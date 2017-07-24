دور الإسلام في التحرّر

على مر الزمان في العصر الحديث حدثت حروب شتى أما بهدف التحرر من مستعمر أو شن الحرب على دولة إسلامية بهدف سرقة الخيرات واحتلال الارض، العنصر الأساسي الذي جعلنا احرارا هو ديننا ،عكس ما أتهمنا من قبل الملاحدة بأن ديننا افيونا يخدر إمكانات الشعوب ويجعل منا عبيدا لله فقط من دون تتطور،التاريخ أثبت العكس ونلاحظ هذا الشيئ في بلدنا العراق حيث أن التحرر والانتصار على الأجانب الدواعش حدث بفعل فتوى مرجعيتنا الراشدة وتم تحرير اغلب ربوع البلاد من دنس الإرهاب المتطرف بسوعدنا المؤمنة بالله تعالى والمخلصة في سبيله ،فالنأخذ الجزائر كمثال نرى أن التفوق المذهبي والديني رغم شح السلاح واضح خصوص في ثورة المليون شهيد ،حيث خرج الآلاف المؤلفة من الناس يتصدون للمستعمر الاجنبي،كون انهم مجردون من العقيدة تقريبا ،من دخل الدين الإسلامي في أوربا هم من المثقفين الباحثين عن الحقيقة ،يقول أحد المسلمين بعد دخوله الإسلام في أوربا ،أنه كان يقرأ كتابا عن الديانة البوذية فلم يقتنع،فسمع نص القرآن الكريم وهو مترجم إلى اللغة الانكليزية فجأة أصابه الاندهاش لرقي التعاليم والآيات التي نصت بخصوص هذا الدين،فأصبح من الناشرين للفكر الاسلامي ويعلق قائلا أي سنوات عشتها وانا ضائع ضال حامد ربه على الهداية في الوقت المناسب.

اسامة زهير