ذي قار تفتتح عشرة مراكز صحية لتلقيح الحجاج

الناصري يثمّن دور ضباط الشرطة في تعزيز الأمن

ذي قار – باسم الركابي

ثمن محافظ ذي قار يحيى الناصري دور الخريجين من الضباط الشباب في تعزيز قدرات القوات الامنية وملاحقة الجريمة والخارجين عن القانون وتحقيق الاستقرار الامني . وقال الناصري في بيان تلقته (الزمان) أمس خلال الاحتفالية التي نظمتها مديرية شرطة المحافظة احتفاءً بتخرج الدورة 64 من ضباط الشرطة ان (الاحتفال بتخرج الدورة 64 من ضباط كلية الشرطة يعني انضمام كوكبة مباركة من الخريجين الى قطعات وتشكيلات القوات الامنية من بينهم 36 ضابطا وضابطة من المحافظة ضمن الدورة).

حفل تخرج

واضاف ان (الاحتفال بتخرج دفعة جديدة من الضباط هو احتفاءء بمفاخر القوات الامنية وانجازاتها المتحققة في ملاحقة الجريمة والخارجين عن القانون وتحقيق الاستقرار الامني والاجتماعي لكل من يعيش على ارض الوطن), مشددا على (اهمية رفد القوات الامنية بالضباط الشباب وتفعيل دورهم في تعزيز الامن والاستقرار). واوضح الناصري (نفخر ان تكون مدينتنا وعوائلها الكريمة معيناً ورافداً لتعزيز قدرات واعداد القوات الامنية التي تخوض اعتى معاركها في سبيل رفعة الوطن وحفظ امنه وحماية شعبه). واشار البيان ان (الاحتفال الذي حضره النائب الاول للمحافظة عادل الدخيلي وعدد من المسؤولين المحليين واسر الضباط المتخرجين ووزعت في ختامه الشهادات التقديرية بين الضباط المتخرجين). وعلى صعيد اخر نقل البيان عن وزير الموارد المائية حسن الجنابي القول ان (التقرير السنوي الخاص بمتطلبات ادراج الاهوار ضمن لائحة التراث العالمي سينجز ضمن السقف الزمني المحدد)، متعهدا بانه (سينال رضا منظمة الامم المتحدة للعلوم والثقافة اليونسكو).

واضاف خلال مشاركته مع الناصري في احتفالية اقيمت في مدينة الناصرية مركز المحافظة لمناسبة الذكرى السنوية الاولى لانضمام الاهوار الى لائحة التراث العالمي ان (الوزارة تعمل بالتعاون مع بقية المؤسسات والوزارات الاخرى على اعداد وانجاز التقرير السنوي الوطني الخاص بالاهوار لتقديمه الى اليونسكو).

وضع الاهوار

معربا عن (ثقته بان ينال التقرير رضا المنظمة الدولية), مشيرا الى ان (الوضع في الاهوار حاليا افضل بكثير مما كان عليه في السنوات الماضية وخصوصا فيما يتعلق بالوفرة المائية اذ حرصت الوزارة على تخصيص حصة ثابتة لها من الايرادات المائية العامة ), وتابع البيان ان ( الناصري طالب الوزارة ورئاسة الوزراء بالحرص على ابقاء الحصص المائية للاهوار ضمن الكميات المحددة لانعاش المسطحات المائية وديمومتها), واعرب عن (ثقته بنجاح الوزارة وبقية المؤسسات الحكومية في اعداد تقرير سنوي عن الاهوار يحظى برضا المنظمة الأممية).

من جانب اخر اكد مكتب هيئة الحج والعمرة في المحافظة ان دائرة الصحة افتحتت عشرة مراكز صحية لاكمال اللقاحات الوقائية لحجاج الموسم الحالي. ونقل البيان عن مدير المكتب هادر شاكر القول ان (مراكز التلقيح العشرة موزعة بين اغلب الوحدات الادارية في المحافظة بما فيها الناصرية والشطرة والرفاعي وسوق الشيوخ والجبايش وقلعة سكر والاصلاح قد باشرت بتلقيح الحجاج المتوجهين للديار المقدسة خلال الموسم الحالي فضلا عن المتعهدين والمرشدين والاطباء وسواق الحافلات).

يذكر ان الهيئة شارفت على الانتهاء من اجراءات موسم الحج الحالي بما في ذلك اصدار سمات الدخول وتامين الرحلات الجوية والبرية إضافة الى حجوزات الفنادق في الديار المقدسة.