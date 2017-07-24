السلام واليد اليمنى – غلام محمد هايس

السلام هو حالة من الهدوء والسكينة، يُستخدم مصطلح السلام كمعاكس ومناف للحرب وأعمال العنف الحاصل بين أطراف متنازعة او متقاتلة فيما بينها ، اما المصافحة تعني التقاء الأيدي، وهي تعببر عن التحية او الوداع ، وغالباً يُصاحبها تحريك لأعلى ولأسفل وتحريك بشكلٍ سريع، ينبغي السلام باليد اليُمنى وهو من أشكال الأدب المُتعارف عليه عن المصافحة، وهي شائعة عند غالبية ثقافات ومتجمعات العالم.

اثبتت الإحصائيات ان عشرة بالمئة يستخدمون اليد اليسرى في الكثير من أعمالهم ، لكن هناك نسبة لمستخدمي الايدي اليسرى أو الشمال في بعض الألعاب و السبب ان هؤلاء كان لهم الأسبقية في التدريب لمتطلبات هذه الألعاب و خاصة لعبة التنس و الملاكمة و أعطى استخدام اليد اليسرى لهولاء اللاعبين أسبقية المنافسة والفوز ولكن الشئ المهم ان هؤلاء يستخدمون يدهم اليمنى عند المصافحة في النهاية دلالة على ان السلام هو الأهم و يمثل لهم بالمصافحة باليد اليمنى .

وفِي بحث اجراه كل من الباحثين الفرنسيين (شارلوت فاوري و مايكل ريمون ) و المنشور في ( رويال سوسايتي ) أوضحا فيه ان المجتمعات التي تميل الى العنف و الحروب فيها نسبة الناس الذين يستخدمون الايادي الشمال أو اليسرى عالية جدا وقد تصل الى سبعة و عشرين بالمئة مقارنة بثلاثة بالمئة في المجتمعات الأكثر هدوء وسلام .

اذا اليد اليمين تفضل في السلام اكثر حتى عند الناس الذين يستخدمون اليد الشمال و خاصة عند المصافحة .

ذكر ايآت كثيرة اصحاب اليمين او اصحاب الميمنة و خاصة في سُوَر الواقعة و المدثر و البلد .

قال تعالى في سورة الواقعة الاية (90) (وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ) و ذكرت الاية (91) من سورة الواقعة كلمة (السلام ) المرتبط باصحاب اليمين قال تعالى (فَسَلَامٌ لَّكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ) .