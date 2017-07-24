نائب يطالب بالإفراج عن صيادين محتجزين في الكويت

دخيل لـ (الزمان): 3 آلاف آيزيدي لايزالون بقبضة داعش

بغداد – تمارا عبد الرزاق

ديالى ــ سلام عبد الشمري

توقعت النائبة عن المكون الايزيدي فيان دخيل وجود اعداد من المختطفين الايزيديين تحت سيطرة داعش , مشيرة الى ان وزارة الخارجية ابدت استعدادها من اجل اعادتهم الى ديارهم.

وقالت دخيل لـ (الزمان) امس ان (هناك نحو 3 الاف ايزيدي ما زالوا تحت سيطرة داعش , لاسيما توقعنا عند تحرير الموصل ان نعثر على تلك الاعداد لكن ما وجد لا يقارن باعداد المختطفين).

مشيرة الى ان (هناك اعدادا في قضاء تلعفر لكن البقية تم ترحيلهم الى الدول الاخرى من بينهم سوريا كون داعش يسيطر على بعض المناطق فيها), واوضحت دخيل ان (الوزارة ستفاتح دول المنطقة لإخذ احتياطاتها والقبض على الاسر التي يحاول تهريبهم), مؤكدة ان (الوزارة مستعدة لاعادة هؤلاء المختطفين الى العراق).

داعية الى (القبض على الخاطفين اذا كانوا من حملة الجنسية المحلية ومحاكمتهم أمام القضاء ,اما اذا كان الخاطفون أجانب فعلى الدول المعنية محاكمتهم وفق قوانينها الخاصة بهذا الشأن).

مشددةً على (ضرورة إعادة المختطفين بشكل رسمي مع تعويضهم والاهتمام بهم).

من جهته أكد الوزير ابراهيم الجعفري أن (الوزارة تمثل المكونات بلا استثناء ضمنهم أبناء الاقليات الدينية والقومية ومن واجباتها حماية مصالح المواطنين اينما كانوا بوسائل وقنوات رسمية), لافتاً إلى أن (ما أصاب الايزيديين من مآس اوجعت قلوبنا جميعا مثلما نتألم لأية فئة اخرى تطالها نكبة أو كارثة).

وجود مختطفين

وتابع الجعفري (سنبذل ما بوسعنا في هذا الجانب وسنخاطب الدول المعنية بشأن المعلومات التي تفيد بوجود مختطفين من المكون).

من جهة اخرى طالب النائب عن كتلة الإصلاح الوطني زاهر العبادي وزيري الداخلية قاسم الأعرجي والخارجية الجعفري بالتدخل لإطلاق سراح صيادين معتقلين لدى الكويت. وقال العبادي في تصريح امس إنه (خلال الشهرين الأخيرين قامت السلطات الكويتية بإلقاء القبض على بعض الصيادين العراقيين الموجودين في المياه المشتركة بين البلدين لاسيما في قناة خور عبد الله), مشيرا الى انه (لم يتم الإفراج عنهم ومن ضمنهم ثلاثة إخوة), مبينا أن (عدم معرفتهم بتفاصيل المياه المشتركة حال دون المساهمة في الإفراج عنهم). وطالب العبادي بـ(التدخل الفوري والمساهمة في إخراجهم من السجون), داعيا الكويت إلى (عدم محاسبة الصيادين وزجهم في السجون لأنهم أصحاب اسر ولا يعرفون حدود المياه الإقليمية او المشتركة).

على صعيد آخر أعلن محافظ ديالى مثنى التميمي ، عن تشكيل لجنة تحقيق عليا بإشراف مباشر من قبله لكشف ملابسات جريمة سرقة المصرف الزراعي ببعقوبة.

وقال التميمي في بيان تلقته (الزمان) امس إنه (شكل لجنة تحقيق عليا للتحقيق بقضية سرقة المصرف الزراعي وسط بعقوبة) ، مؤكدا انه (سيشرف بشكل مباشر على التحقيق في هذه الجريمة).

وأضاف التميمي ، أن (الجناة سيتم القبض عليهم في أسرع وقت وصدرت تعليمات لاعتقال عدد من المشتبه بهم في إطار سير التحقيق) ، مؤكدا (صدور توجيهات للقوات الأمنية بضرورة اليقظة والانتباه لإفشال هذه الجرائم المنظمة التي تهدف الى زعزعة امن المحافظة).

