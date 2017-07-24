الفرات الأوسط ينجز تصنيع وتجميع محطة متنقّلة بالحلة

الكهرباء تفك الإختناقات في مدينة الصدر

بغداد – محمد الصالحي

اعلنت وزارة الكهرباء عن ان الملاكات الهندسية والفنية في المديرية العامة لتوزيع كهرباء الصدر تواصل إعمالها في فك الاختناقات لتخفيف الأحمال على المغذيات فيما أنجزت الملاكات مشروع مد3 مغذيات من محطة السفير التحويلية لفك الاختناقات الحاصلة لمناطق العبيدي المحلة 7567و 762 و 768 وبطول 3,350 مترا وبنوعية عمل نموذجية وبميزات مطابقة للمواصفات وبطريقة التنفيذ المباشر.

وقال بيان تلقته ( الزمان ) أمس أن (الملاكات الهندسية والفنية وبأشراف مدير انتاج الطاقة الكهربائية في محافظة البصرة تحسين زكي السعد تواصل اعمالها في صيانة مضخات ماء التبريد 2-3 في محطة كهرباء النجيبة الحرارية التي توقفت بسبب عارض مما أدت إلى فقدان 140ميكاواط حيث تواصل الملاكات العمل على شكل وجبتين باليوم في سبيل انجاز العمل بأسرع وقت ممكن لإعادة المضخات الى العمل وبنسبة انجاز متقدمة ومن المؤمل انجاز العمل خلال الأيام القادمة وإعادتها الى العمل لزيادة تجهيز المواطنين بالطاقة الكهربائية للمواطنين خلال موسم الصيف الحالي وتقليل ساعات الانقطاع ). ونظمت المديرية العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية في محافظة صلاح الدين ندوة بشأن سياسة امن المعلومات و توثيقها بطرق حديثة والكترونية وكيفية المحافظة عليها في مقر المديرية عن سياسة امن المعلومات و توثيقها بطرق حديثة و الكترونية وكيفية المحافظة عليها) .

اعمال صيانة

واوضح البيان ان (المحاضر عبد الرحمن جدعان ذياب تطرق الى أمور عدة في كيفية الحفاظ على تلك المعلومات من الاختراق و التلف و توحيد نقل البيانات ضمن اجهزة الكترونية حديثة و باستخدام الانترنيت في ما بين مواقع المديرية العامة و المحطات و الدوائر التابعة لها بسرية تامة دون ان تطلع عليها جهات اخرى). فيما تواصل الملاكات الهندسية والفنية في المديرية العامة لنقل الطاقة الكهربائية المنطقة الوسطى أعمال الصيانة الدورية لعدد من محطاتها التحويلية حيث تم اضافة الزيت لمغير الفولتية للطور S واجراء الكشف على معدات GIS 400 كي . في . في محطة شمال بغداد 400 كي . في . واجراء الفحص على زيت المحولة الرئيسية في محطة ماء الرصافة التحويلية بالاضافة الى صيانة اجهزة الحماية للمغذيات 33/ 11 كي . في في محطة جنوب بغداد 400 كي . في والعمل على صيانة قواطع الدورة الاحتياط جهة 11 كي . في .في محطتي المنصور والمثنى التحويليتــــين واضافة غاز SF6 لقاطـــــــع دورة متنقلة الحي 132 ك.ف واجراء الكشف على معـــــدات الشـــــبكة الخارجية جهة 132 /400 كي . في في محــــــطة واسط واجراء الفحص على اجهزة الحماية لمتنقلة الامين وصيانة منظومة الهيدروليك على قاطع الدورة لخط جنوب بغداد الغازية في محطة الامين و متابعة كافة الامور الفنية والادارية للمحطات التحويلية وكل مايتعلق ببرنامج الاطفاء والفصل الاضطراري من قبل اقسام التشغيل).

نقل الطاقة

واوضح البيان ان الملاكات الهندسية والفنية في المديرية العامة لنقل الطاقة الكهربائية في الفرات الأوسط انجزت تصنيع وتجميع وفحص وتشغيل محطة متنقلة شمال الحلة مركز محافظة بابل . وتابع البيان ان (الملاكات الهندسية والفنية في شبكة نقل كهرباء بابل التابعة للمديرية العامة لنقل الطاقة الكهربائية منطقة الفرات الأوسط أعمالها بتصنيع وتجميع وفحص وتشغيل محطة متنقلة 132/ 33 كي . في كما تمكنت الملاكات الهندسية والفنية في شبكة نقل كهرباء بابل قسم الصيانة الاولى بأعمال تصنيع وتجميع وفحص وتشغيل محطة متنقلة 132/33 ك. ف ،15MVA في محطة شمال الحلة وان ربط هذه المتنقلة سوف تسهم بشكل كبير في فك الاختناقات في المحطة المذكورة بعد إن تم أجراء كافة التحويرات والتصاميم الفنية وجميع الفحوصات اللازمة والخروج بمتنقلة ذات مواصفات عالية.