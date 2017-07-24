بالنصر توحّد العراق

بعد الانتصارات الرائعة لقواتنا وحشدنا وكافة الشرفاء الذين ساهموا بتحقيق النصر على عصابات الظلام التي حرقت الاخضر واليابس والحمد لله وبفضل تضحيات الشهداء الكرام الذين عطروا ارض الوطن بدمائهم الزكية الطاهرة والشفاء للجرحى الابطال والتحية والمحبة للقوات التي صنعت النصر ورسمت البسمة على وجوة اهالي الشهداء وبفضل جميع ابناء العراق الشرفاء والدور العظيم للمرجعية في التصرف الحكيم لانقاذ البلاد من الهجمة الشرسة من اعداء الوطن والانسانية التي كانت مساندة لابناء القوات المسلحة بكافة التشكيلات من جيش وجهاز مكافحة الارهاب والشرطة الاتحادية والرد السريع الابطال وكان النصر حليفهم وهذة المعركة جسدت روح التعاون والمحبة بين ابناء الوطن وان نرى يوم تحرير جميع الاراضي العراقية ولكم تحية من شعبكم يا سند العراق جيشا وشرطتا وحشد مقدس ولكي تكتمل الفرحة في الحفاظ على الامن الداخلي في المدن من التفجيرات التي تعصف بارواح الابرياء وهذا يراد له اتفاق سياسي بعيدا عن الطائفية والمصالح الذاتية الحزبية ولتكون مصلحة الشعب والوطن هي الاساس في بناء الدولة وعدم ترك المجال للدول الاخرى للنيل من شعبنا مقابل اموال تصرف لاحزاب لاتخاف الله وهذه ما انتجت الا الخراب ودمار وعلى الحكومة ان تعي جيدا المشاكل التي يعاني منها البلاد على مر السنين بعد عام 2003 بالتحديد ووضع الحل اللازم والسريع والابتعاد عن التسويف فهناك اناس تعاني يايها المسؤول من بطالة وازمة الطاقة الكهربائية وقلة مياة الشرب وازمة السكن وانتشار العشوائيات المهددة بالازالة وهم تحت خط الفقر يعيشون في ظل امراض وانعدام الخدمات وهناك التذبذب في مفردات البطاقة التموينية وارتفاع اسعار المواد في الاسواق وهناك عوائل تتناول وجبة واحدة في اليوم وعلى المرجعية الرشيدة ان تساند الحكومة وحثها على حل هذة المشاكل لان المواطن الفقير لاحوله ولا قوة ولو نظرنا الى الاموال التي صرفت على الحرب والتي ستصرف على المناطق المحررة لو صرفت الى الشعب لكان في نعيم ولاتنسوا هناك مناطق شبه منسية من المحتمل ان الحكومة لاتعرفها في عديد من المحافظات فهنا تتطلب المرحلة الحالية رجال مخلصين ويكون العراق امانة في اعناقهم وكثير ما اسمع في الشارع ( لو يحكمنا يهودي اشرف) ما الذي دفع الشارع الى هذا القول وكثير من مشكلات تلاحظ من قبل القنوات التلفاز التي تنقل معاناة الاهالي في برامجها الصباحية لكن دون جدوى ولنجعل من العراق بلدا مزدهرا في ظل النهوض بالواقع الاقتصادي والعلمي.

عقيل المكصوصي