شركة لبنانية تصنّع إسطوانات غاز حديدية في البصرة

النفط تضع خطط تطوير عمل الشركات لزيادة الإنتاج

بغداد- شيماء عادل

اكد وزير النفط جبار علي اللعيبي وضع خطط ومسارات جديدة لتطوير عمل الشركات النفطية والارتقاء بمستويات الاداء والانتاج. وقال بيان للوزارة تلقته (الزمان) امس ان (اللعيبي اكد خلال حفل توقيع عقد بين شركة تعبئة الغاز واحدى الشركات اللبنانية لتصنيع اسطوانات الغاز الحديدية في محافظة البصرة بطاقة 3 ألاف اسطوانة باليوم ان العقد يمثل مرحلة اخرى من مراحل تطوير عمل الشركات النفطية وسيخلق بيئة عمل ضمن المواصفات الفنية), مشيرا الى ان (العقد سيوفر اسطوانات الغاز الجديدة للمواطنين وسيقلص من معدلات الاستيراد لهذه المادة وتوفير العملة الصعبة للخزينة الاتحادية فضلا عن ذلك سيوفر فرص عمل جديدة لابناء المحافظة).

عمل جديد

موجها (الشركة المصنعة على ضرورة اضافة خطوط انتاجية جديدة لانتاج اسطوانات الغاز السائل البلاستيكية).ونقل البيان عن وكيل الوزارة لشؤون صناعة الغاز حامد يونس القول ان (توقيع العقد يعد جزءا من الخطط التي وضعتها الوزارة لتطوير العمل والارتقاء بمستويات الانتاج وبكافة المجالات),وأضاف ان (العقد يعد من العقود المهمة وخطوة اولى لتوفير اسطوانات الغاز السائل محليا وبمواصفات قياسية عالمية وعراقية وهناك خطوات ومشاريع اخرى لتطوير الاداء والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين), مشيرا الى ان (المصنع سيقوم بانتاج اكثر من 3000 اسطوانة غاز يوميا قابلة للزيادة الى 5000 اسطوانة وسيعزز ذلك من انتاجية الشركة في معامل تعبئة الغاز السائل وتجهيزه للمواطنين). ومن جانبه قال ممثل الشركة حسان جابر ان (عمل المصنع في المحافظة سيخلق مناخا اقتصاديا جديدا في المحافظة وسيكون حافزا لتشجيع الشركات الاخرى للعمل في العراق ، فضلا عن توفير فرص العمل لابناء المحافظة). واوضح البيان ان ( اللعيبي اكد حرص الوزارة على تطوير الحقول الحدودية المشتركة مع دول الجوار للاستفادة من الثروة النفطية والغازية الموجودة بها دعما لمعدلات الانتاج والاحتياطي النفطي العراقية اثناء حضوره حفل انجاز وتدشين البئر الثالث وتفقده عمليات الحفر في البئر الرابع من حقل السندباد الحدودي), واضاف ان (الوزارة ماضية بتطوير وحفر الابار العراقية المشتركة مع دول الجوار وتولي اهتماما بحقل السندباد وعمليات تطويره تسير بوتيرة سريعة وقد تم انجاز الجزء الاكبر من عمليات الحفر بوقت قياسي وبتكلفة اقل لانها نفذت بجهود وطنية وتكون الطاقة الانتاجية المتوقعة 50 الف برميل), مشيرا الى ان (هذا يعطي انطباعا ومؤشرات مهمة ان شركة الحفر العراقية لديها الطاقات والخبرات الكبيرة في مجال الحفر تضاهي الامكانات العالمية), وشدد على (ضرورة مواكبة التقنيات والتكنولوجيا الحديثة في مجال الحفر للوصول الى نتائج سريعة ومنجزات كبيرة في تاهيل الحقول والابار النفطية المكتشفة لتطويرها وادخاله في الانتاج الذي نطمح ان تتزايد معدلاته لتامين الايرادات المالية لخزينة الدولة), وأوعزاللعيبي (بتوفير جميع مستلزمات ومتطلبات واحتياجات العاملين في الحقول النفطية من اجل توفير بيئة تسهم في تحقيق الانجاز على صعيد الأداء والنتائج), من جانبه قال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عاصم جهاد أن (نتائج الحفر تبشر بطاقة مكمنية واعدة ستضيف كميات جيدة من الخام الى الانتاج الوطني).

شركات عالمية

موكدا (دعوة الشركات العالمية للمساهمة في تطوير 10 حقول نفطية حدودية). ومن المؤمل انجاز حفر البئر الرابع الذي وصل الى انجاز مراحله الاخيرة والمباشرة بعد ذلك بحفر البئر الخامس.

على صعيد متصل اعلنت الوزارة عن تجهيز المواطنين بالنفط الابيض ابتداء من يوم 20 تموز الجاري في بغداد وبعض المحافظات.

وقال مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية علي عبد الكريم الموسوي في بيان تلقته (الزمان) امس ان (منافذ التجهيز في بغداد ومحافظات نينوى وصلاح الدين والانبار وديالى ستقوم بتجهيز المواطنين بكمية 100 لتر لكل عائلة).

واضاف ان (الية التوزيع في بغداد سيتم فيها اعتماد قسيمة المعلومات للبطاقة الوقودية وبالنسبة للمحافظات سيـــتم اعتماد نفس الاليات المتبعة سابقا في عمليات التجهيز).

ويذكر ان الوزارة باشرت بعمليات تجهيز النفط الابيض في الوقت الحاضر لتامين خزين جيد للمواطنين خلال فصل الشتاء المقبل وهو سياق اتبعته الوزارة في الاعوام السابقة.