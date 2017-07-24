إتهامات بإختيار الإعضاء وفقًا لأهواء الأحزاب والقوى السياسية

نائب سابق يتقدم بتمييز لعدم النظر في طعنه رفض ترشيحه لمفوضية حقوق الانسان

القضاء الإداري مطالب بالدقة والتأكد من الإلتزام بالضوابط

بغداد – الزمان

تقدم النائب السابق والمرشح لعضوية مجلس مفوضية حقوق الانسان وثاب شاكر بتمييز لدى محكمة القضاء الاداري ضد قرارها المتضمن عدم النظر في دعواه التي رفعها على رئيس مجلس النواب جراء رفض لجنة الخبراء المكلفة اختيار المرشحين لعضوية مجلس المفوضية المتضمن عدم الموافقة على انتقاله الى المرحلة الثالثة – المقابلات بالرغم من اهليته وحصوله على درجة عالية في الامتحان ، مؤكدًا انه كان على المحكمة وقف اجراءات اختيار المرشحين للمفوضية لحين صدور قرار نهائي في الدعوى وتحقيق رقابة قضائية صارمة من خلال الوقوف على مدى الالتزام بالاحكام القانونية ومراعاة المعايير الدولية في الكيفية التي تم بموجبها اختيار اعضاء المفوضية .واورلادت مذكرة التمييز اربعة اسباب للتمييز اهمها ان المحكمة لم تفصل في سبب رفع الدعوى المرفوعة في كانون الثاني الماضي التي طالبت بابطال والغاء قرار لجنة الخبراء.

كما اتهمت المذكرة اختيار اعضاء اللجنة وفقًا للمجاملات السياسية والحزبية الامر الذي دعا ممثل مكتب الامم المتحدة لحقوق الانسان في العراق تعليق عضويته في لجنة الخبراء المذكورة.

مجلس مفوضية

وجاء في مذكرة التمييز التي اطلعت عليها (الزمان) امس والمرفوعة ضد المميز عليه / المدعى عليه / رئيس مجلس النواب اضافة لوظيفته ان(محكمة القضاء الاداري اصدرت بتاريخ 21/6/2017 قرار الحكم المرقم 586/2017 في الدعوى 114/ق/2017 المتضمن رد دعوى موكلنا المميز المدعي بزعم – ان اختيار المرشحين لعضوية مجلس مفوضية حقوق الانسان يقع ضمن السلطة التقديرية للجنة الخبراء التابعة لدائرة المدعي عليه المميز عليه من دون ان يلزمها القانون بذكر اسباب قبول الترشيح او رفضه- ولما كان قرار الحكم هذا مخالفًا للمبادئ الدستورية والقانونية ولم تفصل المحكمة بسبب الدعوى المثبت في لائحتها المؤرخة في 26/1/2017 والمقامة من قبل المميز المدعي بادرنا الى الطعن به تمييزا وخلال المدة القانونية طالبين نقضه) .

وتمهيدا لبيان الاسباب القانونية التي تستدعي نقض قرار الحكم المذكور، قال وكيل القائم بالتمييز المحامي ضياء السعدي بحسب ما ورد في المذكرة انه(لابد من تأكيد اهمية المفوضية العليا لحقوق الانسان بوصفها مؤسسة دستورية تسعى لاهداف تتعلق بضمان احترام حقوق الانسان وتعزيزها في العراق باعتماد وسائل الرقابة والرصد والدراسات ما يتطلب امكانيات وقدرات تتوفر باعضائها تساعدهم على القيام بهذا الدور تبعا لما تتوفر فيهم من خبرات وتجارب ومعارف حقوقية وقانونية وشهادات اكاديمية علمية).

لافتًا الى ان (هذا بدوره غير قابل للتحقق الا من خلال الحرص الشديد على تشكيلها من الاعضاء المرشحين طبقا للشروط والمعايير والاسس القانونية وهنا يبرز دور القضاء الاداري في مراقبة حسن الاختيار والوقوف على مدى التزام الدوائر واللجان المشكلة لاغراض اختيار الاعضاء في ضوء ما اوجبه القانون من شروط ومعايير عند اجراء الاختيار والتفضيل انطلاقا من مبدأ الصلاحية المطلقة للقضاء في اجراء المراقبة وقوله النهائي والاخير بهذا الشأن وعدم جواز حجب هذا الدور عن القضاء كفرض دستوري ليس بالامكان التنصل عنه والحيلولة دون ممارسته من خلال الفصل بالطعون الواردة على الجهات الادارية واللجان المختصة وقراراتها واجراءاتها) .

