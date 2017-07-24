اين انت ؟ – عبد المحسن عباس الوائلي

اتظنين اني نسيتك وانتهى الامر؟ او تقولين انها سنوات فيها نزوات؟ او تحسبين ان العمر فينا تقدم؟. او تدور بمخك اشياء اخرى؟. او انك تناسيتي او نسيتي كل شيء وهذا ليس من صفات المحبين؟ عزيزتي اريد ان اقسم لك لكي يطمئن قلبك ويرتاح ضميري وبكل صدق لا مجاملة ولا رتوش ولا جبن ولا مداهنة اقول مهما تبرجت الطبيعة بجمالها وزهت الزنابق والورود بألوانها وتمايلت الاشجار بنضرتها وغردت الطيور بالحانها فغدا ً سياتي الخريف راسما ً على جبين الطبيعة مسحة حزن وتعاسة فتختفي زهور الربيع وطيوره فلا ورد ولا زنابق تحتل الحدائق الغناء ولا اغصان نميس بغنج ودلال على الاشجار ولا طيور تجوب الاجواء فرحة مزهوة .. كل ما هناك وشاح كئيب يفرشه الخريف على جسد الطبيعة فتبدو حزينة تتأكلها العواصف والاعاصير التي تعري الشجر وتشرد البلابل والحساسين وتقضي على كل نبضة جمال اتى بها الربيع .. عزيزتي وحبيبة قلبي وامنيتي التي لم تتحقق هذا كله سيحدث في الطبيعة غدا ً عندما سياتي الخريف قاضبا ً على الطبيعة مبعثرا ً كل ما صنعت يداه .. الا أن الخريف رغم عواصفه لن يقوى ابدا ً على اخماد تلك الشعلة التي أضاءت جوانب نفسي منذ لقائنا الاول والتي مازال لهيبها يتمرد على زوابع الزمن واعاصيره نعم .. انها شعلة حبي العظيم التي تستمد زيتها من وجودك في هذه الحياة لتبقى الى الابد خالدة قي صميم قلبي تضيئء جوارحي وتنعش روحي فأشعر بسعادة مثالية حقة يصعب على الحروف والكلمات تحديدها آه ياحبيبتي لو تعلمين ان حبك يجري غي عروقي مجرى دمي هو اسمى ما املك في هذا الوجود .. فمع هذا الوجود ومع هذا الحب ادركت معاني الحياة وبه غرد قلبي وزعرد لاول مرة ومنه استمد امالي واحلامي وابني قصر المستقبل في عالم المحبة والجمال قبل لقائي معك لم اكن اعرف طعم الحب وقيمة الورود واليوم رغم مر السنين وتقدم العمر الذي لم اشعر به اطلاقا ً وكأنني خلقت يوم التقينا ما زالت روحي هي روحي لم تغيرها الايام لذا ارى كل ما اقوله هو حرف يريد ان يلتقي بحروف ليكون اجمل ابيات الغزل ومهما كانت الابيات والكلمات فهي عاجزة عن وصف المشاعر والخلجات النبيلة التي اكنها لك وكم كان بودي لو استطيع جمع ورود الدنيا وزنابقها لأرفعها اليك عربون حبي الخالد الذي تحييه تلك الشعلة الملتهبة التي غرستها في قلبي تضيئ حياتي وتمد خيالي بالألهام فلهذه الشعلة ياحبيبتي أتطلع بروحي وفكري ومهما زمجرت الرياح والاعاصير فلن تخمد الشعلة فأنت بقلبي وامام اعيني فعذرا ً لسؤالي انت اين .. ؟

واخبرك بقلقي فأغنياتي آهات ولياليَّ السهاد ولا أودان اكتب شيئا َ لغيرك فانت امنيتي المفقودة وحلمي البائس وأسألك أين أنتِ ؟