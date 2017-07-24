علاوي: الممارسات الإسرائيلية تقوّض الشرعية وتهدد السلام في المنطقة

البرلمان يقرر مفاتحة مجلس الوزراء لإستبدال مرشحي الخدمة الإتحادي

بغداد – شيماء عادل

ناقش رئيس مجلس النواب سليم الجبوري مع رؤساء وممثلي الكتل واللجان النيابية مفاتحة رئاسة الوزراء بأرسال مرشحين جدد لمجلس الخدمة الاتحادي وتشكيل لجنة نيابية لأصلاح واقع المؤسسات والهيئات الحكومية . وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (المجتمعين ناقشوا الموازنة التكميلية للعام الجاري والاتفاق على عقد اجتماع لنواب ممثلي محافظة كركوك لمناقشة قانون انتخابات مجلس المحافظة), واضاف انه (تقرر عدم طرح اسماء المرشحين لمجلس الخدمة الاتحادي ومفاتحة رئاسة الوزراء بأرسال مرشحين بدلاء عنهم بالاضافة الى تشكيل لجنة نيابية لإصلاح واقع المؤسسات والهيئات الحكومية), واوضح البيان ان (المجتمعين تطرقوا الى البنود والفقرات التي ستتضمنها الموازنة التكميلية). كما استقبل الجبوري السفير التركي لدى بغداد فاتح يلدز وبحثا مستجدات الوضع الاقليمي والدولي والتحديات السياسية والامنية التي تواجه المنطقة.

اغاثة نازحين

وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الجانبين ناقشا ملف اغاثة النازحين واعادة اعمار المناطق المحررة وكذلك مستجدات الوضع الاقليمي والدولي والتحديات السياسية والامنية التي تواجه المنطقة), وشدد الجبوري على (التعاون والتنسيق بين البلدين لمواجهة التحديات الامنية في العراق والمنطقة), مشيرا الى ان (الانتصارات التي تحققت في الموصل برهنت للعالم على قدرة الشعب على تجاوز الازمات من خلال نبذ الخلافات بما يضمن الحفاظ على امن ووحدة البلاد), مثمنا (دور تركيا في دعم ملف النازحين واغاثتهم), مؤكداً (تطلع العراق الى دور اكبر لتركيا والمجتمع الدولي في ملف اعادة اعمار المناطق المحررة). من جانبه اعرب يلدز عن (دعم بلاده للعراق في حربه ضد الارهاب ومساندته فيما يتعلق بملف النازحين واعادة الاعمار). من جهة اخرى عد الجبوري تحرير الموصل خطوة مهمة وجوهرية وحاسمة في طريق صناعة الحياة للعراق الحر المستقر. وقال الجبوري خلال الاحتفالية التي اقامتها لجنة الامن والدفاع النيابية لتكريم عوائل شهداء النصر (لقد خَلَّفت السنوات الاخيرة تركة ثقيلة وصعبة وهناك بنى تحتية هلك بعضها بسبب الحرب وأخرى متهالكة بسبب السنين), داعيا اصحاب المسؤولية الى (الكشف عن الأسقف الزمنية والخطط الإصلاحية الواضحة والمحددة بعيدا عن لغة الإنشاء والوعود), مبينا ان (هذا النصر يتطلب الادامة والاستمرار والعمل الجاد مرحلة بعد مرحلة، فالقضاء على الارهاب لا يتم بالسلاح وحسب بل هو منظومة حل متكاملة تتعامل مع الأسباب قبل النتائج), مطالبا (بإنصاف ذوي الشهداء وان يكون حجم الدعم ينسجم بحجم التضحية التي قدمها الشهيد مع الأخذ بالحسبان الاحتياطات الأمنية التي لا تتقاطع مع البعد الإنساني في التقليل من مأساة هؤلاء المواطنين العالقين في مخيمات النزوح في ظروف مأساوية صعبة), واكد الجبوري خلال الاحتفالية (الوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق دعما لقدسية المسجد الأقصى والمقدسات المسيحية التي تتعرض لأبشع عمليات الانتهاك من قبل الكيان الصهيوني الغاصب).

عدوان اسرائيلي

الى ذلك دان نائب رئيس الجمهورية اياد علاوي العدوان الاسرائيلي على الأقصى المحتل , مؤكدا تضامنه مع الشعب الفلسطيني الشقيق ووقوفه الى جانب حقوقه الثابتة التي اقرتها الشرعية الدولية . وقال علاوي خلال برقية تضامنية الى الرئيس الفلسطيني محمود عباس تلقت (الزمان) نسخة منه (ندين الممارسات الاسرائيلية العدوانية ضد المسجد والفلسطينيين التي تسببت بخسارة المئات من الشهداء والجرحى والمعتقلين), مشيرا الى ان (سياسات الاستيطان والحصار الاسرائيلي والقتل والاعتقال تهدف الى فرض امر واقع يقوض الشرعية الدولية ويهدد السلام في المنطقة والعالم), داعيا المجتمع الدولي والعرب الى (الضغط على اسرائيل لوقف ممارساتها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني والافراج عن المعتقلين), مشددا على (دعم التحرك لاستئناف عملية السلام الشامل والعادل بين الطرفين وفق مبادئ الشرعية الدولية).