وكانت محكمة القضاء الاداري قد اتخذت قرارها في 21 حزيران الماضي بعدم البت بالدعوى بذريعة ان الامر يتعلق بخيارات لجنة الخبراء. وبحسب السعدي فإن (خيارات لجنة الخبراء لاعضاء مجلس مفوضية حقوق الانسان قد شابها الكثير من العيوب والتدخل السياسي والحزبي والطائفي والقبلي واستخدام صلة القرابة بالترشيح والاختيار)،

مشيرًا الى ان هذه الامور(قد أدت دورا في تسمية الاعضاء وترشيحهم لعضوية هذه المفوضية التي ينبغي ان تؤدي دورا مؤثرا في حماية حقوق الانسان والحالة الانسانية المؤلمة في العراق والتي كثيرا ما تؤشر في التقارير الحقوقية والانسانية الوطنية والدولية ، امام غياب مطلق وصمت مطبق لمفوضية حقوق الانسان في العراق بسبب التدخلات والضغوط المباشرة وغير المباشرة والتي كثيرا ما تمارس عند تشكيل هذه المفوضية المهمة تبعا لاختصاصاتها وصلاحياتها الدستورية والقانونية).

دور القضاء الاداري

ومضت المذكرة تقول(من هنا يبرز دور القضاء الاداري في التصدي الحازم والجريئ لكل حالات الانحراف في القانون مازالت المادة 100 من دستور 2005 لم تحصن اي قانون او قرار او امر او تعليم صادر عن الحكومة والدوائر والادارات واللجان من التعقيب عليه امام القضاء باختصاصاته المتنوعة وبالتالي لم يعد مقبولا اسقاط القضاء لحقوقه المعقودة عليه بذريعة ان لجنة الخبراء المشكلة لغرض اختيار اعضاء المفوضية من بين المرشحين يقع ضمن سلطتها التقديرية وبالتالي فهي غير ملزمة قانونا بذكر الاسباب الداعية لقبول الترشيح اورفضه)، مؤكدة ان(مؤدى ذلك بالتأكيد سيكون اسقاط حق القضاء بالفصل بالطعون المقدمة على اختيار اعضاء المفوضية المذكورة وعلى ضوء الاعتبارات والشروط التي تلزم لجنة الخبراء عند اتخاذ اجراءاتها وخياراتها) . وحدد السعدي الاسباب القانونية لطلب التمييز بما يأتي(اولا : ان محكمة القضاء الاداري لم تفصل في السبب الذي استند اليه موكلي المميز المدعي والذي بيّنه في عريضة الدعوى المؤرخة في 26/1/2017 والذي جاء فيه : ((طلب الحكم بابطال والغاء قرار لجنة الخبراء المكلفة باختيار المرشحين لعضوية المفوضية العليا لحقوق الانسان المؤرخ في 2/12/2016 المتضمن عدم الموافقة على انتقال المرشح المميز المدعي الى المرحلة الثالثة – المقابلات)) وهذا الطلب يختلف تماما عن اختيار المرشحين لعضوية المفوضية وعرضهم على مجلس النواب للتصويت قبولا او رفضا).

مضيفًا انه (اذا كان القانون كما ذهبت محكمة القضاء الاداري في قرارها المميز في هذه اللائحة لا يلزم لجنة الخبراء عند اختيار المرشحين لعضوية المفوضية بذكر وبيان اسباب رفض المرشح او قبوله لغرض عرضهم على مجلس النواب وانما يقع ضمن سلطتها التقديرية ورغم مؤدى ذلك اسقاط دور القضاء الرقابي وتحصين القرارات الادارية من عدم الطعن بها وهذا ما يشكل مخالفة دستورية واضحة فهو من جانب اخر لا يشمل المميز المدعي لانه لم يرشح للمرحلة الثالثة من قبل لجنة الخبراء ليصار الى ترشيحه من عدمه لعضوية المفوضية وان هذا هو مناط دعوى المدعي المميز وسببها الوحيد والتي امتنعت محكمة القضاء الداري من الفصل في طلبه وللسبب المذكور في عريضة الدعوى).

