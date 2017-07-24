العمل تستحدث قسماً للحماية الأجتماعية بمحافظة نينوى

الإحتياجات الخاصة تودع أطفالاً شيشانيين في الدور الإيوائية

بغداد – تمارا عبد الرزاق

اودعت دائرة الاحتياجات الخاصة التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية مجموعة جديدة من الاطفال الشيشانيين الذين كانوا في الموصل خلال مدة سيطرة داعش على محافظة نينوى , فيما استحدثت الوزارة قسما جديدا للحماية الاجتماعة في المحافظة من اجل تقديم الخدمات للنازحين. وقالت مدير عام الدائرة عبير الجلبي في بيان تلقته (الزمان) امس ان (الدائرة استلمت مجموعة من الاطفال الشيشانيين الذين كانوا في المناطق التي تحت سيطرة داعش في المحافظة), واضافت ان (الدائرة قامت بإجراء الاسعافات الطبية الاولية كونهم في صحة غير جيدة وبعد استكمال الاجراءات الفنية والادارية تم ايداعهم في احدى الدور الايوائية), واوضحت الجلبي انه (تم ايداع الاطفال بعد الاتفاق والتنسيق مع خلية الازمة الخاصة بالموصل والمناطق المحررة وبالتنسيق مع منظمتي الطفولة العالمية يونيسيف والصليب الاحمر على اساس ان الوزارة عضو فاعل في تلك الخلية استنادا لعملها الانساني وامتلاكها القدرة على استيعاب الحالات الانسانية ووفق توجيهات الوزير محمد شياع السوداني), مشيرة الى ان (هؤلاء الاطفال لا يمتلكون اية وثائق ثبوتية وعدهم من مجهولي النسب حيث ستتخذ الدائرة جميع الاجراءات القانونية وفق الانظمة المعمول بها من حيث الاعلان عنهم فضلا عن مخاطبة الجهات الرسمية والتنسيق مع الوزارات والجهات ذات العلاقة لمدة عام لإثبات نسبهم وفي حال تعذر ذلك خلال المدة المذكورة سيصار الى الانتقال الى اصدار وثائق ثبوتية تحت اشراف الوزارة وتعقبها خطوات اخرى تتخذ في حينها).

سيطرة داعش

ودعت الجلبي الجهات المعنية الموجودة في المناطق المحررة الى (التعاون مع الوزارة فيما يخص موضوع الاطفال الموجودين في المناطق التي رزحت تحت سيطرة داعش لأنها تمثل حالة انسانية وعلى الجميع الابتعاد عن أي حسابات اخرى). فيما استحدثت الوزارة قسما جديدا للحماية الاجتماعية في محافظة نينوى من اجل تقديم الخدمات للمستفيدين ورفع المعاناة عن النازحين.

وقال المتحدث بأسم الوزارة عمار منعم في بيان تلقته (الزمان) ان (السوداني اوعز باستحداث قسم جديد للحماية الاجتماعية في المحافظة تحت اسم سهل نينوى يشمل عمل القسم اقضية مخمور و الحمدانية و شيخان و تلكيف وكذلك سنجار).

استحداث قسم

واضاف ان (موافقة رئيس الهيئة جاءت بناء على مقترح مدير عام دائرة الحماية الاجتماعية عقيل جاسم الموسوي), مشيرا الى ان (القسم المستحدث يحظى بالصلاحيات الممنوحة لباقي اقسام الهيئة وبنفس الهيكل الاداري لباقي الاقسام المناظرة), واوضح منعم ان (القسم باشر بالعمل وسيسهم في تقديم خدماته الى المستفيدين من تلك المناطق الذين يصعب عليهم الوصول الى مركز قسم الحماية الاجتماعية المحافظة), وتابع ان (المبادرة تأتي حرصا على رسم السياسة العامة للهيئة من اجل رفع جزء من معاناة النازحين في المحافظات التي استباحتها داعش). وكان الموسوي قد وجه فريق البحث الاجتماعي في الدائرة بزيارة مخيم السلام للنازحين بالمشاركة مع قسم حقوق الانسان في وزارتي العمل والداخلية بالاضافة الى منظمة اليونيسيف وبعض منظمات المجتمع المدني .وقال الموسوي انه (جرى خلال الزيارة الاطلاع على احوال النازحين في المخيم وتسجيل بيانات المستفيدين من شبكة الحماية الاجتماعية ليتم مقاطعتها ومفاتحة اقسام الحماية الاجتماعية في المحافظات التي نزحوا منها لإكمال متطلبات اطلاق اعاناتهم), مضيفا (وتأتي الزيارة تكميلا لجهود الدائرة للتخفيف عن معاناة النازحين والوقوف على احتياجاتهم).

يذكر ان فريقا من الدائرة نفذ زيارة لمخيمات النازحين في محافظات اربيل ودهوك والسليمانية ونينوى, وتم الايعاز بتوفير كافة الامكانيات لاستكمال متعلقات اطلاق اعاناتهم لشمول اعداد جديدة منهم فضلا عن الايعاز الى استئناف دوام ملاكات قسم الحماية في نينوى بعد تحرير الجانب الايسر من قبل القوات الامنية والحشد الشعبي ورافق ذلك انطلاق الدفعة الثالثة للإعانة الحماية الاجتماعية.