألديك إعتراض ؟، قلت:اولا لديّ أشغال في كربلاء،وعندي ضمان مقاطعة، وعيالي في كربلاء، وأرى في ذلك مشقة كبيرة، ومع ذلك إذا سيدنا يحب، فلا مانع لديّ، طلبات سيدنا اوامر وهي فوق كل شيئ، قال: اخبرك غداً او تخبرني، والسلام.

30

في أحد الايام، ذهب سيدنا الى زيارة النجف، قابله عدد من الزعماء، وتساءلوا: ماهي الاسباب التي دعت الى ان يكون وزيران من الشيعة ووزير واحد من اليهود، والباقي كلهم من السنة؟، أعطاهم قول، على ان يعيّن ثلاثة من الشيعة في هذه السنة،أهالي بغداد عرفوا بالخبر، في الوقت الذي سقطت فيه الوزارة . زعماء السنة، عقدوا إجتماعات متوالية، كل ليلة في دار احدهم، وكانوا يأملون أن يعيّن وزير واحد فقط من الشيعة.