الى ذلك كشف قائمقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي ، لـ (الزمان) ، ان (اكثر من نصف المبالغ المسروقة من المصرف الزراعي في بعقوبة تم استعادتها وتبلغ اكثر من مليار و500 مليون دينار بعد نجاح القوات الامنية في تعقب احد المجرمين المشاركين في عملية السطو المسلح واعتقاله بالسليمانية وبحوزته اكثر من 500 مليون دينار ) .

حادث المصرف

واضاف الحيالي ان (اجمالي المتورطين بحادثة المصرف الزراعي ستة مجرمين احدهم يعمل حارس في المصرف وهو من سهل دخول العصابة اليه) ، مشيرا الى ان (الجريمة جنائية وافرادها من سكنة محافظتي ديالى والعاصمة بغداد).

واكد قائممقام بعقوبة ، انه (لم يبقى من افراد العصابة سوى مجرم واحد لم يعتقل حتى الان وبحوزته باقي المبالغ المسروقة).

من جهة اخرى كشفت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد عن مخطط داعشي لاستهداف الكفاءات لإثارة الرأي العام بعد الانتصارات الأخيرة في الموصل , فيما اعلن محافظ ذي قار يحيى الناصري عن استنفار الأجهزة الأمنية وتكثيف الجهد الاستخباري. وقال عضو اللجنة سعد المطلبي في تصريح أمس إن (تنظيم داعش عمد إلى تحريك عناصره الإرهابية في العاصمة بغداد لاستهداف الكفاءات وزيادة الإعمال الجنائية لإثارة الرأي العام بعد تحرير الموصل). وأضاف أن (أسباب لجوء التنظيم إلى تلك العمليات هو عجزه عن القيام بعمليات إرهابية ضخمة بعد تمكن الجهات الأستخبارية من تفكيك العشرات من خلاياه النائمة في العاصمة وإطرافها ما اضعف قدرته بشكل كبير جدا).

ولفت المطلبي إلى أن (قيادة عمليات بغداد وجهت بزيادة الجهد الاستخباري بعد تسجيل تزايد العمليات الإجرامية لملاحقة الفاعلين وإنهاء الأزمة الأمنية بشكل سريع).

عملية دهم

وقال مصدر امس ان (القوات الأمنية وخلال عملية دهم وتفتيش في منطقة الطارمية اعتقلت مطلوبين أثنين بتهمة الإرهاب).وفي ذي قار قال الناصري في بيان تلقته ( الزمان) أمس ان (المحافظة استنفرت أجهزتها الأمنية تحسبا لردود أفعال المجاميع الإرهابية بعد تحقيق الانتصارات في مدينة الموصل). مبينا أن (المعلومات الاستخبارية وتحليلها من أولويات الأجهزة الأمنية).وأضاف أن (الجهد الاستخباري والتعاون الأمني أسفر مؤخرا عن إلقاء القبض على مجموعة إرهابية قادمة من مدينة الموصل). لافتا إلى أن (حرب المعلومات والاستخبارات هي الأساس في مرحلة ما بعد داعش لتأمين مرحلة الاعمار المقبلة ). وفي سامراء قال مصدر أمس إن (قوة من فوج طوارئ الشرطة الثاني التابع لمديرية شرطة البصرة والمشارك ضمن قاطع عمليات سامراء ألقت القبض على مطلوبين وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب). مبيناً أن (القوة قامت بتسليم المتهمين الى قيادة عمليات سامراء لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما). وفي الانبار قال مصدر أمس ان (عبوة لاصقة كانت موضوعة بالقرب من المقعد الامامي لسيارة خالد لطيف جسام مسؤول القسم البلدي الخامس ورئيس لجنة رفع التجاوزات في بلدية الفلوجة لمنطقتي حي الشهداء وجبيل انفجرت اثناء توقفه بالقرب من منزله في منطقة حي الجولان وسط الفلوجة، دون وقوع أي اصابات بشرية).

واضاف أن (الانفجار الحق اضرارا مادية جسيمة بالسيارة المستهدفة نوع ستار اكس زرقاء اللون عائدة لدائرة البلدية).