حكم بدون تحقيقات

وعن السبب الثاني، اوضح السعدي ان (محكمة القضاء الاداري لم تجرِ اية تحقيقات قضائية في الدعوى وسببها، ولم تكلف نفسها عناء سؤال السيد رئيس مجلس النواب بوصفه جهة مدعى عليها اضافة لوظيفته عن اسباب رفض لجنة الخبراء ترشيح المميز المدعي للمرحلة الثالثة وفي ما اذا كان هذا الرفض يتطابق مع اللوائح والمعايير الناظمة للترشيح للمرحلة الثالثة – المقابلات- في ضوء الشروط والأسس والاعتبارات الاخرى ومنها درجة الامتحان التي حصل عليها المرشح المميز المدعي مقارنة بالدرجات الاخرى التي حصل عليها بقية المرشحين).

لافتًا الى ان(محكمة القضاء الاداري لم تستجب الى الطلبات المتضمنة ادخال رئيس لجنة الخبراء والجهات الحكومية الاخرى ذات العلاقة في الدعوى لإمكان اجراء التحقيقات والاستيضاحات وقوفا على حقيقة ما جرى في اللجنة عند اتخاذ اجراءات الترشيح والاختيار).وورد في السبب الثالث، بحسب المذكرة، ما يأتي ان(من الملاحظ ايضا ان محكمة القضاء الاداري لم تتطلع على المذكرة المؤرخة في 10/تموز/2017 والمقدمة من قبل ممثلين عن منظمات مجتمع مدني ضمن اعضاء لجنة الخبراء وما حوته من طعون صريحة وواضحة ومؤيدة تتعلق بالاختيار وآلياته وحجم التدخل الذي يؤكد نهج المحاصصة بين الكتل السياسية والحزبية والاقتتال على المناصب بعيدا عن الخيارات الوطنية والموضوعية العادلة للكفاءات العراقية المستقلة والمهتمة في تشكيل المفوضية بوصفها حاجة اساسية وضرورية للنظام الديمقراطي والمجتمع والشعب)، مشيرة الى انه (كان على محكمة القضاء الاداري الوقوف على ما جاء في هذه المذكرة بحسب اختصاصها الرقابي والتصدي لهذه لخروقات ومنع تفضيل مرشح على آخر بفعل الانتماءات المشار اليها بعيدا عن اختيار الكفاءات والابتعاد عن الالتزام والحوكمة استنادا للمعايير الدستورية والقانونية).

سبب رابع

وقد ارفقت المذكرة المستندات القانونية التي تؤيد ما ذهبت اليه .ورأى السعدي ان السبب الرابع للتمييز يتمثل في ان(التعديل الثالث لقانون المفوضية رقم 53 لسنة 2008 يلزم مكتب الامم المتحدة لحقوق الانسان في العراق تعيين ممثل عنه لحضور اجتماعات اللجنة بصفة مراقب بحسب احكام المادة 7 من القانون المذكور ، وذلك عند اختيار المرشحين لعضوية مجلس المفوضين، الا ان ممثل مكتب الامم المتحدة لحقوق الانسان في العراق لم يشارك في اجتماعات اللجنة المذكورة بصفة مراقب بسبب تعليق عضوية الممثل في هذه اللجنة للاسباب الواردة في تقرير الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في العراق السيد يان كوبيش المقدم الى مجلس الامن الدولي والذي جاء فيه : (نظرا لتسييس العملية خلافا للمعايير الدولية والدستورية والتي تضمن استقلال الاشخاص المعينين للخدمة كمفوضين لم يكن امام الامم المتحدة اي خيارات سوى تعليق المشاركة في تلك اللجنة حتى يتم التوصل الى الحل الملائم للمسألة وسوف تنتظر البعثة نتيجة عملية التعيين وستعيد النظر في انخراطها مع المفوضية آنذاك) .

وخلصت المذكرة اتلى القول(لكل ما تقدم من اسباب ووقائع وادلة ومستندات وما تراه محكمتكم الموقرة من اسباب اخرى نطلب تدقيق قرار الحكم الصادر في الدعوى وبما يؤمن نقضه والزام محكمة القضاء الاداري بالبحث بكافة الطعون والخروقات التي رافقت عدم قبول ترشيح المدعي المميز للمرحلة الثالثة لعضوية المفوضية ووفقا لاحكام القانون). وقد ارفقت المذكرة المؤرخة في 20/ تموز الجاري بمذكرة ممثلي منظمات المجتمع المدني العراقي الموجهة الى لجنة مؤسسات المجتمع المدني والمؤرخة في 10 تموز الجاري وبإحاطة كوبيش الى مجلس الامن الدولي المؤرخة في 22 ايار الماضي ونسخة من التعديل الثالث لقانون المفوضية، بالاضافة الى مستندات اخرى .